3-1. Los Cañeros pegan primero en la final del béisbol mexicano

de una buena actuación del lanzador estadounidense Julián Arballo y con bateo oportuno vencieron por 3-1 a los Águilas de Mexicali en el inicio de la final de la Liga Mexicana de béisbol del Pacífico. En Los Mochis, a unos 1.400 kilómetros de la ciudad de México, los Cañeros le dieron temprana ventaja a Arballo al ponerse delante con 2-0 en la misma primera entrada en la que el abridor de los Águilas, Miguel Peña, le dio un boleto a Lew Ford y recibió un cuadrangular de Juan C. Linares. Albello mantuvo buen control, estuvo casi siempre por encima de los bateadores y aunque recibió seis hits en seis entradas, dominó en los momentos decisivos y no permitió carrera. Ford pegó un jonrón en el séptimo acto y amplió la ventaja de Los Mochis, pero en el octavo Ramón Ríos sacó la pelota del parque y Mexicali se acercó. Ford, quien ligó de 2-2 con par de anotadas, un jonrón y una impulsada, y Linares, con dos hits en tres turnos con un cuadrangular y dos empujadas lideraron el ataque de los Cañeros, mientras por las Águilas, el cubano Yunieski Betancourt y el estadounidense Jason Bourgeois batearon de 4-2. Mañana, en el segundo juego de la final, los Cañeros utilizarán al lanzador Manny Barrera, mientras por Mexicali trabajará Héctoir Velázquez. El campeón de liga será el representante de México en la Serie del Caribe en febrero próximo en Culiacán, noroeste mexicano. Anotaciones por entradas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E Águilas 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 9 0 Cañeros 2 0 0 0 0 0 1 0 x 3 4 0 Ganó: Julián Arballo (1-0) Perdió: Miguel Peña (0-1) Salvó: Sergio Romo (1) Cuadrangulares: Juan C, Linares y Lew Ford por los Cañeros y Ramón Ríos por los Águilas.EFE