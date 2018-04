“Siete días de Grilla”

El columnista de El Universal, Salvador García Soto, asegura que en las horas recientes se acordó un “pacto” para ir todos contra Andrés Manuel López Obrador, quitar a José Antonio Meade y dejar a Ricardo Anaya.

Sostiene hoy la sección “Serpientes y Escaleras” de García Soto que las alarmas nacionales se encendieron al comprobar que las encuestas de los últimos diez días precisan el crecimiento hasta por 5 puntos de AMLO, mientras Anaya cayó entre 5 y 7 puntos, y Meade, apenas subió un punto.

Y lo más lamentable, que con el último crecimiento de López Obrador, amplió su ventaja sobre el candidato del PRI a razón de dos por uno. Una brecha que tanto políticos como empresarios consideran inalcanzable.

Asegura Salvador que tras la fiesta de cumpleaños de Carlos Salinas de Gortari en su casa de Bosque de Tlalpan, se generaron diversas reuniones en las que destacados políticos y empresarios habrían coincidido en la urgencia de actuar de manera contundente “para evitar que gane López Obrador…”.

Subraya García Soto que al interior del PRI y de sus adeptos empresarios habrían coincidido en ya olvidar sus diferencias con Ricardo Anaya y empezar a madurar la idea de quitar a Meade y sumar su suerte a la de Anaya.

La única posibilidad que queda de intentar frenar a López Obrador y evitar que gane la elección es con Anaya. Ya no vale la pena ahondar las diferencias, hay que negociar con Ricardo, no hay otra opción, dice en otro de los textos entrecomillados por el columnista.

También advierte Salvador García que tan pronto como mañana, a más tardar, arrancará una intensa y extensa campaña del miedo para alertar a los mexicanos de todo lo que perdería México si gana AMLO.

Y que sobre el mismo caso se armó el TUCOL (Todos Unidos Contra López Obrador) en el que participarán por igual PRI, PAN, Verde, PRD, y las distintas cupulas empresariales hasta tumbar a Andrés Manuel. Aun cuando no se precisa si al final la pretensión de impedir el triunfo considere de plano el fraude el primer domingo de julio, dado que no habría mucho espacio para la maniobra, además de que AMLO “ya es cliente…”.

No lo dice García Soto, sino nosotros, y subrayamos que… el grueso de los mexicanos está con López Obrador, y se ha visto, que cada que lo atacan los demás partidos viene un crecimiento en las perspectivas de triunfo.

Alguien habría aconsejado a la coalición de todos los partidos y el gobierno, excepto Morena, que ya se olviden de AMLO, que no lo mencionen nunca, porque de manera invariable viene una reacción contraria a los propósitos, pero insisten en “atacarlo”.

No es mala la “Ley Meade” por la que todo mundo pierde el fuero, para muchos es la protección federal para seguir incurriendo en tropelía y media, pero que no se desproteja a los legisladores.

Los expertos, sin embargo, advierten algo escondido en el documento aprobado por los diputados y que pasa a la cámara alta. Creen que algo turbio se maneja respecto de los legisladores, precisamente para taparles la boca.

Es cierto, efectivamente, muchos de los hocicones diputados son los que han puesto el dedo en la llaga sobre uno y mil problemas, pero sobre todo, sobre uno y mil abusos ligados a las indecencias en este país, y sería menester callarlos de una buena vez.

O sea, si evita la “Ley Meade” la censura a los diputados, si les permite seguir siendo como siempre han sido, adelante, es un buen propósito de combatir a los ladrones de cuello blanco.

Y claro, al final, pero solo al final, tendría que anotarse como una buena puntada del candidato del PRI, aunque los resultados quedarían en manos de los electores que acudirán a las urnas el primer domingo de julio.

Moodys, la agencia calificadora de riesgos, asegura que gane quien gane el primer domingo de julio en México, no pasará nada en la materia económica de nuestro país.

El cuento de que ahí viene el lobo, de que si gana Andrés Manuel este país se reducirá a una Venezuela, a un Haití o quizá a un país mucho más atrasado en el mundo, ya no asusta a nadie.

El propio AMLO ha aclarado a la sociedad en su conjunto, particularmente a quienes se dedican a la cosa económica, que nada cambiará en su gobierno, que será menester importante seguir impulsando la creación de empleos y la generación económica en todos los niveles.

