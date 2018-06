“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

El PRI, desesperado, trata de evitar el derrumbe

Agobiados por la desairada campaña tricolor, los candidatos priistas hacen uno de sus últimos intentos por jalar votos el 1 de julio: Ofrecieron esta mañana hasta las perlas de la Virgen para que voten por ellos…..VACILADAS.- Esta madrugada, alguien tuvo la ocurrencia por allá de la una de la mañana de llamar a rueda de prensa para hacer su sensacional anuncio: Los candidatos del PRI haremos lo necesario para que a los chicos de primaria y secundaria se les den uniformes, zapatos, chamarra y…les faltó, prometer celular con permanente conexión a internet…..ÓRALE.- La idea no es mala, sería el ideal para tratar a los menores de la educación básica, pero…los diputados, suponiendo sin conceder que ya ganaron, no son gobierno como para asumir semejante compromiso. Pueden ser gestores, pero nunca tendrán poder de decisión, por tanto es puntual la respuesta del PAN: “Están desesperados porque ven que la gente no los sigue, ni siquiera los escucha, y ahora a punta de populismo quieren componer lo que no han podido componer en casi 200 días de campaña, además de que, por otro lado, la SEDESOL está desdoblando una campaña multimillonaria de compra de votos, pero ni así…”, dijo el secretario del CDE Rómulo Campuzano…..REALIDAD.- La verdad es que, con el arranque del mundial de futbol de Rusia, las campañas han pasado a segundo o tercer término. Unos 100 millones de mexicanos estarán de ahora en adelante, ya lo estuvieron esta mañana, durante el partido inaugural entre Rusia y Arabia Saudita, atentos al deporte de las patadas, y no van a preferir el “deporte” de las patadas debajo de la mesa y los piquetes de ojos (política). El PRI y sus candidatos tienen la inaplazable obligación de inventar algo, quizá algo poco más atractivo que lo del anuncio de esta mañana para poder motivar a los ciudadanos a que vuelven la mirada hacia ellos, si lo consiguen, pueden cambiar los pronósticos adversos de este momento, pero si no logran “apagarle la tele” a los aficionados, las clasificaciones políticas no se moverán de aquí hasta el primer domingo de julio, y atenidos a los últimos estudios no son nada alentadoras para la familia tricolor…..ESTRATEGIA.- Se dice que el PRI “no tiene dinero…”, aunque las colas que se siguen viendo en Insurgentes Sur de la Ciudad de México, de seguidores que van a cobrar por su credencial de elector nos demuestran lo contrario, y el gasto archimillonario de SEDESOL con la Operación FIFA 2018 nos abruma con verdades. Tienen mucho billete, pero lo están guardando para otras prioridades que habrán de requerirse antes, durante y después de las votaciones, por un lado, y por el otro, lo más probable es que se lo estén robando como sucede en cada campaña. Aunque al final, es su rollo, no obstante que en su momento un tal Carlos Herrera Araluce lo dijo a los cuatro vientos y a grito abierto, para que lo escuchara todo mundo: “La política se hace con dinero, con dinero y con más dinero…”. Y otro hombre de raterías inimaginables, Carlos Hank González, acuñó en letras doradas la sentencia lapidaria: “Un político pobre es un pobre político…”. O sea que, si se están robando el dinero o lo están escondiendo con otros propósitos, es su táctica, pero…con sonrisas no creemos que convenzan a la gente a que vote por ellos. Es más, estamos seguros que ni siquiera con los viejos estilos de las despensas agorgojadas y los espejitos relumbrones motivarán ni a sus familiares, mucho menos a los demás…..ÉPALE.- Un colectivo de gente representativa y bien intencionada convoca a una marcha esta tarde para protestar contra la violencia electoral. Será solo para llamar la atención o para pasar lista de presentes, pero…qué ondas, cómo que convocar a marcha cuando ya han muerto más de cien candidatos en los distintos rumbos de la República. Por suerte ninguno en Durango, pero…semejante acción estaría más que justificada allá por marzo o abril. Y no a unas horas de las votaciones. Ya para qué… si esto ya se acabó. Aunque al fin, ojalá y se logre algo, pero…nos parece demasiado tarde…..S.O.S…- Lorenzo Martínez Delgadillo, el dirigente estatal del PAN dice que “hay un voto oculto importante a favor de Ricardo Anaya…”, lo que está para revisarse, sobre todo si le decimos que también hay una acción firme ante la Procuraduría General de la República o del gobierno mismo del presidente Enrique Peña Nieto para llevarlo a la cárcel antes de las votaciones. Los cuentos o verdades del “lavado de dinero” y otros trafiques que le guardan al queretano tienen preocupados a más de uno, entre otros al jefe de la campaña panista Diego Fernández de Cevallos, pues creen que es en serio la acción de la PGR y que no sería descabellado detenerlo para descarrilarle su aspiración presidencial. O sea que, las cosas se están complicando de manera por de más peligrosa a unos días de las votaciones. Ojalá que la muchas veces insana pretensión política no brinque la delgada hebra de la legalidad y que, al final, no se intente apagar el fuego con gasolina, porque México no está para esas distracciones. Ojalá…..ADIÓS.- Murió esta mañana Pedro Araiza Flores, que durante dos o tres sexenios fue el jefe del hangar del gobierno estatal. Un largo padecimiento puso fin a su existencia esta mañana en la clínica del ISSSTE, y ahora es velado en Hernández Analco, por lo que desde aquí enviamos nuestra más sincera condolencia a Esthela Manqueros, su esposa, a sus hijos, a su madre, a Hilario su hermano y a todos los que le sobreviven por el amargo momento que han de estar pasando para aceptar la decisión suprema. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del dia o de la noche.

