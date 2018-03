7 Días de Grilla

Los casi 20 puntos que les lleva de ventaja AMLO a sus más cercanos perseguidores, aunados a la pobreza de la caballada, advierten la posibilidad de que Morena también asegure mayoría en las cámaras.

Las últimas encuestas publicadas coinciden en que Andrés Manuel López Obrador tiene 42% de las tendencias del voto, por 24% de José Antonio Meade y 23% de Ricardo Anaya. Hay una lucha cerrada entre ellos por el segundo lugar, ahí siguen en empate técnico.

Sin embargo, por la diferencia del tabasqueño y la tendencia a subir, más que a bajar, advierte a los expertos que en cualquier momento López Obrador amarraría la victoria, que de seguir hacia arriba, ya la campaña sería mero trámite.

Entonces, la preocupación mayor de los morenistas sería asegurar también la victoria en los distritos y en las senadurías que le darían por igual a AMLO el respaldo en las cámaras.

Es por eso por lo que Morena está quitando y poniendo, y volviendo a quitar a prospectos en las planillas senatoriales y distritales, porque busca a los mejores cuadros que en los hechos sumen votos.

Sobre los candidatos independientes, aunque Margarita ya se siente en la boleta, todavía hay que recorrer mucho trecho. Ayer el presidente del INE, Lorenzo Cordoba, precisó: “Nadie en lo absoluto puede considerarse ya en la boleta…”.

Todos, o los tres principales aspirantes a la candidatura independiente, hicieron trampa. Presentaron copias fotostáticas, absolutamente ilegales, que de ninguna manera confirman el apoyo de los “firmantes”. Amen de que, de confirmarse, los malogrados independientes estarían en riesgo de ser acusados por fraude, o se supone que eso debía ocurrir en un sistema de derecho como el nuestro, o no…???

Nadie le tomó la palabra a Don Beltrone que el jueves vino a abrir las puertas del PRI para que regresen lo antes posible aquellos que se fueron buscando nuevos aires. Hasta el cierre de la presente ninguno se había dado por aludido.

Ni Héctor, ni Juan, ni Pedro ni Marina mostraron ningún interés por el retorno. Es más, le mandaron decir a Beltrones que se siente, que no los espere, que mejor vuelva a cerrar la puerta.

Trajo Manlio Fabio a otros dinos “distinguidos del priismo nacional” intentando convencer más pronto a los fugados, pero…todo fue en vano.

Incluso, la encerrona de Don Beltrone con lo que queda de la familia priista se diluyó en frivolidades para la mayoría que como si fuera Maluma o Ricky Martin, todos pedían la selfie para guardarla como lo más preciado en su rincon favorito de la casa.

Pena ajena que, mientras la policía de Chihuahua lo busca para que aclare si es cierto que fue el artífice principal de las triangulaciones del gobierno federal al PRI de los distintos estados, el capo sonorense dejandose querer.

En vez de pedirle explicaciones por lo que hizo y dejó de hacer en la muerte de Luis Donaldo Colosio Murrieta, pues hay evidencias que el malogrado candidato fue transportado por Manlio Fabio exactamente a Lomas Taurinas, Tijuana, donde le quitaron la vida por órdenes de Los Pinos.

Está científicamente comprobado que fueron priistas los que mataron a Luis Donaldo Colosio Murrieta, cómo entender que sus “compañeros de partido” insistan en hacerle “homenajes”.

La desfachatez tricolor no tiene llenadera, pues ayer las cúpulas del gobierno lloraron a grito partido para recordar el legado de Luis Donaldo, y en casos como el del cuestionado Enrique “Clavillazo” Ochoa, hasta hizo suyos los postulados del sonorense.

“Yo también soy producto del esfuerzo…”, dijo “El Clavi” mientras se limpiaba las lagrimas que le rodaban por las mejillas. Poquísima ma…re, que primero lo mataron y ahora lo lloran los mismos priistas. Eso se llama no tener progenitora.

Es que, coinciden muchos, el mejor homenaje que pudiese hacerse a Luis Donaldo Colosio Murrieta, es el del silencio, porque cada año vuelven a sacar las lagrimas de cocodrilo y le refrescan la memoria a los mexicanos de quién ordenó la muerte de aquel buen hombre y cómo, la autoridad nunca castigó a los autores intelectuales, que para el grueso de los mexicanos son los hermanos Carlos y Raúl Salinas de Gortari.

Es probable que donde esté, Luis Donaldo, siga clamando por: “Un México de justicia…”, porque lo que tenemos en su muerte es exactamente lo contrario, un México de injusticia…”.

Andrés Manuel nunca dijo que cancelará el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, lo que sí dijo, y muy claro, es que cancelará los últimos contratos concedidos a ciertos cuates y en condiciones por demás corruptas.