La advertencia de que cancelará el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México no sería para cumplir con las políticas de Nicolás Maduro o alguien de esa nefasta corriente, sino para terminar con el rateriaje bestial que se está cometiendo en la magna obra con la complacencia, o peor aún, autorización del propio gobierno.

Fatal presagio se advierte en torno a la solicitud del Tribunal Federal Electoral de seis camionetas blindadas para sus magistrados. Se estarían anticipando a la piedriza que se asoma.

El TRIFE se disparó a los pies el día que determinó poner en la boleta a Margarita la del borrachales y a Jaime Rodriguez, pues ambos son un par de grandísimos tramposos y debían ir a la cárcel y no a la boleta.

¿Y para qué quieren camionetas blindadas…? Pues para protegerse de la gritería, por lo bajito, que puede organizárseles tras el proceso electoral.

Se dice y se documenta que el TRIFE sumó a Margarita y a Jaime a la boleta cumpliendo las órdenes de alguien de la coalición PRI-PGR, pues consideran que con ellos pudiese ayudar a José Antonio Meade a salir del fondo de la tabla.

Entonces, si es cierto como se cree, que para eso llegaron a la boleta Márgara y Jaime, el propósito del tribunal sería de gran calado, es decir, de hacer lo mismo que hizo el año pasado, que declaró gobernadores a Alfredo del Mazo y Miguel Riquelme, a pesar de la madrina que les pusieron en las urnas.

¡Huele mucho muy mal eso de las camionetas blindadas, la mera verdad…!!!

No se lo digan a nadie, pero… que se hayan concentrado aquí el procurador en funciones Alfredo Higuera Bernal, y los procuradores de toda la República, desde luego que no es cosa menor.

Es producto de las relaciones del gobernador José Aispuro con el gobierno central, también de los contacos del secretario Adrián Alanís y, desde luego, de la fiscal Ruth Medina Alemán.

Si no hubiera buenas migas con el Gobierno Federal, ni Higuera ni nadie habría venido a esta capital, ténganlo por seguro.

Ojalá que la importante visita le deje algo más a Durango y no solo el ruidajo de los helicópteros y los enfrenones de los vehículos policiales.

Nuestro estado requiere de más y mejor seguridad. No padecemos las penurias de otras entidades, pero… aun así nos falta seguridad. Requerimos seguridad en todo momento y en cualquier lugar, pero sobre todo poder transitar libremente sin tener que explicarle a cada jovencito que aparece en el camino quién es uno, qué hace, a dónde va y de dónde viene, toda vez que muchos de esos policías son trabajadores de otras empresas, y es ahí donde la puerca tuerce el rabo, por lo general.

Inspectores de Transportes sorprendieron oootra vez a poco más de mil taxistas piratas en Durango, lo que quiere decir que cualquiera puede salir a la calle con su propio taxi mostrenco y empezar a hacer negocio.

No, desde luego que eso no es posible. Los taxis piratas son taxis debidamente consentidos por la autoridad, para qué nos hacemos. Lo que sorprende es que esas malas mañas sigan existiendo.

Y preocupa no que sean “piratas” los que lo transporten a uno, sino que ni las autoridades tienen conocimiento de quién es quien va manejando, y si en realidad es un prestador de servicios o en realidad es otra cosa.

El problema es que, de manera repetitiva, en un mes, cuando lo decida Transportes, volverá a encontrar a miles de taxis piratas y así se la llevarán hasta el fin de los tiempos, qué lamentable.

A propósito, el titular de Movilidad, Jorge Campos, prometió a los cuatro vientos que su personal estaría muy atento para actuar cuando vea que un taxista se va haciendo “muuuu”, transitando a vuelta de rueda para que al final el cliente pague más por un servicio que debía ser más barato. El problema es que los taxistas siguen haciendose tarugos y no nada más ganan más, sino que van atrofiando la vialidad a su paso y no hay nadie quien les diga “mi alma”.

Aclarando paradas, la fotografía en que sorprendimos a un comandante de vialidad manejar al tiempo que habla por teléfono pudieron verla muchos miles de internautas en el mundo. Lo otro, lo de la infracción, es un burdo montaje.

