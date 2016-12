Prevén empresarios situación complicada por aumentos

Quienes más lo van a resentir serán los consumidores: CEJ

El presidente del Consejo de Empresarios Jóvenes (CEJ) Francisco Rueda Castañeda, comentó que se prevé una situación complicada pues algunas fleteras ya incrementaron sus tarifas y se vienen más aumentos para el 2017.

“Hay desabasto de combustible en 5 gasolineras del estado, esto coloca a Durango entre uno de los 7 estados que no cuentan con abasto suficiente de combustible, lo único que nos queda como empresarios es tratar de solventar, tenemos un compromiso social, luchamos para brindar un precio accesible, pero quien más lo va a resentir es el consumidor, todo el año estuvimos tratando de no hacer aumentos”, expuso.

“Es una situación complicada a la que nos enfrentamos, el hablar de 16 pesos por litro de hidrocarburo afecta al sector empresarial, más al de transportes, como gremio está difícil, se vienen muchos aumentos para el inicio de año, como el del dólar, la gasolina, lo estamos tratando de solventar”, agregó Francisco Rueda.

Señaló que la mala situación financiera en la que se encuentra el país es la repercusión de una mala administración, lo que afecta a todos y que se ve reflejado en las alzas que se vienen para el próximo año.

Señaló que desafortunadamente el desabasto de gasolina ya entró a Durango, ya que en 5 estaciones no están vendiendo el producto, esto es algo que tiene a los empresarios y sociedad con una incertidumbre.

“Durante todo el año como empresarios tenemos una responsabilidad social para brindar un precio accesible y el consumidor pueda adquirir nuestros productos, estuvimos desde el inicio de año absorbiendo o bajando la utilidad para solventar, pero no creo que sea posible sostenerlo más, lo que tendrá un impacto reflejado directamente en el consumidor”, expuso.

“Hay un temor que por alzas de productos no nos compren, por lo que tendremos que implementar algunas estrategias como proyectos productivos y sobrellevar la mala situación que se augura para el 2017”, agregó.

Finalizó haciendo un llamado a la sociedad, dijo que Durango ha sido un estado conservador en donde los días festivos, por ejemplo 24 y 25 de diciembre, no se abren algunos negocios, la gente lo sabe y no consume, por lo que pide se quite esa idea ya que es necesario cubrir gastos y se necesita un ingreso diario.