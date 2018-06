“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

+ Anaya y Meade le apretarán mañana a la soga

+ Prometen destruirse mutuamente en el debate

+ Harán lo que siempre se les dijo que evitaran

+ López Obrador volverá a nadar de “muertito”

+ Matemáticamente sí hay riesgos para AMLO

“Si votas por políticos corruptos, ¿por qué no le das las llaves de tu casa a los ladrones?

Anónimo

Unas horas antes del tercero y último debate entre los candidatos presidenciales Ricardo Anaya y José Antonio Meade insistieron en apretarle a la soga que ya tenían en el cuello, mientras Andrés Manuel López Obrador agrandó su distancia…..SUICIDIO.- Toda la campaña se equivocaron los candidatos del PAN y del PRI en golpetearse entre ellos. Todavía a tiempo alguien les recomendó que pararan esa masacre, que se concentraran en el puntero y que se le fueran los dos a la yugular, pero no lo hicieron, y en las últimas horas sacaron todo lo que guardaron en la temporada y se dispararon o acuchillaron a sí mismos…..NÚMEROS.- Tanto Ricado como José Antonio están cada vez más alejados de la victoria, aun así los dos pregonaron en sus últimos actos masivos que van a ganar. No sabemos si alguno o los dos están mintiendo, pero las matemáticas no fallan. Ambos, para triunfar requieren de hacer poquito más que un milagro, pero de un milagro de esos verdaderamente milagrosos que, por cierto, ya no se dan en estas tierras…..VOTOS.- Es cierto, mientras los votos no sean emitidos por los mexicanos, nadie podrá decirse ganador, dado que en la lógica son los sufragios los que dan o quitan triunfos. Ni Andrés Manuel ni nadie, aun cuando la mayoría de los morenistas están ya montados en el triunfo y luego hasta se dan el lujo de autorizar o desautorizar programas federales como si ya estuvieran en el gobierno. No se puede negar que en las dos semanas que le restan a las campañas pudiese darse una tragedia, como se dan mucho en el deporte, que López Obrador meta el choclo, o no sepa explicar algunos “prietitos” como lo de Elba Esther, lo del Napito o la ostentosa y vergonzante propiedad de Gonzalo, su candidato al Senado en Durango, y que aquello llegue a oídos de los votantes, pues cómo, o de dónde, si se supone que estamos hablando de gente mucho muy honesta, probada en todos los terrenos de la pureza. Aparte, la riqueza bien habida, producto de los sudores personales, ni aquí ni en Rusia están prohibidas, pero…si ese señor jamás ha sabido lo que es un trabajo, cómo podrá demostrar que lo hizo con su esfuerzo personal. Verdad que no, pues no. Entonces, si le sacan una lista de las fichitas que se llevó AMLO a las candidaturas, quién sabe qué pueda pasar y quién sabe si sus adversarios, que siguen trenzados entre ellos, puedan hacerle mella, pues para otros, la distancia que marcan las últimas 10 o 20 encuestas creíbles, sin cuchareo, es definitiva y no la alcanzarán ni yendo a bailar a Chalma. Vamos, ni utilizando los socorridos “algoritmos” de la invención de Diego Hildebrando Zavala, hermano de Margarinflas y cuñado del borrachento FECAL, puesto que para darle vuelta a los números se requiere algo más que lo poco que han podido hacer tanto Anaya como Meade, sin que con ello queramos decir que no es posible. Sí es posible un resultado adverso para López Obrador. Que es difícil y para muchos imposible, también, pero como dicen: del plato a la boca, se cae la sopa. Y si al final la mayoría determina, en la realidad, en los hechos, en los números, que sea otro el próximo Presidente de México, no habrá poder humano que lo impida, aun cuando el líder tenga el 92% de posibilidades de ganar, según el periódico español EL PAIS…..FALSO.- Es que, los científicos han podido demostrar que los mexicanos todavía vivimos en alguna era pasada en la que todavía tenemos miedo a responder por nuestras preferencias electorales. Muchos todavía resuelven su momento al señalar para la encuesta a un candidato, aunque al final vayan a votar por otro…..HIJECES.- Otra cosa son las “encuestas” mañosas que le preguntan al encuestado: “Usted por quién piensa votar. Si responde usted por AMLO, en automático viene una letanía: “Qué no sabe que es el que va a perdonar a los delincuentes, que es el que llevará al Senado a una bola de malandros…”. Es decir, no es encuesta, sino guerra sucia puntualmente dirigida al candidato de Morena que, no debía ser, y que el INE debe prohibir a las telefónicas meter su cuchara, puesto que muchos ciudadanos votarán quizá amenazados o empujados por el miedo de votar contra alguien que “es un peligro para México”, a pesar de que ese tipo de “guerra negra” siempre dejó resultados positivos para AMLO…..PRONÓSTICOS.- Termine como acabe el último debate entre los aspirantes presidenciales mañana en Mérida, Yucatán, poco o nada se moverán las clasificaciones. Los expertos aconsejan a Andrés Manuel López Obrador que haga lo imposible para “nadar de muertito”, para recibir una golpiza y que, por el contrario, como Jesús, ponga la otra mejilla. Que no se enganche, que no se enoje y que no les conteste, aparte de que existe la fundada creencia de que Ricardo Anaya y José Antonio Meade aprovecharán la última oportunidad de llegar al mayor número de mexicanos para destruirse a sí mismos, y parece ser que llevarán golpes puntuales, quirúrgicos para acabar uno con el otro. Si lo hacen, le facilitarán más el trabajo al de Morena, amén de que AMLO no necesita mucho para salir con banderas desplegadas, ya le han ayudado demasiado Anaya y Meade, por lo que de pronto ya se olvidaron de él, saben que no pueden hacer nada que les deje dividendos, por eso creen que es mejor volver a pelearse entre ellos. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos: www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