Un montaje en el que, quién carajos supone que una agente de a pie va a infraccionar a su jefe. En peligro y “la pasen por las armas”, para que se le quite lo cumplida.

Y claro, los duranguenses no son ningunos tontos, desde luego que no se la tragan. No es real, para acabar pronto.

Lo que sí es real es lo que proyectamos en nuestra web y nuestras redes sociales, la fotografía donde el muy ilustre comandante va conduciendo y ausente total a lo que lleva en su entorno.

Ojalá y que nuestro material, que ya dio la vuelta al mundo, sirva de algo, que advierta a los mandos policiales y de vialidad para que se concentren en su trabajo, que es por lo mismo delicado, puesto que están para evitar precisamente las escenas que fotografiamos.

A propósito de las declaraciones del director municipal de seguridad Óscar Galván Villarreal en las que pide a la sociedad que denuncie a los malos policías, es bueno, pero debe ir más allá: Facilitarle a los quejosos la denuncia, porque el riesgo está en que alguien vaya a denunciar y todavía no se voltea cuando los interfectos ya están amenazando para que retire su dicho.

El Partido Revolucionario Institucional asegura que el regidor Alejandro Mojica obtuvo la licencia para irse de candidato a diputado pero fuera de la ley, o a destiempo, por lo que debe investigarse y actuarse en consecuencia.

Sería bueno que el PRI clarifique si no es “fuego amigo” o venganza tricolor contra Jorge Clemente Mojica por sus denuncias contra el directivo priista, pero el caso tiene un tufo muy fuerte a cobro de agravios.

La semana pasada Jorge Clemente denunció que la mayoría de los candidatos a diputados por mayoría y representación proporcional son parte de los grandes culpables de la tragedia de 2016, y que con la candidatura los están premiando por haber llevado al PRI al desfiladero.

Es decir, las cosas se están calentando en torno a las votaciones del 1 de julio, y por lo pronto, hay un empate en cuanto a agravios. ¡Cierren las puertas…!!!

Y saben qué, me gustaría que Marcos Mendoza se hiciera de la presidencia de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Se trata de un abogado luchón, trabajador desde su infancia. Es un producto genuino del esfuerzo.

Aunque, como suelen decir las cosas: Métete a la política para que epiecen a salir los trapitos desde tres o cuatro generaciones anteriores, y eso le está resultando a Marcos, que le hallaron por ahí problemas con la autoridad y, pues…

Sería un buen presidente de la Barra, pero… antes tendrá que cumplir con la convocatoria, que precisamente se le atraviesa y amenaza con descarrilarlo.

Sobre los “lavaderos” en el vientre y tórax que con frecuencia luce el “Canelo” Saúl Álvarez, los expertos aconsejan no irse con la finta, pues de acuerdo a la sanción de que es objeto están forjados en el “clembuterol”.

La sustancia esa es algún químico que lleva la carne en cualquiera de sus denominaciones, dicen otros. Existe hasta en los tacos de tripas, dicen.

Entonces, si todo mundo sabe que la carne tiene “clembuterol”, yo de tonto la consumo. Y menos habría de hacerlo “El Canelo”, particularmente si sabe que por esa sustancia puede exponer muchos miles de millones de dólares, como le acaba de suceder en la suspensión de 6 meses decretada en su contra.

Mangos, dijo el kazajo Gennady Golovkin: “El Canelo usa drogas, ya desde la pelea anterior noté ese detalle, es un tramposo que quiere ganarme metiéndose quién sabe qué porquería…”.

Entonces, como no podemos rebatir al Kazajo, nos quedamos con esa aseveración vergonzante para el deporte mexicano, pues no es la primera vez que aparece el “Clembuterol”, sino que con esa ya van muchas ocasiones en las que los “grandísimos ídolos” salen con su batea de babas.

Terminó o está por terminar el proceso de conformación de la Selección de México para asistir al mundial de Rusia, y aunque el equipo tricolor fue dando tumbos toda la temporada, ya se ven en el quinto o sexto partido.

Sin exagerar, los muchachos sugieren que están preparados para llegar no nada más a semifinales, sino a la final misma, dentro de un absurdo que, comercialmente debe ser, pero futbolísticamente no, puesto que no hay posibilidades de llegar ni siquiera al quinto partido.