Es absurdo lo que todo mundo está opinando, que se perderán quien sabe cuantos miles de millones de pesos si AMLO toma esa irresponsable decisión, que porque la mayoría de los convenios están debidamente acordados y no será posible aplazarlos.

Sí, pero López Obrador no es ningún tonto. Sabe que al final no podrá cancelarse el proyecto en sí, sería más lo que se perdería por incumplimiento, pero el Peje se refiere a “los últimos” contratos otorgados a ciertos amigos y en condiciones por demás deshonestas.

Entonces, de llegar Andrés Manuel, lo más seguro es que cancele dichos últimos contratos, que son los que ve con mucho hedor a ladronada, y ya siendo presidente, quién sabe si alguien pueda impedirselo.

Como tampoco nadie podrá impedirle que cancele las pensiones absurdas y oprobiosas de los ex presidentes, que no se tarde para que no sigamos patrocinando a esa bola de súper ladrones becados de por vida por las raterías perpetradas.

Gerardo Ruiz Esparza, el secretario de comunicaciones y transportes, y uno de los principales sospechosos de las raterías en el nuevo aeropuerto, cree que de cancelar el proyecto se daría el descrédito total de México. Obvio, para él es mil veces preferible continuar con la triquiñuelas.

Está reabierta ya la circulación en la súper Durango-Mazatlán, quizá se repare el puente “El Carrizo” allá por agosto, pero…el camino todo queda expuesto a una nueva eventualidad que obligue otro cierre.

El día que inauguró la súper obra el presidente Enrique Peña Nieto, se aseguró que el proyecto había sido dotado de los sistemas de seguridad más avanzados en el mundo, y pues…tres meses despues del primer cierre largo, seguimos dudándolo.

Y tenemos elementos para dudarlo en virtud de que el proyecto todo fue un súper fraude en el que las constructoras se robaron lo que pudieron y para ganar más se olvidaron los tales “sistemas de seguridad más avanzados”.

Si los constructores olvidaron la “obra hidráulica” para encausar las aguas cerros arriba, que era algo básico, con más probabilidad olvidaron obras específicas que requerían de una mayor inversión y de una terminación puntual para darle seguridad a los viajeros.

Los túneles –subrayaron- están dotados de los recursos técnicos que permitirán incluso del acceso de helicópteros para auxiliar a automovilistas que llegaran a quedar atrapados a mitad de túnel.

Ojalá que, ya reabierta la súper, alguien retome el tema y aclare si es cierto o no que el camino está dotado de algún sistema de seguridad, porque en el caso del puente “El Carrizo”, no se vio por ningun lado.

Estamos listos para tomar la mejor decisión de apoyar a quien va a dirigir el rumbo del país en 2018, dijo ayer al bulto el ex panista Manuel Espino, lo que medio mundo leyó como una última presión a ver quién ofrece más antes de que arranque la campaña.

Sabiendo cómo se las gasta el casi paisano, chihuahuense, sonorense y chilango, lo más probable es que esté presionando a los candidatos presidenciales a ver quién cae más pronto y con lo más posible.

Es que, ya se reunió con Andrés Manuel López Obrador, también con José Antonio Meade y en el supuesto, con el primero que acordó el respaldo de la tal Ruta Cinco, fue con Ricardo Anaya.

Aunque…para los que entienden esa clase de bisnes, Espino esperaría hasta última hora para ver quién abre la chequera y le pone más ceros, aunque la tal Ruta Cinco no sea más que una falsa ilusión multitudinaria que no le garantiza nada a nadie, por lo que hasta ayer no había caído nadie. Sería tirar el dinero por la alcantarilla, claro.

Mucho muy lamentable que la Comisión Atlética de Nevada haya suspendido temporalmente a Saúl “Canelo” Alvarez por disque “bajos niveles de clembuterol”, pues medio mundo sospecha que no es eso, sino droga.

Resulta que el boxeador tapatío dio positivo en dos examenes , de modo que, casualidad ya no es, más bien algo por demás sospechoso, y lamentable por tratarse del “ídolo” de millones de mexicanos.

El popular “Canelo” se lamentó la aparición de “los bajos niveles de clembuterol”, pero aseguró que es un problema recurrente que han tenido muchos deportistas mexicanos en los consumos de carne.

Mangos, dijo su principal oponente con el que está citado para el 5 de mayo en Las Vegas, Gennady Golovkin: El “Canelo” se está inyectando drogas y quiere vencerme con ayuda externa. No se vale.

Quizá en función de las palabras de Golovkin, la Comisión Atlética de Nevada suspendió al mexicano, y en la suspensión se llevó el tapatío a todo el deporte mexicano.

