Sostienen funcionarios de casilla de la elección en el Estado de México que los números fueron alterados para favorecer al PRI en todos y cada uno de los distritos y que el tamaño del chanchullo anda por los 250 mil sufragios.

No hay condiciones para que el Instituto Nacional Electoral pueda sostener el “triunfo” de Alfredo del Mazo. Las cifras son escandalosamente mayoritarias a Delfina Gómez.

La persona que emite esas cifras, aunque no autoriza a divulgar su nombre, asegura que los números “fueron alterados de forma burda y monstruosa…”, cualquiera puede comprobarlo.

Y no obstante que estamos casi a cuatro semanas de la fallida elección, hasta el momento ni el Instituto Electoral del Estado de México se ha atrevido a extenderle la “constancia de mayoría” al primo del presidente Enrique Peña Nieto. No hay formas de sostenerle el “triunfo”.

No obstante, ahí como no queriendo, el dirigente nacional tricolor Enrique Ochoa Reza se ha dejado querer asintiendo la “inobjetable” victoria tanto de Del Mazo como de Miguel Riquelme en Coahuila. La diferencia es que a Miguel sí le entregaron ya su “constancia”, aun cuando también queda prendida de alfileres.

Mientras el gobierno de México niega espionaje contra periodistas y líderes sociales, instancias internacionales demuestran científicamente cómo y contra quiénes lo hace la Federación.

El gobierno de México espía a los ciudadanos con un equipo cibernético denominado “Pegasus” adquirido a una empresa israelí por el nefasto Felipe Calderón. Software o Malware, mismo que se compró en Durango para también espiar a periodistas y ciudadanos incómodos.

El espionaje está prohibido en México, que se practica desde tiempos inmemorables, ciertamente, pero ahora se descubre que es el mismo gobierno el que lo comete, con lo que se precisa que no nada más el gobierno nos vigila, sino quién sabe cuánto particular lo hará.

Se tiene la sospecha de que el espionaje sale desde la Secretaría de Gobernación, que en esa dependencia se ha cometido desde siempre, pero… el presidente lo niega sin convencer a nadie.

El tema tiene tanta vigencia en la Ciudad de México como en esta capital, puesto que trasciende que acá también el gobierno de Jorge Herrera Caldera invirtió una gran fortuna estatal al comprar el “Pegasus” y al fin del pasado gobierno salieron con que: “Anden, qué creen…pues sí, se autodestruyó al “tirarlo al basurero de la computadora por error…”.

Leticia Herrera Ale, la alcaldesa de Gómez Palacio, le echa más sal a la herida al pedir que a los ladrones de la pasada administración no nada más se les encarcele, sino que se les obligue a regresar lo robado.

Es que para muchos, lo robado es ya “jale limpio”, y el “jale limpio” en el argot delincuencial no admite reclamación. O peor aún, quizá habrá casos en donde lo robado está perfectamente gastado, que resulta mucho peor.

Es una gran pena tener que estar hablando de semejantes cosas, puesto que así se confirma que nos gobernaron una caterva de facinerosos, que durante años estuvo impartiendo la ley una pandilla de asaltantes.

El abogado del gobierno, Galdino Torrecillas Herrera, asegura que hasta lo que se lleva investigado hay anomalías en todas las dependencias del pasado gobierno, que en todas se cometieron irregularidades, y nada más hay un detenido.

Mientras, en Nuevo León, la administración de Jaime Rodríguez “El Bronco”, tiene ya bajo proceso a 28 exservidores públicos. Aquí nada más uno está tras las rejas.

Halla el gobierno irregularidades en unas 1,500 concesiones para el transporte de pasajeros y de carga. La mayoría están en manos de las familias de los mismos líderes, y la totalidad fueron entregadas al fin de la pasada administración.

Entienden los más cómo es que cuando el gobierno anuncia la posibilidad de abrir el mercado a otras organizaciones, como Uber, Mi Jaime y otras, dichas familias son las primeras que saltan, ¿pos cómo..?

