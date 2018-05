“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Margarita se baja de la candidatura presidencial

+ No cede su capital político a Ricardo Anaya

+ Será otra piedrita en el zapato del queretano

+ Cronistas deportivos piden “fair play” electoral

+ Aispuro rompe los récords en creación de empleo

“El político debe ser capaz de predecir lo que va a pasar mañana, el mes próximo y el año que viene; y de explicar después por qué no ocurrió lo que predijo…”

Winston Churchill

El más grande acierto de su vida fue la renuncia a la candidatura presidencial de Margarita Zavala de Calderón. La esposa del borrachales se bajó de la contienda esta mañana al entender las nulas posibilidades de ganar…..NÚMEROS.- La frialdad de los números le aconsejaron a Margarita bajarse de esa empresa que cada vez estaba más cuesta arriba. Y perdiendo puntos todos los días, lo mismo que Jaime Rodríguez Calderón, “El Brinco”, que también debe claudicar lo antes posible…..PELEA.- La pelea es entre tres. Se advirtió desde el día que el Instituto Nacional y/o el Tribunal Electoral de la Federación decidieron incluirlos en la boleta, pues su aceptación no generó el más mínimo sentimiento de aprobación, sino más bien todo lo contrario…..APROBADO.- Y no entremos en detalles, como la declaración de guerra al crimen organizado, los cochupos de Odebrecht, el incendio en la guardería ABC, etc., etc., para no echarle más sal a la herida, pero esos, sin duda, fueron los lastres con los que no pudo seguir la esposa de Felipe…..CEROS.- Ricardo Anaya todavía ayer le pidió a Zavala que sumaran esfuerzos, que revisaran coincidencias, pero Margarita no le aceptó entonces ninguna suma, pues sigue creyendo que Anaya le agandalló la candidatura en el PAN cuando en el supuesto tenía mejores números que el “chico maravilla”, de modo que se va, pero no le hereda a nadie su capital político. Por el contrario, se va adolorida y buscando no a quién se la hizo, sino a quién se la pague. Esto es, que Anaya tendrá otra piedrita en el zapato de aquí al final de los tiempos…..TEMORES.- Excélsior publicó un desplegado en el que 15 cronistas deportivos de Televisa, TV Azteca, Fox Sports y ESPN piden que el “fair play” o juego limpio que ya se usa en los diferentes deportes también se aplique en la cuestión política. Saben algo o hablan al tanteo los comentaristas, pero advierten que “los jugadores no están respetando al árbitro, y pudiese ser que terminen inclinando el marcador a su favor…”. Es decir, para los que no entienden de deporte, piensan los cronistas que los jugadores están presionando al árbitro para que les marque uno o los penaltis que sea necesario para ganar aunque estén llamados a la derrota. Se entiende que las empresas mencionadas nada tienen qué ver en la idea de los comentaristas, pero…confirma que también los narradores deportivos entienden de triquiñuelas y transas, y que al final, como en el Estado de México y Coahuila el año pasado, pueden ganar los que perdieron en las urnas. “Jueguen limpio…dejen que elijamos en paz…”, les dicen en patético corolario que más bien parece un adelanto de la tormenta que se acerca, y lamentan que el árbitro no lleve tarjetas rojas…..PATRAÑAS.- La agencia Apro difunde hoy un completísimo trabajo de una de sus estrellas, Álvaro Delgado, respecto de la tan paseada amnistía popuesta por Andrés Manuel López Obrador, la que ha servido más de una vez a Ricardo Anaya para cuestionar al Peje. “La amnistía otorgada por el gobierno de Colombia a los delincuentes, más que abatir la criminalidad, la disparó de forma terrible…”, dice Ricardo, pero…Delgado aclara hoy que nunca hubo amnistía ni indulto en Colombia, que se instrumentó un programa de reducción de penas a todos los delincuentes que se entregaran y que colaboraran para aclarar los diversos hechos violentos ocurridos durante la epoca de Pablo Escobar. El novedoso instrumento legal aplicado por el gobierno sudamericano sí funcionó, sí abatió la criminalidad y mucho aportó a la pacificación de aquella convulsionada nación. O séase que, no es tan descabellada la idea de López Obrador, como lo critica el candidato de la coalición por México al Frente. Y pensar que el “chico maravilla” lució enormidades en el debate, pero…por desgracia uno a uno de sus argumentos (ya le aclararon también los demás temas con los que le pegó a AMLO) se fueron cayendo, cuando otros pensaron que serían los escalones por los que Ricardo se treparía hasta la punta y se ubicaría en posibilidades de rebasar al líder indiscutible de la competencia…..TIEMPOS.- Los priistas, empezando por José Antonio Meade, dicen que “la elección apenas va a la mitad…”. Y sí, así lo hizo ver el otro día que habló en términos futboleros al sugerir que apenas va el minuto 41 del primer tiempo, y mencionó el juego entre America y Pumas, solo que…para ese tiempo, minuto 41 de la primera mitad, le recordaron los entrevistadores, el América ya estaba 3-0 encima del equipo universitario, además de que…este juego se está jugando desde noviembre pasado. Ya lleva siete meses, y al partido que ven los tricolores le quedan unos cuantos días. Unos cuantos días servirán de poco para la “goleada” que están recibiendo. El juego está tan cargado para la causa morenista, y por los días que restan pudiese decirse que ya están en tiempo de compensación que ningún árbitro, por muy vendido, cínico y descarado que sea, pudiese hacer algo para evitar la goliza….HECHOS.- Durango ha roto todos los récords históricos de los últimos 20 años en lo que a creación de empleo se refiere. Suma la actual administración 246 mil plazas creadas en lo que lleva el gobierno del doctor José Aispuro y, por si fuera poco, pronto abrirán nuevas fábricas que habrán de mejorar esas estadísticas, como para que se informen aquellos que preguntan dónde está la obra del actual gobierno. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

