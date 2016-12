Estado de los ESTADOS.

Lilia Arellano.

“Siendo reconocido que las cosas han de transformarse,

todavía hay quienes se aferran a ellas…”: Buda

Reformas estructurales a referéndum: AMLO

Líder de Morena exhibe gran madurez política

Inversionistas ven con atención sus proyectos

Reforma energética: encarecimiento y escasez

“Primavera fiscal” para el 2017, propone CIEP

Ciudad de México, 19 de Diciembre de 2016.- Es innegable el impacto adverso de las reformas estructurales impulsadas por Enrique Peña Nieto y aprobadas a través de la anulación del Congreso por el “Pacto por México” entre las cúpulas del PRI, PAN y PRD, cuyos dirigentes fueron “maiceados”, es decir, recibieron beneficios económicos ilegales por este proceso. A punto de cerrar 2016 y encabezando las encuestas de intención del voto para el proceso electoral de 2018, Andrés Manuel López Obrador anunció someterá a consulta ciudadana la derogación o permanencia de las llamadas reformas estructurales, específicamente la energética, laboral, fiscal y educativa. El líder del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) señaló se debe reponer el proceso de aprobación de estos ordenamientos en el Congreso de la Unión, entre 2012 y 2013, y explicó: “si estas reformas estuvieran funcionando serían intocables, pero afectan a todos”.

Durante una entrevista difundida en El Financiero Bloomberg, el tabasqueño rechazó sea radical esta medida de someter a consulta las reformas, pues “sólo se trata de juicio práctico”. Antes de realizar esa consulta, aclaró, pedirá se realice una gran campaña de información nacional para que todos los sectores se pronuncien a favor o en contra de estos ordenamientos surgidos por el “Pacto por México”, y garantizó el gobierno federal no utilizará todo el aparato para inclinar la balanza a favor del “no” a la derogación de estas leyes. “Si quiero aclarar, no vamos a contestar una imposición con otra imposición, vamos a reponer el procedimiento, vamos primero a informarle a la gente en qué consisten las llamadas reformas estructurales, vamos a ver a los mexicanos como mayores de edad, y ya cuanto todo mundo esté informado, vamos a consultarle”, precisó.

En el proceso electoral venidero “hay condiciones inmejorables para un cambio verdadero por medio de la vía electoral”, aseveró López Obrador, al recalcar él siempre va a optar por la vía pacífica. También planteó para cambiar el régimen en el país, el Ejecutivo no debe seguir teniendo “el poder absoluto”, sino debe darse una verdadera división entre Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El “verdadero poder absoluto”, indicó, lo debe tener el ciudadano, por lo cual se debe eliminar la impunidad a partir de los privilegios en el Ejecutivo. “En la Constitución vigente se da la impunidad al Presidente en funciones, no puede ser juzgado por corrupción. Desde la Constitución de 1857 no se puede juzgar al Presidente en funciones por corrupción. Eso se tendría que quitar, se tiene que terminar con esos privilegios”, insistió.

Quien es considerado el principal líder opositor en el país, anunció iniciará el próximo mes de enero una nueva gira por las capitales de los 31 estados y en la Ciudad de México, la cual arrancará en Morelia, en donde firmará un documento para “caminar todos juntos y sacar a México de la desgracia nacional”. La convocatoria, explicó, es para todos los partidos políticos y ciudadanos sin partido, con el fin de sumar a Morena de cara a los comicios presidenciales de 2018.

López Obrador está consciente de que su Movimiento va a enfrentar en estas elecciones una alianza entre el PRI y el PAN, como “sucedió en los comicios de 2006”. El tabasqueño también aseguró en 2018 va a enmendar los errores de las elecciones de 2006 y 2012, pero evitó señalar cuáles fueron: “eso se lo dejo a mis críticos, que tengo muchos”, dijo.

