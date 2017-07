“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Encuesta: Cierre de Normal debe ser parcial

Una breve encuesta realizada en casa confirmó las bondades de nuestra propuesta, de que la avenida Normal se convierta en andador, pero solo sábados y domingos, para afectar lo menos posible la vialidad, de por sí apretada en esa calle…..NÚMEROS.- Nuestra sugerencia fue sometida a votación en casa y ganó 3-1 la idea de que el cierre sea nada más durante el fin de semana, y no toda la semana para no incidir tanto en la vialidad de la zona…..ORDEN.- Es que, justificamos, la gente camina por ese rumbo en mayor intensidad los sábados y domingos. No hay necesidad de cerrar el tránsito toda la semana, se desperdiciaría la calle la mayor parte de la semana, sin ninguna necesidad, y se causarían serios problemas a quienes acuden a las escuelas, negocios y demás en autos. Sábados y domingos no hay gran movilidad en torno a los planteles educativos, tampoco se le dañaría…..CAOS.- Cerrar la avenida a la vialidad en definitiva agravaría las cosas para quienes llegan en auto a escuelas y negocios, pues muchos han de dejar sus vehículos alejados tres o cuatro cuadras. Habría que ver hasta dónde complicaría la existencia a esas personas. A menos que ya se tenga contemplada la instalación de estacionamientos para evitarles esos rodeos, pero…no creemos que lo tengan proyectado…..APLAUSOS.- Hoy el Municipio aclara que la decisión del alcalde José Ramón Enríquez es prohibir de antemano la venta de bebidas alcohólicas en el rumbo, para que nadie empiece a planear la instalación de cantinas y demás tugurios, puesto que en la zona seguirán existiendo las escuelas, hospitales y templos, y el alcohol vendría a complicarlo todo. Es un gran acierto del jefe de la comuna…..CIERRE.- El proyecto municipal de cierre de la avenida o calzada Normal está a consideración de la ciudadanía, por tanto, si demuestran que es menester clausurar la vialidad de por vida, lo aceptamos, pero así, quienes no coinciden con nosotros, debían estar dispuestos a considerar nuestra sugerencia. No se pierde nada, o quizá se pierda menos…..FUERA.- El fallido “Paso Express” de Cuernavaca no nada más le está pegando al titular de la SCT Gerardo Ruiz Esparza. Ya puso de la basura al funcionario, pero el desprestigio alcanzó ya al mismo presidente Enrique Peña Nieto, no pocos creen que la adjudicación de la obra a la constructora Aldesa obedeció a la cercana amistad entre el mandatario y los dueños de la empresa, que también participó en la construcción de parte de la súper carretera Durango-Mazatlán. O sea, hay razones para pensar que en los contratos adjudicados a la empresa medió la palabra del jefe de la nación, y eso lo mete de lleno al negocio y al linchamiento nacional. Por eso, para cortar por lo sano, tiene que irse el secretario Ruiz Esparza, aunque si se tratara de un país más justo, debía irse por igual su jefe que, dicho sea de paso, la llegada de Javier Duarte a México también pasa por la contaminación, pues el sospechoso se la ha llevado pitorreándose de todo mundo, empezando por las autoridades guatemaltecas y siguiendo con las mexicanas. Todo le parece vacilada, de todo se burla, hasta de las patrullas, y no se diga de las acusaciones. Cree que la librará y pronto, que los cargos que le hace Miguel Ángel Yunes, que frisan en las 160 denuncias, no le preocupan, pues dice que no tienen ningún sustento. Lo más peor, que Duarte será recluido en un reclusorio federal, de donde lo más probable es que se le aplique “justicia y gracia…”, de donde entre y salga como Juan por su casa. O sea, también la extradición de Javidú está embarrando al presidente Peña, lo que ha incidido en la caída de su imagen casi casi a nivel de piso…..FILING.- No se lo digan a nadie, pero vimos ayer de nuevo a un “chico maravilla”, Ricardo Anaya Cortés, con más filing que los demás para hacerse de la candidatura presidencial del Partido Acción Nacional. Está en segundo lugar de la competencia interna, solo debajo de Margarita, pero hasta el momento no ha hecho campaña, por tanto no se pueden medir sus alcances, pero quién sabe qué pase el día que desate amarras. Ayer que Ricardo vino a darle validez a la nueva directiva blanquiazul encabezada por Lorenzo Martínez Delgadillo, nada más estuvo a acompañarlo el gobernador José Aispuro. Se notó la ausencia del alcalde José Ramón Enríquez, pero justificado, puesto que Joserra le va al “guachicolero mayor” Rafael Moreno Valle, que a pesar o por el desangelado libro “La Fuerza del Cambio”, no consigue alcanzar siquiera a Anaya, por tanto cada vez está más alejado de Margarita, aunque…todavía le falta un tramo a esta competencia y aun hay tiempo para no solo alcanzar, sino rebasar, aunque sea por la derecha, eso sí. El alcalde, creemos nosotros, no debió casarse con una sola opción, sino dejar abierta la posibilidad a otras salidas, pero eso es lo que pensamos nosotros, no él…..PRESUMIDOS.- Transmitimos ayer por redes sociales las incidencias del desfile “Utopía” de la Feria Nacional de Durango 2017 y, para variar, en menos de 24 horas fue visto por alrededor de medio millón de personas. Lo vieron en vivo y en directo miles de personas desde Durango, México y decenas o cientos de países en el extranjero, de todas partes del mundo, lo que garantiza que nuestros festejos del presente año están en boca de duranguenses y no duranguenses en casi todo el planeta. Y para variar, fuimos el único medio que alcanzó tal penetración, aunque solo unos cuantos lo proyectamos en vivo y en directo. El viernes, lamentamos, intentamos transmitir también en vivo el concierto de Ricky Martin, pero como no teníamos el permiso correspondiente, un inhibidor automático, parte del equipo del cantante, nos cortó una y mil veces la transmisión, pero aun así lo intentamos y muchos miles de seguidores pudieron ver, aunque tijereteada, la presentación del boricua. Un récord más a nuestra libreta de apuntes, que queda para la histora de la internet en Durango de todos los tiempos. 