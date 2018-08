“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

+ Falla la ONU a favor de Lydia Cacho

+ Exige al Estado mexicano hacer justicia

+ Solo uno de los pederastas está en la cárcel

+ Faltan Emilio Gamboa, Mario Marín, Yunes, etc…

+ Ademeba rompe con el Instituto del Deporte

“La corrupción lleva infinitos disfraces…”

Frank Herber

La periodista Carmen Aristegui informó anoche que la Organizaciónde las Naciones Unidas emitió una sentencia contra el Estado mexicano por la detención humillante, caprichosa y arbitraria de la periodista Lydia Cacho en 2005…..CARAMBOLA.- Lydia fue detenida en Cancún y trasladada por tierra en la caja de una camioneta durante 22 horas. No le cobijaron para soportar las bajas temperaturas, tampoco le dieron un vaso de agua, mucho menos algo de comida, y no le permitieron siquiera ir al baño, además de los intentos de violación, toqueteos y diversos tipos de tortura sicológica…..LEYES.- Cacho acudió a la Procuraduría General de la República y otras instancias judiciales en México esperando se le hiciera justicia y, hasta ahora, no se ha actuado en lo absoluto, excepto la detención de uno de los principales miembros de la secta de pederastas que denunció en su libro “Los Demonios del Edén”, y causa principal por la que fue apresada y humillada durante mucho tiempo…..BOMBA.- Cuestión de volver a repasar el famoso libro para descubrir los nombres de los políticos que daban importancia y foraleza a la banda de pederastas. Se sabe desde entonces de “cuadros distinguidísimos del PRI” como Emilio Gamboa Patrón, lider del Senado, del exgobernador Mario Marín, el afamado “Gober Pechocho”, así como el gobernador actual de Veracruz, Miguel Angel Yunes Linares, y de los empresarios Kamel Nacif y Jean Sukar Kuri, pero identificados ellos como líderes de la nefasta organización pederasta a la que también pertenecieron muchos otros distinguidísimos políticos del PRI y del PAN por igual, los que…han de estar ahora comiéndose las uñas, pues la ONU está emplazando, no a la PGR ni a los agentes del ministerio público ni a los policías y particulares que torturaron a Lydia durante 22 horas en su viaje de Cancún a Puebla, sino que está emplazando al Estado Mexicano para que responda por tan graves agresiones. Anoche, en la entrevista que le hizo Carmen a Lydia, la escritora dejó claro que desde 2005 el gobierno de México ha hecho hasta lo imposible para ocultar o desaparecer los agravios a la señora Cacho, pero…ante la exigencia de la ONU, el gobierno de México está obligado a responder, y quizá, muy posiblemente a reactivar el proceso y llamar a los que hasta ahora, quizá por las invaluables influencias políticas, por ahí se dejó congelado. Exige la ONU una respuesta puntual al caso y le da un tiempo perentorio de 180 días para que responda lo que a su interés convenga, aun cuando de quince o veinte pederastas debidamente señalados, nada más Jean Sukar Kuri está preso y procesado, pues fue condenado a purgar una pena de 113 años y sin derecho a ningún beneficio, lo que advierte que pasará el resto de su vida en prisión, pero…sobre todo, que faltan muchos de pasar a hacerle compañía…..TIEMPO.- Anoche, en el análisis a la conclusión de la ONU, Carmen Aristegui y Lydia Cacho coincidieron en que el tiempo permitirá al actual gobierno de Enrique Peña Nieto fingir demencia y hacer como que hace, para dejarle la papa hirviente al gobierno de Andrés Manuel Lopez Obrador. Quizá lo mejor que le pudo pasar al proceso, toda vez que la siguiente administración tendrá todo el espacio en tiempo y en derecho para aplicar el librito, y el exgobernador, el gobernador de Veracruz y el líder de la cámara alta, de “finísimas personas” muy probable pronto las tendremos arrepintiéndose de sus correrías en perjuicio de nuestra niñez. Aparte, lo más probable es que la Organización de las Naciones Unidas exigirá la aplicación de la regla, independientemente del partido a que pertenezcan los posibles pederastas…..APLAUSOS.- La Asociación Deportiva Mexicana de Basquetbol presentó esta mañana a sus selecciones varonil y femenil de basquetbol categoría sub 13, o de 13 años de edad, que competirán a partir de mañana y por el fin de semana en el Nacional de la especialidad a realizarse en Ciudad Juárez, Chih. Son los mejores basquetbolistas de Durango en su categoría. Van muy bien entrenados y con la actitud por los cielos para regresar con una buena participación. Llevan un doble uniforme precioso que sobresale por la inclusión de los colores tradicionales del deporte duranguense, el verde y el blanco, además llevan ropa para calentamiento, maleta de viaje, etc., etc., como nunca había ocurrido, aunque con un gran sacrificio de sus padres y diversas empresas que se decidieron a patrocinar al doble conjunto basquetbolero infantil a pesar de que el Instituto Estatal del Deporte no aportó un peso para el enorme gasto que ya están haciendo para el traslado a la fronteriza ciudad, según revelaciones de sus directivos. Aprovechó la Ademeba que dirige Aris Simental para anunciar su rompimiento total con el Instituto Estatal del Deporte, pues no tiene ningún caso seguir engordándole el caldo, sobre todo si tiene recursos nada más para unos cuantos y a los demás los manda a dar vergüenzas. Pidió Simental la intervencion del gobernador José Rosas Aispuro Torres para que revise un poco el proceder del IED, pues no trata a todos los deportes con el mismo rasero. El problema es que, entre los dos conjuntos, el varonil y el femenil, van chicos y chicas que sus padres tuvieron que hacer “hamburguesadas” para completarles el pasaje de Durango a Ciudad Juárez, pero…¿qué van a comer allá, cómo se van a desplazar del hotel a los auditorios de los partidos? Un reportero preguntó si los seleccionados se verían obligados a dar lástimas como ha pasado con otros equipos que, al no llevar patrocinio de nadie, ni del gobierno, van a los torneos a pedir limosna materialmente para poder regresar, y respondió: “Nada de eso, nos hemos preparado durante seis meses y llevamos los recursos para asegurarles un buen hospedaje, un alimento decente y traslados sin ningún problema, en la mayoría gracias al sacrificio de los padres de los muchachos, pero sobre todo para que lleguen en condiciones de competir, lo más importante de todo…”. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx cuyo primer reporte en vivo del avionazo del martes antepasado lo han visto cerca de 5 millones, sin considerar las consultas que han tenido nuestros materiales de ese percance en Twitter, Facebook e Instagram. ¡Han de disculpar…!!!

