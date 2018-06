“Siete días de Grilla”

“Ustedes quieren votos, nosotros justicia…”, clamaron ayer periodistas mediante un mensaje escrito en el piso frente a Palacio Nacional en clara reacción a la mortandad de periodistas en México.

Héctor González Antonio fue el último periodista ejecutado en lo que va del año, sucedió en Tamaulipas, pero solo es uno de los 140 reporteros ejecutados en lo que va del presente milenio.

“Héctor es el sexto periodista asesinado en este año; son 42 los comunicadores asesinados en lo que va del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. La suma ya se eleva a más de 140 periodistas asesinados y desaparecidos en México desde al año 2000”.

“Las elecciones no auguran nada bueno: entre más se acercan más miedo tenemos a que los periodistas suframos más violencia. Tampoco estamos en la agenda de los candidatos. La defensa del derecho a informar, tan elemental en una sociedad democrática, no reditúa votos, no mueve masas, no le importa a ninguna autoridad en turno o a quienes aspiran a serlo…”.

Puntuales, tétricas y lamentables las palabras que le escribieron a alguien los periodistas. Es la realidad de lo que se vive en México y no hay nada ni nadie que se preocupe por eso.

Mejor la Unión Europea, Noruega y Suiza protestaron por la ejecución del periodista tamaulipeco Héctor González Antonio. Es más, hasta el cierre de la presente el gobierno de México ni se daba por enterado.

La administración de Enrique Peña Nieto pasará a la historia como la más letal, la más mortífera para hacer periodismo en México, pues el número de bajas en el actual gobierno es de escándalo, aunque en el exterior, pero escándalo al fin.

Muchos periodistas recuerdan que al inicio de su gestión el presidente Peña Nieto propuso la intrgración de una fiscalía especializada en la protección de los periodistas, aunque en los hechos no haya quedado más que en una buena intención.

El otro día, loco loco, pero más o menos le dio al clavo Jaime Rodríguez “El Brinco”, propuso pena de muerte para quien mate un periodista, pero como las cosas se toman de quien vienen, nadie le hizo caso.

Lamentar, eso sí, que a pesar de que no hay guerra en México, de que no tenemos los conflictos que sí hay en otras partes del mundo, con frecuencia nos encontramos con la desagradable noticia de la muerte de un periodista más y no hay forma de evitarlo.

El gobernador José Aispuro se adelanta a cualquier pronóstico de la CONAGUA y solicita con urgencia respaldo para atender graves necesidades en diversos municipios por las elevadas temperaturas.

Y lo más lamentable, que según el Meteorológico Nacional, el clima seguirá elevado, rondando hacia arriba o hacia abajo los 40 grados. Ayer, ya tuvimos un registro récord, con 40.1 grados.

Aispuro está tramitando ayudas extraordinarias para Tlahualilo y Santiago Papasquiaro, aunque… los problemas del calor se tienen prácticamente en los 39 municipios, pero mucho más marcados en la región serrana, en donde según datos históricos generalmente se conoce de temperaturas por encima de los 40 grados.

La zona limítrofe con Sinaloa, donde han tenido valores hasta de 50 grados, ha contagiado a la región y en muchos puntos el calor ha sido por encima de los 40 grados, de modo que los problemas apenas empiezan.

Sin embargo, el gobernante se está anticipando a consecuencias peores, en las que se insiste ante la población para que se abstenga de salir a la intemperie si no tiene una necesidad urgente, y que procuren salir más bien de mañana o de noche para evitar los quemantes rayos solares.

Subrayar que muchos de los más graves problemas los están padeciendo aquellas familias que viven en casas construidas y “forradas” con láminas de cartón, pues el material, aceite o creosota que se usa para impermeabilizarlas y que sirve en tiempo de aguas, incrementa mucho la temperatura.

Lorenzo Córdoba calificó de crucial para la elección la salida de los camiones que llevan las boletas electorales hacia todo el país, aunque… para nosotros no es el de ayer el momento crucial, sino el del conteo del 1 de julio.

La importancia de las sumas es para muchos lo crucial de la elección, no el reparto de las boletas, porque en la distribución empezarán a darse las trácalas que de manera invariable ocurren.

Sobra la presencia del Ejército Mexicano escoltando los vehículos. No pasa, ni debe pasar nada con los documentos desde la salida de los talleres hasta la llegada a los distritos electorales del país.