El próximo 10 de abril, Saul está citado ante la comisión para explicar lo que a su derecho convenga, aunque…ese día, la propia agrupación decidirá si levanta el castigo o lo deja de forma indefinida. Qué vergüenza…¡¡¡

Sería ingenuo y negligente creer que con buenos deseos se puede detener a los criminales, dijo ayer el presidente Enrique Peña Nieto, aunque…no aclaró a cuales se refirió, si a los que andan en la calle o a sus compañeros de partido.

Tiene el presidente en el Partido Revolucionario Institucional a un buen bonche de maleantes, que llegaron a los gobiernos como autoridades y salieron convertidos en verdaderos hampones.

Y no los mencionó nunca a pesar de que integran un ejército grande, voluminoso y muy respetado por el podería alcanzado en sus ladronadas.

O también a esos va a perseguir con la Ley de Seguridad Interior, con el uso de la fuerza pues…?

México jugó ante Islandia uno de sus peores partidos, incluyendo la presentación del más horrible uniforme que se la haya visto al cuadro tricolor, y aunque goleó, no convenció a nadie.

Le metió tres tantos a Islandia, que lució exactamente como lo que es, un equipo de medio pelo que nada tiene que ver con los grandes conjuntos del viejo continente, y de ahí se agarraron algunos para dejar volar la imaginación.

Los aficionados mexicanos tenemos por lo menos medio siglo “soñando” en un quinto partido, que se ha vuelto una maldición para el conjunto tricolor, pero ayer tras la goleada, otros no se midieron, empezaron a hablar de lo que comentan los seleccionados:

“Vamos ir a Rusia, pero no a participar, sino a ganar. Estamos preparados para ganar la copa del mundo en su próxima edición…”, han dicho varios jugadores.

Aun cuando las computadoras de los casinos famosos en Las Vegas, Montecarlo y Macao, ven campeonar a cualquier otro, nunca a México. México tiene medio punto de perspectivas frente al millón de puntos que favorece a los grandes: Italia, Inglaterra, Francia, España, Brasil, Argentina y hasta Colombia. Así o más decepcionante…?

Inicia el período vacacional de Semana Mayor, en el que se mezclan el éxodo de duranguenses que buscarán aprovechar los siguientes días para olvidarse de la rutina y pasear en alguno de los destinos turísticos más cercanos a la entidad, entre los cuales sin duda uno de los favoritos será el vecino puerto de Mazatlán, especialmente porque se abrió de manera parcial la circulación vehicular en la autopista, mientras quienes se quedarán en esta ciudad seguramente acudirán a balnearios, presas y parajes naturales que se encuentran cercanos, paseos que intercalarán con las visitas a los templos para participar en las celebraciones religiosas.

Se trata de un espacio en las labores normales que además de ser aprovechado para distintas actividades recreativas o para descanso, de acuerdo a los planes que tenga cada persona, aunque en esta ocasión la recomendación será disfrutarlo el doble, sin importar la manera como se pase, no solamente porque al término de esta semana habrá que regresar a las actividades cotidianas, sino porque a partir del mes de abril iniciarán las campañas políticas y se intensificará no solamente la publicidad de los partidos políticos, sino que ahora sí aumentarán tanto las promesas y propuestas de los candidatos a distintos cargos de elección popular, como las descalificaciones y señalamientos entre todos los actores políticos.

Por lo tanto hay que aprovechar los siguientes días antes de que tanto medios de comunicación como la vía pública se saturen con temas electorales y los esfuerzos de los distintos abanderados para obtener el voto popular. Por lo pronto, felices vacaciones.

Inicia el periodo vacacional para 364 mil alumnos que cursan desde educación inicial hasta nivel secundaria y con ello ciertas situaciones que históricamente se repiten, pues es en estos días es cuando se presentan un poco más de accidentes domésticos, por lo que padres de familia deben estar atentos y tomar ciertas medidas de precaución para evitar riesgos en la salud de los menores.

Algunas de esas recomendaciones planteadas por las autoridades son no dejar al alcance productos que puedan ser ingeridos accidentalmente, o tener cuidado en el manejo de sartenes calientes.

Pero no solo ese tipo de cuestiones afectan la integridad de los menores, si no por cuestiones de ocio o falta de supervisión realizan llamadas en falso a instituciones como la Cruz Roja o a las líneas de seguridad.

En el caso de las situaciones ficticias que se reportan a la Cruz Roja, se ha explicado que no solo es el costo que representa el que una ambulancia acuda al lugar, si no la oportunidad y tiempo que le resta a una llamada que de verdad lo requiere, por lo que no está demás que los padres de familia tengan cuidado y vigilen lo que hacen los hijos ahora que estarán sin actividad.