Los priistas se están tirando a matar contra Alejandro Yáñez (Gonzalo) el candidato de Morena al Senado de la República, creyendo que acabando con el “tirantes” irán con todo contra José Ramón, aunque…ya se les fue de las manos…..RIQUEZA.- Alejandro -dice el boletin emitido ayer por el PRI- es dueño de una mansión que no tiene ni Obama. La valoran en 3 millones de dólares, aunque otros le doblan el costo con tal de linchar al aspirante senatorial y, sobre todo, porque no la incluyó en su supuesta declaración 3 de 3…..VIDEO.- El autor intelectual de la batida contra Gonzalo es Ricardo López Pescador, el primero que hizo un audiovisual con tomas aéreas de la propiedad de Alejandro allá por la salida a Parral. Es una copia fiel y exacta de -refiere Richard- un castillo medieval de la región toscana de Francia, cercana por cierto a España. Ahí por Burgos, dando vuelta a la derecha…..LLAMADO.- López pide al otro López, el viejito próximo Presidente de México, que considere la gran mansión de Gonzalo, que no tiene la calidad moral para ser senador por Durango, puesto que no hace mucho llegó a estas tierras en plan de conquista, junto con Marcos Cruz y Ramón Durán con una mano adelante y otra atrás. Que no traían ni en qué caerse muertos, y sin embargo, que aparezcan de pronto como grandes potentados y dueños de lujosas y oprobiosas, como vergonzantes construcciones que, efectivamente no tiene ni Obama, no tiene precio…..TIEMPO.- Estamos prácticamente a dos semanas de las votaciones y, quién sabe hasta dónde le alcance al PRI para tumbar a Gonzalo que, por ahora, y sin hacer campaña, está colocado en la segunda posición de las perspectivas de triunfo. Alejado de Joserramón, y más cerca de Ricardo. El extirantes no hace campaña creyendo que su triunfo vendrá aparejado al de Andrés Manuel López Obrador, que los duranguenses son sus sonsos y terminarán votando en automático por AMLO y todos los demás candidatos de Morena, aunque…expertos siguen dudando de que haya voto automático. Piensan que habrá voto diferenciado, obligado precisamente por la trayectoria hartamente cuestionable de Gonzalo, que de pronto es el ajonjolí para todos los moles. Se cree bueno para la diputación, local o federal, para la alcaldía, para la senaduría y hasta para la gubernatura, y no deja oportunidad de colgarse del cabús ganador, como ahora. Los duranguenses, lo sabe Gonzalo, ya no se lo comen ni en mole verde, como tampoco se traga a muchos otros personajes “notables” de los distintos partidos. Más de uno los vomita y se los demostrará en las urnas el uno de julio. El grueso de los mexicanos espera llegar a las urnas para cobrársela una a una las ofensas que les han obsequiado tales personajes…..ÓRALE.- Nos cayó ayer por la tarde el primer aguacero, más o menos fuerte, de la temporada de lluvias, y todo Durango se desconchinfló. Hubo inundaciones y encharcamientos por todas partes que atrofiaron la vialidad. Hubo algunos problemas viales leves que por fortuna no pasaron a mayores, pero… que nos advirtieron de lo que nos puede volver a suceder si llega otra tromba o algún fenómeno como el que nos sacudió en septiembre de 2016, y sin embargo, hasta ahora ningún técnico y mucho menos algún político ha opinado sobre la necesidad que tiene la ciudad de un drenaje pluvial eficiente, que capte las aguas de lluvia y que impida lo que nos castigó hace dos años y nos volvió a poner nerviosos ayer por la tarde…..S.O.S…- No se lo digan a nadie, para que no se haga chisme, pero según Mientofsky, Agni García está haciendo la chica en el cuarto distrito federal. El magisterio en pleno, y no se diga la familia guinda, lo está respaldando en todo y deveras que la está armando en serio. Este domingo, como para darnos una idea, será el debate convocado por el INE y hasta el momento el ingeniero García es el único confirmado, parece que irá en solitario, se advierte de manera anticipada que será el gandor indiscutible, de modo que…a pesar de que tanto Jorge Salum como Pedro Ávila ya fueron diputados por ese distrito federal, Agni no se achica y está yendo a todas esperando sorprender no nada más a sus adversarios, sino a toda la fanaticada. Otro que también está creciendo en esa parcela es Pancho Franco, que ha caido bien a la raza, aunque ir con el verde a cuestas no es cosa menor, y ha tenido que luchar contra los de enfrente y contra los de casa, pues ese partido está en franca caída, pero Pancho no quita el dedo del renglón y está haciendo de tripas corazón para conseguir que los electores lo recuerden a la hora de cruzar la boleta. O sea, la pelea por el cuarto distrito se pone por demás interesante. Seguiremos informando…..TROMPADAS.- Los analistas creen que esta noche de nuevo se harán el “hara-kiri” Ricardo Anaya y José Antonio Meade. Se volverán a partir la ma…icera con ganas de eliminarse mutuamente, olvidándose del puntero. Al tiempo que empezó a rumorarse que “El Chico Maravilla” se bajará de la contienda en cualquier momento, según confesiones muy secretas del principal asesor de Anaya, el jefe Diego Fernández de Cevallos, por lo que llegó a pensarse esta mañana que Ricardo no se presentaría ya en el debate de esta noche en Mérida. Es todo esta tarde amigos, nos vemos mañana aquí mismo o en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy a cualquier hora del día o de la noche.

