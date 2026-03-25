Taxista se le atravesó a un motociclista y lo mandó al hospital

Durango, Dgo.

Un motociclista fue hospitalizado con varias lesiones sufridas en un accidente de tránsito ocurrido en la colonia Morga, hecho en el que estuvo involucrado un taxista que fue señalado como presunto responsable del siniestro.

La víctima es Gustavo Ernesto González Bonilla de 40 años de edad, quien para su atención fue llevado a un hospital por personal de la Cruz Roja Mexicana. Conducía una Itálika 2013 cuando ocurrió el siniestro.

Mientras que el automovilista involucrado es José de Jesús, de 49 años de edad y conductor de un Chevrolet Spark habilitado como unidad de servicio público.

Según el informe oficial, todo apunta que el motociclista quedó en un punto ciego para el chofer del taxi, quien al hacer una maniobra lateral provocó que se diera un fuerte impacto, en el que el conductor del vehículo más frágil acabó en el suelo.

El chofer del taxi quedó a cargo de la Policía Vial, que lo entregó al agente del Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades.