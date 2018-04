“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Muestran músculo AMLO y Meade en Durango

El Peje en lugares abiertos, Meade en puntos cerrados

El acarreo socorrido por las dos coaliciones políticas

Marina Vitela se llevó la rechifla de la temporada

Meade, en segundo unas horas, volvió a caer al tercero

“Las cosas malas han sido demasiadas, y han contado mucho…”

Juan Sin Miedo

Las diferencias que enseñaron aquí los candidatos Andrés Manuel Lopez Obrador y José Antonio Meade son que el de Morena no le temió al espacio abierto, mientras el del PRI prefirió los lugares cerrados…..MONTÓN.- López Obrador se encontró ayer con sus seguidores en la Velaria de la Feria de Gómez Palacio. Un lugar abierto en el que pudo notarse algún desaire, pero la gente abarrotó los tendidos, algunas ocho mil personas, mientras que acá los tricolores programaron su acto principal de la visita de Meade para esta tarde en el Auditorio del Pueblo, que tiene un aforo de algunas 3,500 personas. Temprano se encontró el candidato no priista con mujeres, y esta tarde se verá las caras con sus muchos fans…..ESTRATEGIA.- Son rounds de tanteo, entres como para medir al contrario, dado que la campaña apenas arranca y ni esperanzas de que podamos ver el as que llevan bajo la manga. Además de que… la táctica de ambos partidos tiene mucho de parecido, copias dirían otros. En ambos casos se advirtió la presencia de decenas o cientos de autobuses con los que se le facilitó a los “simpatizantes” el acceso a los actos. Y sí, ambos dirán que la gente fue por su propio pie, pero ustedes, nosotros y ellos sabemos que no es así, que a este tipo de eventos nadie va por su voluntad. Todo mundo acude a aplaudir, pero con autobús a la puerta, un billete para sacar la semana, lonche, chesco y alguna fruta, para que no sea tan pesada la jornada…..MALDICIÓN.- Marina Vitela sí que maldice quizá hasta la hora en que nació, o dicho de otra forma, el momento en que decidió cambiar de chaleco para irse a Morena. Le obsequiaron tal rechifla durante el acto presidido por Andrés Manuel que no lloró porque Dios es grande, pero tal vez ahí pagó las que debe, especialmente la ingratitud de tirar a su partido que la hizo hasta diputada federal. Hubo de salir al quite López Obrador y cubrirla con un tierno abrazo que, sin embargo, no contuvo la ira de muchos “morenistas” que le gritaron en forma rabiosa hasta de lo que se va a morir, pasando por el: “fuera los priistas, fuera, fuera…”…..APLAUSOS.- Algo de lo poco bueno que tenemos que agradecerle a la Cámara de Senadores es la aprobación ayer de la nueva Ley General de Salud que obliga a todos los mexicanos a donar sus órganos y tejidos…..ALIVIO.- Es que en la nueva regla sanitaria todos y cada uno de los más de 120 millones de mexicanos nos convertimos en donantes a fin de poner remedio a un altísimo déficit de órganos para muchos enfermos que esperanzarían su existencia a una donación…..EXCEPCIÓN.- Obvio, la nueva regla nos favorece a todos, puesto que de llegar a requerir de algun órgano tendríamos muchas más expectativas, y no que a la fecha han muerto millones de mexicanos de todas las edades y de todas las condiciones económicas precisamente por falta de algún donante…..ALTO.- Ya en la nueva norma, la única forma de impedir una donación es que el donante se niegue de manera terminante y ante notario público, aunque esa altísima muestra de egoísmo perjudicaría a muchos que ahora están a la espera de un órgano, y de no conseguirse, pueden morir en cualquier momento…..NORMAS.- Faltaría solamente la aprobación de los diputados, aunque se temía que la iniciativa no pasara la cámara alta, de modo que en la cámara baja pudiese ser más sencillo el trámite, amén de que es una ley que nos beneficia y nos protege a todos, entonces, todos habremos de poner nuestra parte autorizando el aprovechamiento de nuestros órganos una vez que hayamos muerto, o de ser preciso en vida, que es cuando tiene más valor un gesto de esa naturaleza…..NERVIOS.- Tienen razón los priistas en estar que no los calienta ni el sol de ver las verdaderas multitudes que genera la visita de Andrés Manuel López Obrador. El paso de AMLO por Monterrey motivó a algunos a subrayar que “el de Morena nunca ha sido aceptado en aquella industriosa ciudad…”, pero…el material gráfico del evento refleja una verdadera multitud en torno al Peje, y eso…es un mal, malísimo presagio de lo que viene…..TRANCAZO.- Mientras, la agencia Proceso hizo circular información en la que Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional e INEGI confirman que el crecimiento más pobre de la historia moderna de México fue durante el tiempo que José Antonio Meade se desempeñó como secretario de Hacienda, precisamente en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, de modo que…no hay mucho qué presumir. Meade, por cierto, está hoy en Durango, es su primer recorrido por la entidad ya como candidato…..REVERSA.- Iniciada la campaña, también terminó la perruna persecución de la coalición PGR-PRI contra Ricardo Anaya. Aclarado quedó que la táctica contra el queretano sirvió más a Andrés Manuel que a Meade. Los más esperaban que a medida que más golpeaban a Ricardo, el candidato del PRI fuera escalando peldaños para alcanzar, primero a Anaya y luego a López Obrador. Sí consiguió rebasar por unas horas a Anaya, pero luego volvieron las cosas a su estado original y José Antonio regresó al tercer lugar y, como dijo Ulises Ruiz, con un altísimo riesgo de que pronto lo alcance Margarita la del borrachento, aunque desde hace días también se dijo que los “indecisos” son más que los que simpatizan con Meade, de ahí que el cuestionado exgobernador de Oaxaca, Ruiz, aprovechó la barata para pedirle de manera respetuosa que cancele todo, que corra a toda la bola de tácticos que están diseñando su campaña, pues no dan una, pero Meade no hizo un solo movimiento, excepto bajarle un poquito a la encarnizada persecución a Ricardo, pero siguió con su desangelado proyecto que nomás no termina de elevarse, anclado al tercer lugar, y con más cercanía del cuarto. 