MADUREZ POLÍTICA

El político tabasqueño muestra una gran madurez política rumbo a la próxima elección presidencial, aunque sus posicionamientos no han variado. Hace tres años, el ex jefe de gobierno del Distrito Federal prometió detener las reformas fiscal y energética de Peña Nieto y dijo organizaría protestas aún más grandes que cuando paralizó la capital tras perder las presidenciales del 2006 por un estrecho margen.

Durante entrevistas con agencias extranjeras, acusó al presidente Enrique Peña Nieto de tratar de vender los activos de México, al buscar capitales foráneos en el sector energético bajo control estatal. Dispuesto a luchar contra la privatización –ya en marcha- de las vastas reservas petroleras de México, López Obrador juró trabajar para sabotear cualquier contrato acordado con el gobierno.

Ahora, López Obrador es visto por los inversionistas de Nueva York y Londres como el ex presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, pues moderó su discurso sobre la economía y exige reducir la deuda del gobierno. “Nos reunimos con inversionistas en Nueva York, Connecticut, Boston, Londres, (Andrés Manuel López Obrador) sí es un tema por el qué te comienzan a preguntar”, confirmó Raúl Martínez-Ostos, presidente y director general de Barclays-Ostos. Los inversionistas preguntan qué tan buenas o malas son sus ideas de izquierda, agregó.

“El López Obrador del 2006 es distinto al López Obrador de hoy, pues ha salido a decir que la deuda de México está muy alta y ha cambiado su retórica un poco en su agenda económica”. El nombre del tabasqueño está en la mesa de los interesados por hacer negocios en México durante los próximos años, pero aún falta que pasen muchas cosas, especialmente las elecciones en algunos estados a mediados de 2017, que “definirán la estrategia política de distintos partidos políticos” en el país de cara al 2018. “Los inversionistas lo ven como un tema a seguir en los 12 y 24 meses, y en la medida en que vayamos acercando irá siendo más importante”, señaló Martínez-Ostos.

Cabe recordar Lula fue candidato a la presidencia de Brasil en 1989, 1994 y 1998, pero fue hasta 2002 cuando logró llevarse la victoria. Durante sus ocho años como presidente del país hizo reformas y radicales cambios que produjeron la transformación social y económica del mismo, que triplicó su PIB per cápita, según el Banco Mundial.

EFECTOS DE LA REFORMA ENERGÉTICA

Tenemos ya enfrente algunos graves efectos de la reforma energética: escasez de gasolina y más cara cada día, con mayores importaciones del combustible; trasnacionales como la petrolera estadounidense Chevron cruzando por primera vez la frontera del Golfo de México, tras obtener un contrato para explorar junto con Pemex y la japonesa Inpex un bloque en aguas profundas del país; y alertas entre los industriales por el riesgo de disparar en México el costo de transporte del gas natural en el 2017.

La escasez de gasolina en el país tiene causas profundas: una mayor importación, menor extracción de crudo y las fallas en las instalaciones de Cadereyta y Madero derivaron en un desplome de 22% en la producción de gasolinas en las refinerías de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el tercer trimestre del año, y al procesamiento de crudo en sus plantas a mínimos históricos.

“En el tercer trimestre de 2016, el proceso total de petróleo crudo disminuyó 20%, principalmente como resultado de menor proceso de crudo en las refinerías de Cadereyta y Madero”, explicó Pemex en su reporte al tercer trimestre de 2016. La refinación de gasolina Magna y Premium pasó de 375,000 a 291,000 barriles al día entre el tercer trimestre de 2015 y 2016.

Las seis refinerías de Pemex procesaron 849,000 barriles de petróleo durante ese periodo, cifra menor a los 1.026 millones de hace un año, con lo que se ubicó en el nivel histórico más bajo desde que se tienen registros. Esta situación provocó que Pemex incrementara sus importaciones de gasolina en 23.9%, de 448,000 a 555,000 barriles al día, y en 27.6% en el caso del diésel.

