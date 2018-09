3-2 Ramos y Granollers salvan el orgullo español

Miguel Luengo.

Lille (Francia), 16 sep (EFE).- Albert Ramos y Marcel Granollers salvaron el orgullo español al vencer a Richard Gasquet y a Nicolas Mahut en la ultima jornada de la semifinal de Copa Davis Francia-España que se ha disputado en el estadio Pierre Mauroy de Lille, de la que el conjunto francés, defensor del título, ha salido disparado hacia la final, por segundo año consecutivo.

Era el último día para el equipo español en el antiguo formato de esta competición, y aunque la eliminatoria estaba ya resuelta desde el sábado, con el 3-0 gracias a la victoria en el doble de Julien Benneteau y Nicolas Mahut contra Feliciano López y Marcel Granolles, por 6-0, 6-4 7-6 (7), los jugadores españoles maquillaron el resultado final con los dos triunfos del domingo.

Ambos capitanes, Yannick Noah y Sergi Bruguera, hicieron cambios, sobre todo el español que ya no podía recuperar a Pablo Carreño, que en el primer partido contra Beonit Paire se había resentido en el muslo izquierdo de la lesión que se había producido durante el US Open.

El último día se respiró más que nunca el sabor de la Copa Davis, y los 12.000 aficionados que se acercaron al estadio hicieron la ola, vibraron con sus jugadores y aunque los españoles se llevaron los dos últimos puntos, disfrutaron al máximo.

Aunque los dos encuentros ya solo contaban para el historial Albert y Marcel se empeñaron en ganarlos. Y ambos tuvieron que salvar puntos de partido para lograrlo. Ramos salvó, 5 y Granollers, 4, empañando la fiesta francesa.

Albert Ramos derrotó a Richard Gasquet por 1-6, 6-4 y 14-12, en 84 minutos, y Marcel Granollers a Nicolas Mahut, 6-7 (2), 6-3 y 13-11, en una hora y 57 minutos.

Ramos, que en la eliminatoria de Marbella contra Gran Bretaña ganó sus dos partidos individuales y el punto definitivo, se tomó su triunfo como algo normal.

“Bueno, si he ganado. Siempre que sales a jugar un partido de Copa Davis, y más con este ambiente tienes que intentar hacerlo lo mejor posible”, dijo después. “Es verdad que no es lo mismo cuando la eliminatoria está ya decidida que cuando no. Los dos hemos hecho un buen partido, la gente ha disfrutado y por suerte he podido ganar”, comentó.

Al menos, la victoria contra Gasquet sirvió para cortar una racha de siete derrotas en el circuito ATP, en parte debido a sus problemas de muñeca, y algún otro que no quiso contar.

“Esto es un poquito de ánimo para afrontar lo que queda de año. Este año está siendo muy complicado para mi, por varias razones que no vienen a cuento y esta victoria contra un rival de bastante nivel nunca viene mal para encarar la gira asiática lo mejor posible. En Shanghai pasan cosas que no pasan normalmente (bajas de última hora) y voy a ir con muchas ganas y mucha ilusión”, señaló.

“He tenido problemas en la muñeca y algún otro problemilla que también influye, pero lo importante creo, no para la gente, para mi y para mi equipo, es que he intentado solucionarlos he intentado curarlos para recuperarme”, dijo.

“Si es verdad que he estado jugando mucho tiempo con dolor, entrenándome menos y si hay un poco de dolor la confianza se pierde. No soy Roger Federer y si tengo poca confianza y la pierdo de golpe, se nota en los resultados”, razonó.

“Este año ha sido muy difícil pero estoy muy contento porque he trabajado muchas cosas que ahora no se ven, pero se verán en el futuro”, señaló Ramos que tenía ante Gasquet un balance desfavorable de 4-1 y al que no vencía desde el primer duelo en Indian Wells en 2012.

Luego, Granollers terminó por desquiciar un tanto a Yannick Noah, al imponerse a Mahut por tercera vez, después de haberle derrotado en Wimbledon 2014 y en Roland Garros 2016. Mahut, siempre al ataque, terminó estrellándose contra la red en uno de los intercambios, cuando intentaba alcanzar una dejada de Marcel, y acabó por sacar los postes de la malla de su sitio.

Ahora, España tiene casi algo más de un año para su próximo compromiso, la Fase Final, el nuevo formato de esta competición, de la que se ha despedido en Lille, salvando el 5-0, y maquillando su derrota con las victorias de Ramos y Granollers. EFE.