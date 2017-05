37 taxis pirata, retirados de circulación

MAYOR CONCIENTIZACIÓN DE LA CIUDADANÍA PARA NO UTILIZAR TAXIS “PIRATA’’.

No obstante, se mantiene permanencia de operativos.

En la semana que terminó se retiraron de circulación 37 vehículos que prestaban servicio sin concesión, permiso ni placas.

Muy buena aceptación se ha logrado entre usuarios del transporte público, la serie de recomendaciones por parte de la Sub Secretaría de Movilidad y Transportes, en el sentido de evitar hacer uso de vehículos que no cuenten con placas, pues el alerta es que estas unidades “disfrazadas de taxi’’, no representan garantía o seguridad alguna.

Datos confiables en este sentido, revelan que cada vez es menor el número de personas que hacen uso de estas unidades que a todas luces son “piratas’’, de acuerdo a informes que al respecto proporcionó la oficina de comunicación social de la propia dependencia.

PERMANENCIA DE OPERATIVOS Y POSITIVOS RESULTADOS.

En este mismo tema, se señaló sobre la permanencia de los operativos que se realizan en forma sorpresiva y aleatoria, inclusive en coordinación con otras dependencias, lo que ha arrojado buenos resultados.

En la semana próxima pasada, en estas acciones fueron 37 los vehículos que sin placas, permiso y/o concesión de Gobierno del Estado fueron sorprendidos prestando servicio público, inclusive con la cromática propia de los taxis establecidos, los que de inmediato fueron retirados de circulación, y se obliga a los propietarios de los mismos para que se proceda al retiro de la cromática para que puedan rescatarlos.

Estas unidades – es de señalar- que fueron sorprendidos solo circulando y prestando el servicio sin placas, y no con placas falsas, pues ello, implicaría otra situación ya de carácter jurídico, por ser delito en la presunta falsificación de documentos (la placa es documento oficial), pero no se ha presentado un caso así, por lo que se aplica solo sanción administrativa por el hecho de prestar el servicio sin la concesión y/o permiso por parte del Gobierno del Estado.

Las recomendaciones siguen siendo similares, y se sigue alertando a usuarios evitar hacer uso de estas unidades pues, no representan seguridad alguna al momento de subirse a vehículos que no porten placas, algo que puede apreciarse a simple vista y el hecho de que el conductor no cuente a vista del público su tarjetón de identidad.