“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Los mexicanos hasta la madre de mentiras, sabe Meade

Exigen acciones reales para limpiar la podredumbre

El precandidato del PRI ofrece ir por los rateros

Magia: Meade ya casi alcanza a López Obrador

No ganará el PRI con unidad, sino con votos que no tiene

“Yo también conozco a políticos corruptos que van de honrados y la justicia no les hace nada…”

Anónimo

José Antonio Meade sabe que los mexicanos están hasta la madre del saqueo que han obsequiado al pueblo la mayoría, por no decir todos los gobiernos priistas. Si los combate, quizá pueda meterse a la pelea, si no, no ganará nunca…..ARRANCAN.- Meade Kuribreña tomó ayer la precandidatora priista para ir por la Presidencia de México el primer domingo de julio y tocó fibras sensibles ayer al quedar formalmente propuesto para la candidatura…..APROBADO.- Sabe Meade Kuribreña que los mexicanos están, literalmente entendible, hasta la madre de ver tanto ratero salir del PRI. Es necesario, más bien obligado, combatirlos, porque el país no resiste más triquiñuelas. El aspirante por el PRI propuso ayer ir contra los rateros, que no quede un peso público en manos indecentes, aunque…del dicho al hecho hay mucho trecho, pues no pocos lo ligan con las grandes raterías que se han dado en este país, empezando por el Robaproa y siguiendo con los “gasolinazos”…..APLAUSOS.- Si lo dijo para ganarse el aplauso de sus compañeros de partido, lo logró, pero si lo hizo para tratar de jalar a los que no quieren ver un ladrón más en el gobierno, tendrá que ir del dicho al hecho, porque de lo contrario nadie creerá en él, y más se le complicarán las cosas para hacerse de la victoria en julio próximo…..MAGIA.- La cosa es que todavía ni siquiera lo aceptaba el PRI como su candidato cuando los jilgueros oficialistas ya estaban manejando cifras sacadas, quizá de la magia misma. Apenas destaparon a Meade, y en automático “subió cinco puntos en las tendencias del voto…”. O sea que, de seguir subiendo, como cuentan los contadores de fantasías, en unos días no nada más rebasará a Ricardo Anaya, sino que alcanzará y dejará atrás a Andrés Manuel López Obrador, como si el resto de los mexicanos fueramos sus pendejos…..RECORDS.- Meade tiene que preocuperse por los trofeos que amarra México en las grandes competencias de la indecencia y las ladronadas, dado que nuestro país sigue posicionado como El País Más Corrupto del Mundo, y vaya que hay países en verdad indecentes que, sin embargo, ya los rebasamos y por mucho. Ahora, se dice, en México no hay ningún trámite que no pueda hacerse si no hay “mordida” de por medio, y si no hay moche, la transa nomás no avanza. Eso debe preocuparle a Meade, dado que por su sola posibilidad de llegar a la primera magistratura debía moverlo a lamentar lo que nos pasa y lo poco que hacemos para acabar con esos males que están calando, y muy profundo, en nuestra esencia. Y entender que, por desgracia, el mensaje de indecencias que nos manda el gobierno es lo más lamentable, porque la corrupción no nace en el pueblo, sino en el gobierno, y es por donde se debe empezar. Ojalá y lo que dijo ayer Meade lo cumpla, que ni un peso público termine en manos indecentes, que haga algo para empezar, si es que realmente tiene intención de hacer algo, para ir sacudiéndonos esos lastres vergonzosos y lamentables…..ESCULQUE.- Y que, de paso, de llegar a la Presidencia de México, emprenda una lucha sin cuartel para ir por los muchos ladrones que nos ha dado el gobierno, para sancionar, aunque los delitos hayan prescrito, a todos aquellos que se aprovecharon de su posición para adueñarse de lo que se supone era de todos. No es posible ni ahora ni nunca el “jale limpio”, en el que por ser “limpio”, no se admite reclamación. Que a los rateros se les persiga con todo el peso de la ley y que se les sancione, pero hasta después de recuperar lo que es del pueblo, porque de nada sirve detener a alguien si no le quitan nada de lo que se llevó, pues para muchos vale la pena pasar unos meses en la cárcel, si al final se quedan con el poco o mucho dinero que se apropiaron. Que se vaya por los ladrones hasta donde estén, al fin que no han de hallarse fuera del mundo. Y el mundo no es tan grande como para suponer que están bien escondidos. ¿O me equivoco? Si es pose o publicidad la que pretende Meade, chica le viene, el pueblo ya está hasta la chingada, y de los priistas no quiere ver sino acciones en serio tendientes a corregir las cosas que se han hecho mal en los últimos tiempos. Si es pasión, que se le borre, porque los lonches y los chescos ya no convencen…..FALSO.- Tienen que entender los priistas que no es con su unidad o con sus ganas como van a ganar la siguiente elección. Tienen que hacer lo que les pida el pueblo para que vuelva a confiar en ellos, y lo mismo pasa en el norte que en el sur, en el Golfo como en el Pacífico. Los mexicanos -insistimos- están hasta la madre y ese hartazgo no se lo borran con un par de buenas intenciones. Exigen acciones de fondo que demuestren otra cosa, que confirmen las ganas de cambiar la podredumbre que nos han obsequiado los exgobernantes que ahora viven en la abundancia, y que pasan como decentes. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

Twitter: @jorgeblancoc

Facebook: jorgeblancocarvajal

Muchas gracias