Chicotito por Jorge Blanco Carvajal

Otra vez a escena las concesiones del transporte

No había nacido Antonio Ramírez cuando ya era dueño

También Raúl Medina y Javier Covarrubias, la verdad

Hacen su labor para forzar nuevas tarifas, lo de siempr

Patricia Escobar amenaza descarrilar a Morena y satélites

“Un político pobre, es un pobre político…”

Carlos Hank González

Todavía no nacía Antonio Ramírez, mucho menos Raúl Medina o Javier Covarrubias, cuando sus cercanos eran ya los dueños de los varios cientos de concesiones del transporte urbano. Hoy son dueños, pero no de cientos, sino de miles de permisos…..HISTORIA.- La historia se repite puntual ante la denuncia del presidente de la Coparmex, Elier Flores, quien se quejó de que el transporte local…y foráneo, está monopolizado por algunas familias. Es decir, las denuncias del siglo antepasado cobran vigencia en nuestros días…..ACCIÓN.- La historia se revivió hace unos meses cuando de pronto la Alianza de Camioneros se creció al castigo oficial y al más puro estilo gangsteril de aquellos días bloqueó diversos cruceros para protestar por las tarifas y las concesiones, sobre todo porque no se les entregaban los permisos que estaban requiriendo…..ÉPALE.- Todavía estaba al frente de los destinos de Durango un tal Jorge Herrera Caldera, que de manera muy respetuosa, pero muy inmediata, advirtió: Retiran sus autobuses y despejan la vialidad o empezaremos a cancelar las concesiones de que ahora disponen. Todavía no llegaba el mensaje cuando los de la Alianza retiraron sus autobuses, y ya en tiempos de José Aispuro, repitieron la dosis, pero sumaron taxis y otros armatostes para causar mayor daño, solo que Adrián Alanís reaccionó de manera enérgica: “Empezaremos a cancelar las concesiones que, efectivamente, se confirma están en manos de unas cuantas familias, cuando por disposición de ley esas concesiones debían entregarse a todos los duranguenses, no nada más a las familias de los líderes y sus achichincles…”. El cuento viene a colación no por la queja del líder de Coparmex, sino porque tanto Raúl Medina Zamaniego como Javier Covarubias Vázquez arrancaron su táctica de toda la vida, de presión al gobierno, para conseguir nuevas tarifas por una parte, y ya montados en gastos, las nuevas concesiones solicitadas desde hace tiempo, por la otra. Es repetitiva la historia en la que los negocios de unas cuantas familias siguen viento en popa, y que la calidad de los servicios se la trague el perro…..TOPETEO.- Los pocos integrantes del partido Encuentro Social en Durango salieron mal con las cuentas: Patricia Escobar, la dirigente estatal, se enojó y tiró por la borda los acuerdos a nivel nacional y amenazó descarrilar todo lo avanzado por la coalición de Andrés Manuel López Obrador. Luego, miembros de la agrupación política salieron al quite a favor del tabasqueño y le reviraron a Paty, desconociéndola y negándole poder para descomponer la alianza Juntos Haremos Historia. El asunto está ya en las mesas del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana que en cualquier momento emitirá su fallo y dirá si se acaba la alianza y permite a Escobar seguir adelanteo con sus planes. La cuestión es que, de autorizar la ruptura de la presidenta con la coalición, se armará la rebambaramba en serio, lo colapsará todo y tanto Morena como sus satélites tendrán que modificar todo lo que ahora es casi miel sobre hojuelas, dado que forzarían a que los distintos partidos vayan solos a la elección del 1 de julio con candidatos propios y… en el fondo, se armará poquito más que la rebambaramba, que no quisiéramos ver, puesto que provocaría una gran pérdida a las demás agrupaciones alineadas con López Obrador. Esto es, que Morena sigue dando tumbos. Empezó con la fotografía falsa del mitin de Andrés Manuel en Monterrey, luego con la probable “fotochopeada” de las gráficas del mitin en Gómez Palacio. Y por si aquello no fuera suficiente, se sabe ahora que en Gómez los amantes de lo ajeno, que no precisamente priistas, le dieron un baje grueso a los morenistas, pues por ahí dejaron mucho equipo computacional que les expropiaron de forma ruin, y se quedaron con sus ganas de utilizarlo, y ahora esta virtual ruptura que estaría por confirmarse. Antes de irse allá a su rancho, en Chiapas, el Peje tiene que ir a Chalma a ver si los brujos del rumbo le dan una limpia, porque hace rato que no siente lo duro, sino lo tupido. No sabemos cómo afecte los números de Morena, aunque ya vendrán los jilgueros a decir que por esos errores casi se está dando un “empate técnico” entre Andrés Manuel y Pepe Meade, y que Ricardo Anaya de pronto cayó hasta más abajo de Margarita la del borrachento…..POBREZAS.- No se lo digan a nadie, pero entre los meseros del restaurante El Rincón de Analco se traen el cuento de que varios de los “guaruras” de Meade que vinieron protegiendo al candidato del PRI casi casi piden regalado el café y algo de desayuno, pues antepusieron que los traen con una mano adelante y la otra atrás. No pidieron regalado, pero sí que…la cuenta se la sumaran al gran total de la ocupación del salón donde Meade se reunió con mujeres en esta capital, aunque…tampoco se pudo, pues la cuenta ya la había pagado un propio que acompaña para esos efectos al aspirante priista. 