Los riesgos para el manejo de esos documentos estarán mientras sean almacenados, puesto que no faltará quien saque por ahí las boletas, de perdido copias, y empiece a repartirlas entre algunos “mapaches” de procedencia indeterminada.

Se ha hecho siempre, por qué no iba a hacerse ahora, aunque hay algunas variantes en materia electoral. La principal, que gobierno estatal y quizá alguno municipal no utilizarán su policía en la protección de las rapacerías.

Aun cuando, para nosotros, el momento crucial de la elección será cuando se respete el conteo y no aparezca por ahí algún algoritmo de los que sabe hacer Diego Hildebrando Zavala, el cuñado del borrachales y hermano de Margarinflas.

El dinero no es la vida, como las encuestas no dan triunfos, dijo antier en Culiacán el gobernador con licencia Jaime Rodríguez, “El Brinco”, pero… ah… cómo ayudan…

El candidato independiente visitó el mercado municipal, donde desestimó las encuestas de Reforma, asegurando que son propaganda política, no obstante que en su momento esa misma propaganda política lo llevó a ganar la gubernatura.

Insistió “El Brinco” que de llegar a la Presidencia de México de inmediato instaurará lo necesario para mocharle la mano a los ladrones, incluyendo a los políticos indecentes, lo único que le aplaudieron.

Medio mundo, incluyendo su estado Nuevo León, reaccionó en críticas para la bestialidad propuesta, ahora vigente solamente en los Emiratos Árabes Unidos, que pocas veces se aplica allá, pues hay muy pocos rateros.

La sorpresiva, pero lamentable caída de Mariano Rajoy de la presidencia de España, según los enterados, tuvo su origen en una serie de recursos ilícitos que usó precisamente para llegar al cargo.

O séase, para no asustarnos, que allá, como acá, las elecciones también son pasadas por el dinero cochino, aunque allá, tarde que temprano se aclara, como ocurrió ayer por la madrugada.

Horas antes de su caída, Rajoy lamentó lo que sucede en la madre patria, sobre lo que dijo: “De lo que se trata es de que el señor Sánchez llegue. Todo lo demás es literatura (…) eso sí, sin pasar por las urnas…”, dijo Mariano.

Y, ya montados en gastos, diríamos que a Rajoy lo echaron por haberle comprobado que varias empresas sobornaron a gente del Partido Popular, su partido, para conseguir jugosos contratos públicos entre 1999 y 2005. ¿¿¿Dónde he visto eso, dónde..???

O sea que, también allá hace aire. También en Europa operan las indecencias políticas, solo que… la pequeña diferencia, allá tarde que temprano se hace justicia.

Nancy Vázquez perdió la diputación plurinominal que casi tenía en la bolsa, pues una “compañera suya” la impugnó y terminó desplazándola de la “beca” que le quería regalar Morena.

Así es, en efecto, el Tribunal Electoral de Durango acaba de resolver la impugnación que interpuso Julia Peralta, quien se inconformó por la nominación de Nancy, pues creía que la estaba desplazando en sus derechos creados en el Movimiento de Regeneración Nacional.

Y… lo del agua, pues al agua. Nancy se queda con las manos vacías y quizá a la espera de una nueva oportunidad que pudiese venir en un año, o quizá… nunca, para no crear falsas expectativas.

No uno, ni dos, sino varios “twiteros” hicieron comentarios anoche sobre la posibilidad de que el candidato del PRI abandone la competencia, visto que no consigue meterse a la pelea.

Las cosas se toman de quien vienen, ciertamente, y no se diga en Twitter, que no pocas veces se afirman cosas a pesar de su evidente falsedad, pero… tomémoslo con mesura.

Algunos de esos comentadores insisten en que en días pasados, algo que habíamos comentado de pasón, el padre de Meade Kuribreña habría tenido diversos episodios en los que hizo sentidos reclamos por el “matadero al que mandaron a su hijo…”.

Claro que nada está perdido hasta ahora. Como dijo Miguel Ángel Osorio en días pasados, nadie puede decirse ganador, si a las campañas les quedan casi cuatro semanas, y es mucho tiempo en el que puede pasar todo.

El problema es que a los días que le restan a la contienda, ya menos de mes, no aparece tema ninguno por el que Meade empiece a remontar.

Los voceros del candidato del PRI se la llevan festinando “el repunte de Meade que lleva ya dos semanas …”, aunque en los hechos ninguna encuesta termina reflejándolo.

