“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

“Los científicos se esfuerzan por hacer posible lo imposible. Los políticos, por hacer lo posible imposible…”

Russell Bertrand

Si hoy fueran las votaciones ganaría la Presidencia de México, y por mucho, Andrés López Obrador. Le seguiría Ricardo Anaya, José Antonio Meade en tercer lugar y, al final, Margarita la del borrachento…..ACCIÓN.- Hoy virtualmente arrancan las campañas en todo el país, no obstante que de manera oficial se abrieron el viernes pasado, pero a partir de hoy… viene lo mejor, o a partir de esta fecha empiezan los partidos y sus candidatos a desdoblar sus planes promocionales…..NUMERITOS.- Los números de casi todas las encuestas precisan que tras la persecución perruna de la coalición PGR-PRI contra Ricardo Anaya, el ganón fue Andrés Manuel, cuando priistas y gobierno o PGR pensaban que golpeando al queretano subiría José Antonio Meade. O cómo entender lo que le dijo a Meade la corriente Democracia Interna que encabeza Ulises Ruiz: “Estimado candidato, ¿qué no se da cuenta que la torpe campañaa contra Anaya solo le sirve a López Orador y que lejos de subirlo lo está bajando en las encuestas? Por favor, detenga esa inútil campaña, haga un alto, un ajuste total…”. El no priista Meade, antes que crecer, perdió hasta tres puntos. Se dice que llegó a estar hasta en segundo lugar, pero luego esa posición la retomó Ricardo y parece que no la soltará, pues el candidato del PRI no le encuentra la manija al asunto y por más que se esfuerza no consigue repuntar, ni siquiera ahora ya en campaña. Vimos cómo, a pesar de estar en el alejado tercer lugar, se dio el lujo de “respetar los días santos” para empezar hasta ayer la campaña, cuando se supone que está contra la pared y que debía aprovechar cada instante en la búsqueda de apoyos que no tiene. O sea que, en precampaña, en intercampaña y ahora en campaña, el único que virtualmente ha sumado es Andrés Manuel. Cada jugarreta que le intentan hacer tanto a él como a Anaya, termina sumando a la causa de Morena. Algo inconcebible que tiene al “war room” tricolor hecho pelotas, pues cada ocurrencia que lanzan contra el Peje o contra El Chico Maravilla les sale el tiro por la culata…..MULTITUD.- Mañana estará en Gómez Palacio López Obrador y esperan una gran multitud a recibirle en las instalaciones de la feria gomezpalatina que, según los organizadores, resultará ínfima para el gentío que acudirá a recibir al aspirante presidencial de Morena. Luego, el jueves también estará en Durango el candidato del PRI, José Antonio Meade, solo que él estará en Durango capital, según la agenda de los partidos….. HARTAZGO.- Ni cómo negarlo, los mexicanos, y los duranguenses en su conjunto, están hasta la coronilla de las promesas de candidatos y partidos. Todavía no arrancaban las campañas cuando los ciudadanos estaban ya saturados de las mentiras propias de candidatos y partidos. Ojalá que los cuartos de guerra partidarios entiendan el cansancio de los electores y el altísimo riesgo de saturarlos, de hartarlos. Si llegan a conseguirlo, desde luego que pronto empezará la sociedad a alejarse del proceso electoral, y eso será lo peor que le pudiese pasar a candidato y partidos. Tienen que mediarle entre la promoción seria, respetuosa y ordenada para no colmar a los votantes, porque de rebosarlos con mentiras, fantasías e ilusionismo, el ciudadano volteará hacia otra parte para buscar en qué entretenarse y no engancharse en la elección que poco o nada habrá de dejarle…..REZOS.- La sociedad toda y no se diga muchos activistas, saben que también está en riesgo la unidad familiar, que al interior de las familias empiezan a dividirse por las ofertas de los partidos y sus candidatos. La historia es puntual que, al final de estos procesos, los que ganan son los políticos, y los que pierden son los ciudadanos que por simpatizar y respaldar a alguien, acaban chocando con sus hermanos y hasta con sus padres que, obviamente, le van a otro aspirante u otro partido, y nada peor que eso. No es gratuito que en casi todas las elecciones muchas familias terminan distanciadas entre sí, y existen casos de hermanos, sobrinos, primos, tíos, etc., etc., no volvieron a dirigirse el saludo a causa de las divergencias políticas. Es oportuno proponer a los electores que cumplan con su obligación de votar, que sufraguen por los candidatos y los partidos que les llenen mejor el ojo, o que les convenzan más por sus propuestas, pero que de ahí no pasen. Que no se enganchen con las mentiras que suelen “mejorar” los candidatos, pues no es gratuito que ofrecen hasta puentes donde no hay ríos, donde no se necesitan, con tal de sorprender a los electores y obligarlos a que los apoyen en las urnas. Dios quiera que los ciudadanos entiendan su papel, que lo valoren debidamente y que no discutan por las ofertas de candidatos y partidos, puesto que al final los beneficiados serán ellos, y no nosotros. Nada más ellos ganarán, o ya están ganando con las enormes prerrogativas partidarias con que salen a la campaña. Es menester votar, es una obligación cívica, pero si acaso permanecer atentos al conteo de los votos para que se haga como manda la ley y no como disponen los gandallas que nunca faltan y que abundan, que no pocas veces la mayoría va en busca de hacer el “chanchullo” o de “ganar” por cualquier vía, “pegando un botón o matando un cabrón…”, como dijo un priista en Michoacán al más puro estilo del cacicazgo tricolor de los años cincuentas. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contacohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

