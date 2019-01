41-28.El novato Michel lleva a Patriots a la final de Conferencia Americana

Foxborough (Massachusetts, EE.UU.), 13 ene (EFE).- El corredor novato Sony Michel logró 129 yardas por tierra y anotó tres veces para los Patriots de Nueva Inglaterra, que vencieron por 41-28 a los Chargers de Los Ángeles en el partido de la Ronda Divisional de la Conferencia Americana (AFC).



Con su victoria, los Patriots ganaron su octavo viaje consecutivo al partido de campeonato de la AFC y se presentan con los favoritos cuando se enfrenten en la final a los Chiefs de Kansas City, que el sábado vencieron por 31-13 a los Colts de Indianápolis.



Los Patriots (12-5) y los Chiefs (12-4) se enfrentarán el próximo domingo en el Arrowhead Stadium de Kansas City al tener el equipo de Kansas la mejor marca durante la temporada regular.



El partido será de revancha luego de que los Patriots vencieron a los Chiefs 43-40 en Foxborough en la sexta semana del campeonato regular.



Para los Patriots es la decimotercera edición en un partido de campeonato de conferencia durante la era de su mariscal de campo Tom Brady y el entrenador en jefe Bill Belichick.



Para el equipo de Nueva Inglaterra fue su victoria número 35 en partido de postemporada y empatan a los Cowboys de Dallas en ese apartado.



Ambos equipos están detrás sólo de los Steelers de Pittsburgh, que suman 36, y que esta temporada se quedaron fuera de los playoffs.



Los Patriots consiguieron su viaje número 15 a un partido de Conferencia y empatan a los 49ers de San Francisco en el segundo lugar de todos los tiempos, quedando ambos detrás de los Steelers, que suman 16.



Mientras que su octavo viaje consecutivo al partido de la AFC sigue ampliando la marca de la liga en ese renglón que está en su poder.



Michel, de 23 años, impuso el ritmo de juego de la ofensiva terrestre de los Patriots al conseguir anotaciones de una y 14 yardas en el primer cuarto del partido, que lo dejó prácticamente sentenciado.



El corredor estelar de los Patriots, que fue seleccionado el pasado verano en el sorteo universitario con el número 31 en la primera ronda, hizo nada menos que 24 acarreos para 129 yardas, el más largo fue de 40 yardas y rompió en todo momento a la defensa de los Chargers.



Mientras que la ofensiva aérea la dirigió a la perfección una vez más Brady, que entendió que mostró toda su clase al completar 34 de 44 envíos para 343 yardas, incluido el único que hizo de anotación.



Brady no fue tocado en ningún momento por la defensa de los Chargers cuando salió de la zona de protección, tampoco permitió interceptaciones y dejó en 106,5 el índice de pasador.



“Ha sido un gran partido de todo el equipo”, destacó Brady al concluir el partido. “Hicimos bien las cosas en todas las facetas del juego y además tuvimos consistencia y una excelente concentración”.



Al valorar el próximo duelo frente a los Chiefs, Brady, de 41 años, admitió que el partido tendrá todos los elementos para ser una gran revancha.



“Será un buen partido”, declaró Brady sobre la revancha con los Chiefs Jefes.” Son un buen equipo. Nos enfrentamos a principios de este año. Sé que todos piensan que apestamos y, ya sabes, que no podemos ganar ningún partido, así que ya veremos. Será divertido”.



Los Chargers (13-5) no han alcanzado el juego por el título de la Conferencia Americana desde la temporada del 2007.



Su mariscal de campo, el veterano Philip Rivers, completó 25 de 51 pases para 331 yardas, tres anotaciones y una interceptación y no pudo mantener con vida a su equipo dentro de la fase final. EFE