Y eso es lo que tiene desesperados a muchos que ante las circunstancias cada vez observan más distante la posibilidad de meterse a la pelea, y por eso creen que el exsecretario de Hacienda optaría por bajarse de la contienda.

Está científicamente comprobado que existe el Operativo FIFA 2018, por el que la SEDESOL trata de jalar a todos los simpatizantes de los partidos opositores al PRI, pero… aquí no ha pasado nada.

Hace dos semanas destapamos la desesperada acción para salvar al PRI y aun cuando va en perjuicio directo de todos sus contras, los opositores ni se han dado por aludidos.

Nada más Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya se han referido al tema ahí tibiamente, pero lo han llevado al escenario, pidiendo a sus seguidores que agarren todo lo que les regalen, incluso que firmen donde sea, pero que a la hora de votar sufraguen por el mejor proyecto.

Hay sin embargo quienes piensan que fue una “volada” del comentarista eso del operativo, que no hay nada, a pesar de que cientos o miles de jóvenes sobre todo, en toda la República, todos los días salen en busca de potenciales votantes para tratar de convencerlos de que al final crucen la boleta por el tri a cambio no de una, sino de diversas baratijas, entre despensas, materiales y espejitos, pasando por la posibilidad de una lana extra, o una cantidad mayor que la que se reparte en tiempo normal.

Durango -lo dijimos- de acuerdo al sorteo tocó en suerte llevar el alias de Suiza, pero todos los estados del país llevan un mote relacionado con los 32 equipos que participarán en el mundial de Rusia, como para creer que la cosa anda de la patada.

El otro día comentamos que la vialidad Manuel Gómez Morín, o Vialidad Central, suma ya varios muertos, producto de las altas velocidades que los automovilistas imprimen a sus vehículos, pero no pasa nada.

Tal vez ese camino esté considerado como de alta velocidad, pues muchos manejadores así lo han tomado, y no hay autoridad alguna que los obligue a reducir la velocidad.

El problema es que no falta el chistoso que pronto empiece a hacer “arrancones” en el tramo de Hidalgo hasta Zarco o Laureano Roncal, pues son carriles amplios que se prestan para sumirle el acelerador.

Y como no hay patrulla, agente o ningún otro impedimento, muchos le sumen el “fierro” hasta lograr altísimas velocidades que, pronto, habrán de ocasionar más problemas, y quizá más muertos.

No hay loco que trague lumbre, y esa le están obsequiando México, Canadá y la comunidad europea a los Estados Unidos por la locura de Donald Trump de sacarse de la manga aranceles al acero y el aluminio.

México reaccionó de inmediato, como debe reaccionar siempre, determinó los productos gringos que ahora tendrán que pagar impuestos para ingresar al país: Pierna de puerco, manzana, uvas, arándanos y quesos, por lo pronto.

Tales productos nunca pagaron impuestos a México a pesar de los enormes volumenes que consumimos, pero… gracias a Trump, desde ayer tendrán que pagar cotribuciones si quieren ingresar al país.

No se sabe de dónde saldrán esos impuestos, pues algunos creen que será directamente de la hacienda norteamericana, pero eso que nos valga, la cuestión es que nuestro país tenga sus ingresos correspondientes en materia de impuestos.

Ante la circunstancia, la economía mexicana estará empatando a la del vecino país en lo concerniente a impuestos, aunque…según el responsable de las negociaciones del TLC Ildefonso Guajardo, ya se identificarán otros productos para obligarlos a que tributen en nuestro país, y así se llevarán las cosas hasta que se obligue al mandatario norteamericano a ceder hacia los mercados mexicanos.

El que escribe pone su “cochinito” a la disposición de la fanaticada. Lo apostamos todo a que los “ratones verdes” no pasan del tercer partido.

Nosotros qué quisieramos. En serio nos gustaría verlos en la final disputando el principal trofeo y de paso quedarse con el campeonato mundial, ¿a quién no le gustaría? Pero… hay que ser sensatos.

Si el equipo que jugó contra Gales en Pasadena, Cal., mantiene su “fuelle y su desdoble” en los partidos mundialistas, no le ganarán a nadie. Antes, por el contrario, correrán el riesgo de ser aplastados por Alemania primero y por Suecia después, porque se asegura que hasta Corea del Sur llegará enrachada y con golizas sobre sus adversarios.

No la tendrán facil los “ratoncitos verdes”, puesto que no llegarán en plenitud de facultades. Y más si consideramos que Juan Carlos Osorio, el director técnico, nunca logró armar un cuadro base. Un día jugó con unos, luego con otros y así fue dando tumbos hasta que se agotó el tiempo.

