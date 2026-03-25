Relegan a indígenas de vacuna contra sarampión

*Hasta 30% de habitantes sin recibir inmunización en Mezquital

Durango, Dgo.- Pese a la campañas de vacunación contra el sarampión implementadas en el estado, comunidades alejadas de la zona indígena del Mezquital siguen relegadas y sin cobertura, pues 30 por ciento de los habitantes siguen sin recibir inmunización, dio a conocer el diputado local Bernabé Aguilar.

Señaló que el tema en la región es complicado, ya que no ha llegado personal de la Secretaría de Salud a aplicar las diferentes dosis a la población, por lo que es necesaria mayor coordinación entre los tres niveles de gobierno para llevar vacunas a la Sierra.

Se tiene conocimiento de que en localidades como San Francisco de Ocotán, Los Amoles y Sihuacora, donde no han ido a vacunar, estimando que hasta 30 por ciento de la población falta de recibir la inmunización en el municipio.

Consideró necesario que los habitantes indígenas no sean relegados de este esquema, sobre todo de los lugares más retirados.

Externó que en lugares donde hay caminos, carreters o mayor accesibilidad ya se ha vacunado a los habitantes, “se han hecho barridos pero aún hay gente pendiente de vacunarse”.

Dijo que hasta ahorita no se han tenido más casos de decesos en la población, hasta el fin de semana pasado se reportan 185 contagios, por lo que sí es urgente que se les siga vacunando.