“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Un salomónico empate sería bueno tras el debate

Es que, se repite la historia: Todos son ganadores

¿Se movieron las clasificaciones hacia el 1 de julio?

Fiebre futbolera, SEDESOL activa Operación Fifa 2018

José Antonio Meade “sabe gobernar”: López y Rebollo

“Me gustaba más cuando se tapaban la cara. Hoy van de honestos, con traje, y gobiernan estados y países…”

Juan Camaney

Salvo prueba en contrario, el segundo debate fue como cada quién quiso verlo. Careció de propuestas serias, sustentadas y creíbles de los cuatro aspirantes presidenciales, y sin embargo… todos ganaron…..ORDEN.- No obstante que medios internacionales como Financial Times vieron ganar a Andrés Manuel López Obrador, no pocos festinan el “triunfo” de Ricardo Anaya y la “victoria” de José Antonio Meade, aunque nosotros presenciamos el evento y no vimos ganar a nadie…..TABLAS.- Estaríamos de acuerdo si el Instituto Nacional Electoral decreta un salomónico empate entre los cuatro, incluyendo al patiño Jaime Rodríguez, puesto que en el fondo no hay nada para nadie. Las cosas se mantienen como estaban ayer por la mañana…..NUMERITOS.- Y, como para endulzarle el oído a todos, preguntaríamos: Si ganó Ricardo Anaya, ¿cuántos puntos sumó? O si ganó Meade, ¿le sirvió para remontar del tercero al segundo lugar? No está fácil ¿verdad? Puesto que para los exagerados, por más que hubiesen ganado Anaya o Meade, ¿cuántos puntos le sumaron a la tabla? O que me digan cuántos puntos valía el debate, que ni fue debate, no hubo la confrontación de ideas y mucho menos propuestas, sino por ahí una tardeada de desperdicio, como para que ahora me vengan con que el candidato del PRI se acercó y mucho al podium, o como para que me convenzan de que Anaya alcanzó un “empate técnico” con Andrés Manuel, quien anoche presumió llevarles una ventaja de 25 puntos a los dos, que le dan la seguridad de que aunque se juntaran los vencerá a los dos…..ALTO.- Tienen razón quienes creen que en el poquito más de mes que le resta a la contienda todavía pueden cambiar y mucho las clasificaciones, lo que no ha ocurrido en los siete meses que lleva la elección (empezó el 8 de noviembre pasado, por si alguien lo olvidó) toda vez que en lo electoral como en lo deportivo, el partido no termina hasta que el árbitro marca el final. Y tanto en lo electoral como en lo deportivo, mientras el juego tenga vida puede pasar cualquier cosa. Se han dado verdaderas tragedias, sobre todo en el futbol, en que un partido que se ganaba 3-0 hasta el minuto 85 fue perdido por 4-3. No son muchas las tragedias, ciertamente, pero han ocurrido. Aquí el problema es que no son los jugadores los que han de definir el rumbo del partido, sino el respetable, la afición que no deja de aclamar a uno de los jugadores y no descansará hasta llevarlo al triunfo…..ÉPALE.- La fiebre futbolera está calando y hondo en los terrenos electorales. Me cuentan que la Secretaría de Desarrollo Social está poniendo en marcha su torneo, perdón, su “Operación FIFA 2018”, para estar vigentes a la hora que arranque el mundial de Rusia. La cosa es sencilla: Cuadrillas de empleados federales están tratando de convencer tanto en Durango como en todo México a muchos viejanos de 65 y más para que voten por el PRI, y cuando se niegan, muchas de las veces, son señalados y cuyos nombres subrayados con marcatextos por lo que luego viene una andanada de “lavados de cerebro” y no menos promesas, primero de sostenerlos en las listas para que reciban su limosna de manera puntual, y segundo para “si gana nuestro candidato”, duplicar o triplicar la ayuda. Sobre el caso, en el supuesto la oposición ya detectó el sobrehumano esfuerzo para componer el panorama al PRI, por lo que los candidatos van repitiendo a los electores, sobre todo a los de más de 65 abriles, que firmen, juren y hasta se arrodillen para jurar el voto al tri, pero que a la hora importante voten con libertad y por el proyecto que mejor les llene. Obvio, nos parece una fábula de esas que circulan mucho en redes sociales, pero…quien nos la contó asegura que como para estar a tono, en la quiniela de la SEDESOL, a Durango le tocó el alias de “Suiza”, pero que así por el estilo se nominó a cada uno de los estados de la República. ¡Orale!!!….APLAUSOS.- Enrique Leal Maturino no pertenece a la “mafia del poder” de la Universidad Juárez. No tiene los trofeos y las medallas que llevarán otros a la contienda, pero de menos no lo acusarán de ratero o de deshonesto, o de haberse prestado para preservar el pisoteo de la casa de estudios. Vale la pena sopesar su candidatura, para varios, digna de todo el respeto…..APUESTAS.- ¿Recuerdan que les dijimos aquí que el Santos llegaba más embalado, mejor estructurado a la final? Bueno, pues a los que nos tiraron con sus burlas y sus desprecios, ahí tienen la “remontada” del Toluca, que no pudo con la enjundia y el empuje de los Guerreros. Ricardo López y Rocío Rebollo aseguraron ayer en Poanas que José Antonio Meade "sabe gobernar", aunque nunca haya ganado una elección. Por desgracia unos y otros amarran el tercer lugar en las tendencias del voto, y no se advierte por dónde pudieran subir al segundo peldaño.