El otro día contra Gales vimos al mejor México que pudo armar Osorio y, pues… para muchos, es tan pobre el conjunto que presentó el colombiano que creen que hasta un equipo amateur de Durango los anda goleando.

Muna Dora Buchain Abulhosn, la exfuncionaria de la Función Pública que descubrió “La Estafa Maestra”, los fraudes contra SEDESOL y SEDATU, así como las triangulaciones al PRI, ya fue despedida, y… tal vez la procesen.

La despidieron de la titularidad de la dirección general de la Auditoría Forense de la Auditoría Superior de la Federación, sin explicación o sin marcarle sus fallas, y por eso se deduce que es la culpable de que se haya sabido todo el enjuague por más de 7,700 millones de pesos.

Ahora, por ahí algunos medios divulgan que Muna Dora fue despedida por haber aprovechado su cargo para favorecer a empresas suyas, aunque… no se detalla un solo caso. Más bien huele a chantaje para que deje de estar agrandando el espinoso asunto.

Es bueno que sepan -dicen Los Reyes de la Serenata- los ciudadanos duranguenses que los grandes tríos y cuartetos de antaño, por no estar ya de moda, nos cuesta hoy contratarlos $30,000.00 más $15,000.00 de viáticos, nada qué ver con contrataciones millonarias como las de Ana Bárbara y Edith Márquez, con las que el ICED cerró dicho festival (al que Socorro y compañía siguen confundiendo con una feria o un palenque) el año pasado, lo cual es tanto como decir que en el ICED sigue reinando la ley del embudo: lo ancho para estrellas de Televisa que están de moda, cuesten lo que cuesten; lo angosto para los tríos y cuartetos famosos, no obstante sus espléndidos y muy gustados shows de una música, el bolero, que está, como la canción ranchera, profundamente arraigado en el alma de nuestro pueblo.

Atentamente: Los Reyes de la Serenata

Ante la efervescencia electoral los que no andan muy contentos son los de Morena, ya que señalan se estan llevando a cabo encuestas mañosas a los usuarios de celular, por lo que aseguran acudirán ante las instancias correspondientes pues dichas acciones están tratando de provocar miedo entre la ciudadanía si eligen votar por López Obrador.

Son varias llamadas que se están haciendo a usuarios de un número desconocido desde hace unos días y a personas de todas las compañías telefónicas para hacer una encuesta, preguntan por quién votarían si ya fueran las elecciones.

Lo preocupante de estas llamadas son dos cosas, de dónde se accedió a los números telefónicos de los duranguenses y que esa supuesta encuesta está manipulada para emprender una “guerra sucia” contra AMLO pues marcha favorito en las encuestas.

Aunque no se sabe quién sea el responsable, si se elige a López Obrador inmediatamente sale la leyenda de si se quiere votar por alguien que quiere perdonar al crimen organizado o ladrones.

Aseguró que se va a actuar jurídicamente, aunque lo toman como una acción de desesperación, están en espera de indicaciones de representantes nacionales para que se les comparta qué documento tienen que presentar.

No se descarta que esto se esté dando en otras entidades, se sabe que ya se hizo en el Estado de México, pero al parecer no está funcionando. Por lo que no está de más que los militantes morenistas tomen las medidas pertinentes, estén atentos, muy listos y vigilantes ante estos a todas luces actos desesperados.

Así ni cómo ayudarlos. Ojalá que esta postura no les afecte en la aceptación de los ciudadanos pero poco o ningún interés mostraron los candidatos del PRI a la invitación que se les hizo, como a todos los aspirantes de los diferentes partidos, al Foro Abierto Durango que organizó el Consejo Coordinador Empresarial.

El presidente del CCE, Jaime Mijares Salum, advirtió que los candidatos de este partido no serán tomados en cuenta en posteriores actividades, ya que demostraron falta de interés para dar a conocer sus propuestas ante la ciudadanía y las iniciativas con las que cuentan a beneficio del sector empresarial.

Lamentó que no se presentaran pues era un ejercicio para poder comparar y contrastar las propuestas en un ambiente de respeto y poder nutrir el ejercicio democrático, ya que todos los foros son importantes y son un espacio para que la ciudadanía los conozca, con esto queda claro que los tricolores ya no serán tomados en cuenta para futuros eventos y todo por hacerles el feo.