Antier el secretario de Gobierno Adrián Alanís Quiñones advirtió que la oficina del ramo encontró anomalías en unas 1,500 concesiones, y que, de aplicarse el librito, deberán regresarse a su dueño, el gobierno.

No le disimularon los dirigentes y sus allegados, pues todos alcanzaron permisos, cuando tales permisos son para la sociedad toda, para todos los duranguenses, y no nada más para unos cuantos privilegiados.

Esa es la razón por la que las familias transportistas son las primeras en poner el grito en el cielo cuando se avisa de la posibilidad de que llegue una nueva organización choferil a Durango.

Explicado lo anterior, tiene el gobierno las formas para autorizar de una buena vez la llegada de Uber y otras agrupaciones para componer la cochinada de servicio que desde hace años vienen ofreciendo los grupos tradicionales.

Y de paso, no volver a extender un permiso más, puesto que en el reparto solo han alcanzado los parientes y los cuates, algo que no se vale.

Alguien del Municipio organizó un concurso de papalotes en el que, tras el evento, se determinó quiénes ganaron, pero a la hora de anunciarlo a los medios “ganaron” otros, y al final nadie ha recibido ningún premio.

Nada tiene que ver el alcalde José Ramón Enríquez en esa cuento, cierto, pero como lo anunciaron a nombre del municipio, le pega directamente al jefe de la comuna y eso es lo que debe evitarse. No andar de ajonjolí en todos los moles.

Me dicen que el concurso despertó inimaginable creatividad de muchos padres y sus hijos. Unos mostraron su imaginación con vistosos y efectivos papalotes, otros los confeccionaron con desechos, no pocos con basura, y resultaron igual de efectivos a la hora de elevarse por los cielos.

Motivó sobremanera el evento a muchos padres, pero…para que al final les salgan con una y un pedazo. No se vale…¡¡¡

Y es que los participantes se quedan con la idea de que fue una engañifa municipal, o que el dinero de los premios se lo quedó algún chistoso funcionario.

Le llovió a cántaros a Felipe Calderón Hinojosa, calificado de “asesino” en Cancún por algunas mujeres, pues haciéndole al chistoso popuso que en vez de gritar “eeeeeeeputo” se grite “eeeeMéxico…”, pero otros le corrigieron: Mejor griten “eeeespurio…”.

Justamente Gerardo Fernández Noroña propuso que se grite “eeeeespurio”, en vez de “eeeMéxico…” y al final es la propuesta con que se quedaron miles de twiteros en este país.

Otros como el mismo Fernández Noroña le sugirieron a Calderón que se abstenga de andar twiteando, porque cada vez que lo haga se expondrá a que piensen que “anda a medios chiles…” o como placa de trailer.

Gerardo le dijo: “Ya andas borracho otra vez Felipe. Procura no twitear cuando tomes, porque siempre lo haces para ridiculizarte. No tienes calidad moral para opinar de nada en este país, después de tu gobierno fallido en el que murieron cientos de miles, si no es que más del millón de mexicanos gracias a tu fallida guerra al crimen organizado…”.

Ojalá que Calderón escuche a su pueblo y no vuelva a opinar de nada, porque le seguirá lloviendo.

Oiga usted, sí que sorprendió a medio mundo Oscar Erasmo Navar al resultar electo presidente de la Asociación Mexicana de Centros para el Desarrollo de la Pequeña Empresa, pero el pomposo cargo no le quita lo espurio en la UJED.

No sabemos de qué se trata, o con qué se come eso de la referida asociación y tampoco si tiene algo que ver con la educación, pero…para el que escribe se trata de una mamarrachada para justificar su presencia al frente de la UJED.

Algo parecido a los “doctorados” y “maestrías” que andan vendiendo, americanos en Europa, y europeos en América, lo mismo títulos de “El Mejor Alcalde del Mundo”, pues en esos “bisnes” va de por medio una lana.

