Murió arrollado por el camión trocero que operaba su compañero de trabajo

Pueblo Nuevo, Dgo.

Un hombre de 38 años de edad murió este miércoles por la mañana al ser víctima de un atropellamiento, ocurrido en la localidad de La Ciudad, del municipio de Pueblo Nuevo.

La persona fallecida es Anuar Misael Valdez Rochín, quien tenía 38 años de edad y vivía en la misma localidad en la que ocurrió la tragedia.

Los hechos ocurrieron cuando, al momento de prepararse para salir a trabajar como parte de una cuadrilla, subió a la parte trasera del camión trocero operado por Mario “N”, de 47 años, para sujetar las motosierras.

Todo indica que este último no notó que seguía ahí y puso el camión en movimiento. Eso provocó la caída de Anuar Misael, quien quedó justo en el paso de los neumáticos traseros izquierdos, que le pasaron por encima.

Al darse cuenta solicitaron asistencia médica, pero ya no fue posible hacer nada por la víctima, que perdió la vida en cuestión de minutos.

De sus restos quedó a cargo el agente del Ministerio Público, mientras que Mario fue detenido en lo que se deslindan responsabilidades.