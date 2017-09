224 escuelas afectadas en la capital; colegio Rébsamen único que colapsó

México, (Notimex).- El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, indicó que suman 224 escuelas afectadas en la capital del país, la mayoría con daños menores y 16 con mayores, y el plantel de Rébsamen es el único que está colapsado y en donde hubo personas fallecidas.

Refirió que por lo menos en la ciudad, mañana no habrá clases por prevención, y que ahora lo prioritario es valorar los daños en los plantes educativos y garantizar la seguridad de los niños, “hasta que no haya plena seguridad no vamos a regresar a clases”.

El funcionario federal indicó que en breve llegarán varios camiones con herramienta para continuar con las labores de rescate en la escuela Enrique Rébsamen.

En entrevista televisiva consideró que aún es difícil tener una cifra aproximada de los costos por los daños ocasionados por los dos sismos ocurridos en menos de dos semanas en la República mexicana, aunque de manera preliminar podrían calcularse en cuatro mil millones de pesos.

Sin embargo dijo que se cuenta con un seguro y en caso de requerir de que se necesiten más recursos se recurrirá al Fondo de Atención de Desastres Naturales, además de que la SEP tiene un fondo de 70 millones.

NTX/MAC/SISMO17