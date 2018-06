“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

+ Candidatos priistas derrochan optimismo en su cierre

+ El “Negro” Juárez dice que Durango votará por el PRI

+ Meade está por alcanzar y rebasar a AMLO: Juárez

+ Elizondo y Dorador: Anaya está muy cerca del Peje

+ Hijo del “traguitos” amenaza con quedarse en Rusia

“Pónganse a trabajar. Regalado, nada. Merecido todo. Cumplan con su deber, dejen de robar…”

David Fernández Dávalos, rector de la Ibero

Tan contagioso es el optimismo de los candidatos del PRI mostrado ayer durante el cierre de campaña que hasta lo mueven a uno a creer que van a ganar el día de las votaciones, aunque los pronósticos digan lo contrario…..TENDENCIAS.- Las tendencias siguen ubicando al PRI en la tercera posición para todos sus efectos, tanto en lo federal como en lo estatal, de modo que…aunque el “Negro” Juárez piense y diga otra cosa, ni yendo a bailar a Chalma…..RATERÍAS.- Sabe René, como lo saben Luis Enrique Benítez, Ricardo López, Rocío Rebollo (su hermano Ricardo envía saludos desde el Kremlin) Max Silerio, Adán Soria y compañía, que el saqueo obsequiado por sus antecesores tanto en el PRI como en el gobierno, es lo que ha colmado la paciencia de los durangunses, y a nivel nacional, de todos los mexicanos. Los ciudadanos no quieren saber más del PRI, de modo que no votarán por ellos. Insistir en lo contrario es anticipar que están resueltos a agarrar las urnas y correr, o como en Jalisco, a arrebatar, que sería mucho peor…..RAZONES.- Porfirio Muñoz Ledo lo dijo en días pasados: La delantera que lleva Andrés Manuel López Obrador es tal que pensar en que vaya a perder sería un escándalo de proporciones mundiales. Una posible derrota de Morena sería inexplicable y por lo mismo inadmisible, que no tiene ninguna lógica si recordamos lo que escribió ayer Hugo Corzo en EL HERALDO, donde precisó que cuadros distinguidos del PRI estarían ya avanzando sobre la desaparición del tricolor, y que estarían visualizando con seriedad la derrota que se llevarán el primero de julio, para lo que están pensando más en una refundación que en una victoria. Esto no es magia, no se puede pensar en una derrota de AMLO si se considera que el candidato del PRI, José Antonio Meade, no ha podido conectar con los electores como para convencerlos de que es ajeno a las raterías que han saqueado al país, como sugiere René al decir que Pepe ninguna culpa tiene de las raterías que tienen al país en la ruina. Los ciudadanos lo consideran parte de, por tanto, no ha podido repuntar. Y si no ha podido rebasar a Ricardo Anaya, imposible será pensar que “está ya muy cerca de AMLO y que en las próximas horas habrá de rebasarlo…”. Pensar semejante barbaridad a estas alturas, que ya cerraron campaña, ¡estarán acercándose al imposible…!!! No, esos milagros ya no se dan como sí se dan en el futbol. Acá, la diferencia es que López Obrador no tiene punto para el desperdicio. Lo han acusado de ratero, pero nadie ha podido comprobarle nada, por eso los mexicanos siguen creyendo en él y votarán por él. De las Heras aseguró ayer que en la última medición sobre el particular la mitad de los mexicanos votarán por Andrés Manuel, y para remontar esa posibilidad será necesario que todos los demás votantes lo hagan por Meade o por Anaya, pero todavía hoy unos y otros equipos siguieron pegándose hasta por debajo de la lengua. Acusándose mutuamente del rateriaje e indecencias que han crucificado a este país. Todavía hoy varias voces están pidiendo el “voto util”, es decir, que no se vote por uno, sino por el otro, para conseguir lo que parece imposible: Remontar la diferencia que les saca AMLO, y sorprende que sigan proponiendo esa vacilada, cuando llevan dos años. Nunca entendieron que debían unirse para alcanzar al tabasqueño, y eso en los supuestos, dado que en los hechos será el pueblo el que diga la última palabra…..TIEMPO.- Los priistas están ya cerrando campañas a pesar del nubarrón que llevan a cuestas, pero…todavía tendrán para “visitar amigos” y “saludar a comensales” e invitados a distintos eventos. Claro que los cierres de campaña precipitados tienen una razón: “Seguirse mostrando optimistas hacia fuera” y advertir que van a ganar, para de ser preciso utilizar los métodos que seguramente ya metió a los sistemas del INE el cuñado del borrachales, Diego Hildebrando Zavala…..ÉPALE.- Hoy, Rodolfo Elizondo y Rodolfo Dorador le pusieron el cascabel al gato al retwittear números en los que se precisa que: “Ricardo Anaya está ya muy cerca de Andrés Manuel…y que, “caballo que alcanza, gana…”. Y si el diablo no dice otra cosa, el fin de semana habrá de rebasarlo en las tendencias del voto…”. O sea, cómo: Si Meade ya rebasó a Ricardo, según cuentos gritados ayer durante el acto encabezado por el negro de negros, René Juárez Cisneros. Los números que gritan tanto priistas como panistas en verdad me están volviendo loco. Ya no le entiendo a esto. Si priistas acusan a Ricardo de lavador y defraudador y panistas a Meade de haber metido la mano en “La Estafa Maestra”, las triangulaciones al PRI, Odebrecht, etc., etc., y de ser el principal firmante de la trama “Etileno XXI” que despojó a PEMEX de activos por cientos de miles de millones de pesos. La verdad, ya estoy saturado, puesto que para como van las cosas el pueblo votará a favor de los más ladrones, y castigará a los más honestos. Así de corrupto o ¿cómo..? A propósito del mensaje que mandó el hijo del “traguitos” Felipe Calderón desde Rusia, quien aseguró que si gana AMLO allá se queda. No hay oposición de los mexicanos, pero si quiere hacernos el favor completo que se lleve a sus padres y de ser preciso allá se queden, que por vodka no parará esto. Eso lo promete él, y nosotros se lo aceptamos nada más. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