Y lo referimos en virtud de que nos está llegando una “muy cordial y respetuosa” propuesta de un grupo equis con sede en Paris, muy cerca de la Torre Eifel, que nos seleccionó entre muchos buenos periodistas del continente para recibir el título de “El Mejor Periodista de América…”. Nos dice que por nuestra valentía, por nuestra constancia y por esto y por lo otro, pero…claro que no nos la tragamos, pues solo para empezar a diseñar el pergamino nos piden una cooperación de 25 mil dólares, y mil dólares más por cada invitado que llevemos a la cena de gala. Órale…¡¡¡

Apareció ayer en EL SOL otra fotografía en la que Oscar Erasmo entrega títulos, pero…el fotógrafo o el escenario traicionó de fea manera a las autoridades, pues les puso hermosos e inigualables “cuernos” por no sabemos qué razones no nada más al rector, sino a otros funcionarios. Ahí está la gráfica, véanla…¡¡¡

Realmente no debíamos preocuparnos por la existencia de los “guachicoleros”, dado que si no se roban la gasolina ellos, se la roban los miembros del Sindicato de Petroleros o empleados y funcionarios de PEMEX.

Esa historia nació junto con la paraestatal Petróleos Mexicanos. Siempre, desde que la rescató Tata Cardenas, la han saqueado los dirigentes y sus allegados en el Sindicato de Carlos Romero Deschamps o los que ahí han trabajado.

Ha sido una empresa altamente productora de multimillonarios.

Todos los que la dirigieron o tuvieron algún trabajo o cargo importante en la empresa, todos son multimillonarios.

Sería bueno si los beneficios llegaran a toda la sociedad, pero como no cabe toda la sociedad en esa camarilla de ladrones, las buenas nada más son para unos cuantos en el poder.

El infeliz cuento de que “PEMEX es de todos los mexicanos…”, es la más grande falacia que hayan podido inventar los ladrones de cuello blanco que la han dirigido o que han tenido algún cuate entre los mandos.

Nosotros, usted y yo, por no tener ninguna carcanía ni con el sindicato ni con la empresa, estamos poquito más que fregados, no veremos nunca el menor beneficio de esa empresa. Las utilidades están ya reservadas para unos cuantos ladrones, y aquí los espero para que me demuestren lo contrar

No se lo digan a nadie, pero aquello del “puerto seco”, el “puerto de gran calado” y otras jaladas del pasado gobierno, son un puritito cuento para justificar el enorne dispendio de que hizo gala.

Estuvimos en los alrededores del puerto de Mazatlán. Incluso comimos en “La Puntilla”, el restaurante a la orilla de dicho puerto, y del supuesto “dragado” y esas mentiras, nadie sabe nada, nadie ve nada y nadie cree nada.

Alguien que sabe de “dragados” y esas yerbas, como el arquitecto Adrián Alanis Quiñones, asegura que para hacer el dragado en puertos nada más existen dos empresas en el mundo, y las dos están asentadas en Suecia.

Y para contratar a una de ellas, hay que hacer lista de espera de años. Sí, como lo leyó usted bien, hay que esperar años para ver cuándo carajos pueden venir a Mazatlán, sin considerar que para traer el equipo hay que hacer una travesía de meses por altamar, y para contratarlas, hay que meterle un verdadero dineral, dineral que no tiene en este momento ningún gobierno en el país. Así, o más mentiroso…?

No sabemos qué carajos se gana aclarando si México es o no el segundo país más violento del mundo, vergüenza debía darle a nuestras autoridades, y no andar reclamando nada.

La muerte violenta es tan normal en nuestro país que, alguien debía empezar a preocuparse y hacer algo, si es que está en sus manos hacer algo, pero es claro que los que deben hacerlo, o son compadres o son socios de los negocios sucios de este país. No harán nada para evitar los ríos de sangre que padecemos.

Nada beneficia a los mexicanos aclarar que no somos el segundo país más violento de la tierra, puesto que no seremos el segundo, pero sí el tercero, y compitiendo de manera permanente por los primeros lugares.