La producción de gas natural también se desplomó entre julio y septiembre, con una caída de 10.4% a tasa anual, debido a un menor abasto del hidrocarburo desde la región sur y la Cuenca de Burgos. “Derivado de lo anterior, la producción de gas seco y la de líquidos del gas natural fue inferior en 10.8% y 3.6%, respectivamente, en comparación con el mismo trimestre de 2015. El proceso de condensados fue 14.6% inferior al del mismo trimestre de 2015, debido a una menor entrega de condensados dulces y amargos”, reportó la firma.

Por su parte, empresarios gasolineros rechazaron acaparar el combustible y esa sea la causa del desabasto de gasolinas en diversos puntos del país, a unos días de liberarse los precios en algunos estados del norte. Atribuyen la escasez a que Pemex no tiene liquidez para pagar el producto y hay un proceso de revisión de las seis refinerías lo cual baja la producción.

Otro efecto trascendental es que las trasnacionales ya exploran y explotan la riqueza energética de México. Chevron cruzó por primera vez la frontera del Golfo de México, tras obtener un contrato para explorar junto con Pemex y la japonesa Inpex un bloque en aguas profundas del país. Fue en la cuarta licitación de la Ronda 1, realizada el pasado 5 de diciembre, en la que este consorcio resultó ganador. Las empresas trasnacionales ven una oportunidad tremenda para el petróleo y gas, y esperan el gobierno mexicano continúe ofreciendo más bloques, los cuales evaluarán.

Un efecto adverso más el cual ya se padece es la elevación general de los costos de los energéticos. Por esa razón, la industria nacional ya lanzó una alerta a la Secretaría de Energía sobre el riesgo de disparar en México el costo de transporte del gas natural el próximo año por lo cual demandó posponer, al menos 2 meses, la subasta de espacio en gasoductos.

El presidente de la Comisión de Energía de la Confederación de Cámaras Industriales de la República Mexicana (Concamin), Régulo Salinas Garza, advirtió el gobierno subasta el espacio para transporte del combustible en el sistema nacional de gasoductos, pero sin darles a los grandes usuarios información, como la capacidad disponible en el sistema. “No hay información para hacer análisis de qué tan saturados están algunos ductos, y al no tener esa información, consideramos que el consumidor va a tender a protegerse ofreciendo un precio más alto”, dijo.

DE LOS PASILLOS

Antonio Lozano Pineda, presidente de la Federación Mexicana de Atletismo, fue detenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por elementos de la Procuraduría General de la República (PGR), al existir una orden de aprehensión en su contra por el delito de peculado, por un monto de 4 millones 831 mil pesos… El federativo fue puesto a disposición del Juez Séptimo de Distrito de Proceso Penales Federales en la Ciudad de México y trasladado al Reclusorio Preventivo Sur de la capital de la República.

Frente a las presiones del pago de pensiones, el costo financiero de la deuda y las participaciones estatales, sería recomendable que el país busque su “primavera fiscal” para el 2017, señaló el director general del Centro de Investigación Económica Presupuestaria (CIEP), Héctor Villarreal. “En 2017 debe de haber una especie de primavera fiscal, donde nos pusiéramos a debatir cómo vamos a transitar a un sistema fiscal viable y que en el 2018, los candidatos a la Presidencia de la República tengan propuestas muy concretas”, comentó en una reunión con medios… El candidato que llegue a la Presidencia, independientemente si es de la izquierda o de la derecha, si no se hace una reestructura fiscal, tendrá que realizar un Paquete Económico para 2019 muy complicado”, advirtió.

Durante este año, nueve periodistas fueron asesinados en México, lo cual lo convierte en el país más mortífero para la prensa de entre todos los que no están en guerra, según se desprende del informe anual de Reporteros Sin Fronteras (RSF), sobre la mortalidad en la profesión… La organización llamó la atención sobre la situación en México en 2016, pues aún sin estar en guerra las actuaciones de los cárteles criminales, sobre todo de Los Zetas, hacen reinar el terror en los estados del noreste del golfo…

Lo invitamos a visitar nuestra página www.liliaarellano.com

Esperamos sus comentarios al correo:Lilia_arellano@yahoo.com; Facebook LiliaArellanoOficial y twitter @Lilia_Arellano1.