Los pronósticos para las finales del torneo ruso no consideran, en lo absoluto, la posibilidad de que se cuele México. Nuestra representatividad no tiene los argumentos suficientes para llegar a esa instancia.

El que los jilgueros de la televisión no se cansen de proponer que los “ratoncitos” no nada más irán a competir, sino a ganar, es parte del show. Es la mejor forma de ir lavando el cerebro a la raza para que se prepare con los chescos, las chelas y la botana para presenciar los partidos de México.

Aunque, conviene aplicar algo de sensatez, que no caigamos en donde hemos caído otras veces, que empezamos a soñar junto con los televizos y aztecas y pronto habremos de decepcionarnos. Esa es la historia de nuestro futbol que, habrá de repetirse en Rusia con absoluta puntualidad.

Los cambios que se presentaron en el Congreso del Estado, a raíz del proceso electoral que se encuentra en curso tanto a nivel estatal como federal, no solamente se reflejaron en las modificaciones en el ritmo del trabajo legislativo y en la integración de las distintas comisiones, debido a que 17 diputados locales solicitaron licencia para dejar el cargo, por lo cual fueron llamados los suplentes de los mismos, quienes ya se encuentran en funciones después de recibir una capacitación para conocer los temas en los que se trabaja en estos momentos.

Sin embargo, el cambio de más de la mitad de los 25 diputados que integran la legislatura local no solamente implicó la modificación de comisiones legislativas, sino también se reflejó en los grupos parlamentarios que se tenían anteriormente, pues en el caso del grupo del PRD, compuesto por tres diputadas al inicio de la legislatura local, también registró algunas modificaciones después de que la legisladora Elia Estrada Macías envió al Congreso del Estado un documento por medio del cual anunció su decisión de retirarse del grupo del Partido de la Revolución Democrática para convertirse en diputada independiente.

Con esta petición, el grupo parlamentario del partido del sol azteca se convierte en fracción parlamentaria, integrado por dos diputadas, por lo cual en el Congreso quedan representados los grupos del PRI y PAN, así como la fracción del PRD, además de las representaciones de otros partidos políticos.

Sin duda, las diferencias que surgieron entre las legisladoras perredistas fueron determinantes para que Elia Estrada tomara esta determinación, aunque al preguntarle por esta decisión, manifestó de manera escueta que había temas en los que no había coincidencia.

El gremio de los licenciados se encuentra en conflicto, ya que personas que aspiran a la directiva de la Barra Mexicana de Abogados han manifestado que están en espera de que salga la convocatoria para poder inscribirse y seguir el proceso que se marca por estatutos para renovación de directiva.

Lo que no saben es que el presidente actual Martín Estrada asegura que no se va hasta el 2019, ya que se sacó de la bolsa que se hicieron unas modificaciones para que la presidencia del colegio fuera por 3 años y no 2 como hasta ahora se tiene.

Por lo que dos personas que hasta el momento son las que han expresado abiertamente sus intenciones de dirigir al colegio esperan que en julio se dé la convocatoria de acuerdo a lo que establece su normativa, pero por lo que se ve habrá polémica pues unos estarán a favor y otros en contra de que el actual dirigente deje el cargo y que se convoque a elecciones, por lo que en este caso el tiempo dirá quién tiene la razón y ojalá todo el proceso se lleve en santa paz, no vaya a ser que se les meta el demonio, que haya un desaguisado y llegue a pasar lo mismo que con los constructores.

Luego de que se dio el cierre del periodo vacacional las agencias de seguros presentaron un incremento del 15 por ciento que se presenta de manera general y Durango entra en la estadística.

Sin embargo, el presidente de Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas (Amasfac) Salvador Pérez Álvarez, comentó que el problema mayor reside en que las personas no adquieren el seguro de su auto el cual es el más común, menos pagan por el seguro de gastos médicos mayores o para asegurar inmuebles o negocios.

Como aseguradoras insistirán que por el bien de la sociedad deben adquirir la cobertura de daños a terceros, esto a la larga y si uno echa cuentas sí tiene mucho de positivo, pues no es el mismo recurso que representará desembolsar la familia en caso de algun accidente a lo que se puede pagar por mes a la póliza.