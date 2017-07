“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

+ México perdió hasta el famoso “eeeeputo…”

+ Además de la aplastada de los alemanes

+ Y en el último juego la “cruzazulearon”

+ Les temblaron las piernitas a los ratones

+ Fresnillo, una ciudad rica que huele a… caño

“Mejor préstame a tu hermana…”

Leonardo Rodríguez Alcaine

México resultó doblemente perdedor en la Copa Confederaciones jugada en Rusia, puesto que por un lado Alemania y Portugal aplastaron a los “ratones verdes” y, por el otro, perdimos el grito de “eeeeputo…” que nada tiene que ver con racismo…..SILENCIO.- Terminó la infeliz copa rusa con la cruzazuleada derrota ante Portugal cuando se iba ganando el tercer lugar y estaban en tiempo de compensación. Era cosa de pasear a los europeos para salir con la victoria, pero…se descuidaron, tipo Cruz Azul, y acabaron con las manos vacías, pero por si aquello no fuera suficiente, se perdió en Rusia hasta el afamado e ingenioso grito de guerra del “eeeeputo” que tanto había crecido en el mundo, pues la autoridad amenazó echar del estadio a quien lo gritara y pues ya nadie lo gritó, para acabarla de fregar…..ALTO.- Nadie entiende al técnico Juan Carlos Osorio, por qué carajos nunca puso un cuadro base en la selección. Unos jugaban un partido y otros el siguiente, por eso nunca se entendieron y acabaron en el más grande ridículo, particularmente en el juego contra Alemania que se perdió 4-1. Pudo más ese juego que el perdido ante Portugal por el tercer lugar y a pesar de la forma en que se perdió…..ÉPALE.- Y luego, menos se entiende a Osorio, si llevaba un buen portero como Alfredo Talavera, por qué insistir en poner a jugar al “manos de mantequilla” Guillermo Ochoa. Y no es que lo traigamos de ojeriza, pero resulta que el “pelos de alambre” terminó el último torneo en España como el más goleado, el más inseguro y el menos confiable. Además de que junto con su equipo descendió a la categoría inferior. No manche ese técnico, o algún interés económico trae sobre Paco Memo o fue su enfermiza intención de promoverlo lo que le obligó a meterlo en los juegos complicados. Ochoa no es portero de primera división, es de segunda división, según sus números, y no merecía, así está bien dicho, no merecía estar bajo los palos del cuadro tricolor. Guillermo fue el responsable de por lo menos tres goles ante Alemania. Amén de que en el torneo Confederaciones recibió la friolera de 21 de los 24 goles que le anotaron al equipo mexicano. Si esos números adversos no incidieron ante el seleccionador nacional, estoy perfectamente jodido como para mantenerlo en la puerta mexicana. Algo no entendible es lo que lo orilló a alinearlo, así de fácil, pero…en esa postura absurda se llevó entre las patas la esperanza, la ilusión de los mexicanos de ver a su equipo levantar una copa, sin alcohol, en alguna parte de Europa. Un portero es el guía moral de un equipo de futbol. Si se sublima y brinda un buen partido, contagia a sus compañeros y los obliga a dar el extra, pero un maleta como Ochoa termina empinando a todo el equipo, como sucedió en Francia y en España con los equipos que jugó. Si Osorio no se ha percatado de esa gran verdad futbolera, entonces quién sabe qué clase de futbol entiende el colombiano, pero bajo esa intención su equipo no va a llegar nunca a ninguna parte. Y eso, por referirnos nada más a la portería, pero…Juan Carlos llevaba buenos delanteros, artilleros cuajados como Oribe Peralta y Carlos Vela, que no hay que hacer experimentos, ya se sabe de su productividad. También llevaba a medios eficientes como Jonathan Dos Santos, por mencionar solo unos y cuando más los necesitó el equipo tricolor inexplicablemente los dejó en la banca …..TEMBLORINA.- Es cierto, nada más de escuchar que iban a jugar contra Alemania, los mexicanos fueron presa de una crisis nerviosa que les hizo temblar las piernitas desde antes del partido. El solo nombre del equipo teutón los asustó, y eso era una losa más grande que la del Pípila que nunca se quitaron de encima, por eso, un juego que parecía parejero terminó hundiendo al cuadro azteca en uno de los pantanos más movedizos del futbol moderno…..TRAMPAS.- Visitamos ayer la ciudad de Fresnillo, Zac., y nos llevamos una enorme sorpresa. Es una ciudad en la que se congeló el tiempo a pesar de su enorme riqueza minera y agrícola. Su centro histórico es una trampa mortal de la que nadie puede salir en un caso de emergencia. Sus calles lucen pisos de hace dos o tres siglos, no tiene un hotel de marca, tampoco un restaurante confiable, salvo mucha comida callejera y de dudosa higiene. La mayor parte del centro huele a drenaje donde quiera que usted esté y, eso sí, un ruidajo mundanal la mayor parte de la noche. Estuvimos ahí unas horas y no hallábamos la salida. Fuimos también a Plateros a visitar al estimado y nunca bien ponderado Santo Niño de Atocha. Las fritangas y las baratijas hicieron de aquel lugar sagrado una verdadera, lamentable y vergonzosa mercadería y, al salir con rumbo a Durango por la autopista, no hay forma de tomarla. Hay que hacer un viraje forzado y circular en contra casi un kilómetro, o pagar un peaje doble por autopista no utilizada en la más cercana caseta a 5 kilómetros rumbo a Zacatecas. Un vil y descarado asalto, que además lo obliga a uno a perder el tiempo circulando obligadamente hacia la capital, que se hubiese evitado si construyen los accesos a la autopista y de inmediato la caseta correspondiente. O sea, para explicárselo mejor al gobierno vecino, nadie trata de evitar el pago, pero no hay accesos, no hay caseta, y eso no es culpa del usuario, sino de la autoridad que no los construyó. Olvidó construirlos o se robó el dinero, seguro…..ÉPALE.- El municipio inventó un premio de periodismo que entregó o está por entregar en esta capital, pero…estamos seguros que no seremos galardonados, no somos del staff de la directora de comunicación, ni del alcalde, por tanto. ¿Qué lástima, verdad? Aunque sigamos siendo el primero o uno de los dos medios de comunicación en Durango calificados entre los mejores en el mundo, está bien dicho, en el mundo, con el mayor número de visitas, alejadísimos de la mayoría de los medios locales. ¡Fíjense nada más…!!! Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios y uno que otro travieso lo permite, o nos encontramos aquí mismo www.contactohoy.com.mx a cualquier hora del día o de la noche.

Twitter: @jorgeblancoc

Facebook: jorgeblancocarvajal

E-mail: chicotito@contactohoy.com.mx

Muchas gracias