“Siete días de Grilla”

Durango no tiene obras magnas, maravillosas o de alto impacto, pero tiene libertad, tiene seguridad, tiene orden y lo más importante, tiene paz, que no se compra con nada.

Entregó ayer el secretario de Gobierno, Adrián Alanís Quiñones, el compendio que narra los movimientos impulsados por el gobierno del Dr. José Aispuro Torres en los últimos 365 días.

Subraya que la administración ha tenido que distraer sus propias proyecciones en la continuación o terminación de obras inconclusas del pasado.

Precisa, sin embargo, el gran esfuerzo de la administración para preservar el clima de orden, de paz y de progreso por el que cruza la entidad desde que arrancó el actual gobierno, algo de lo que muchas entidades quisieran presumir, pero no pueden.

Durango está entre las dos o tres entidades más seguras del país. Registra hechos delictivos, algunos de fuerte impacto, pero a ese pesar sigue siendo de los estados más ordenados en los que cualquiera puede caminar, transitar o viajar por la calle a cualquier hora del día o de la noche sin temor de que algo pueda sucederle.

Aparte, y que no es cosa menor, el gobernador Aispuro ha sido un hombre extremadamente cuidadoso para que periodistas y no periodistas ejerzan sin ningun temor la libertad de expresión.

Los periodistas, y los no periodistas también, pueden decir lo que quieran, pueden quejarse de lo que les ocurra y a todos se les ha escuchado y se les seguirá escuchando hasta el fin del mandato.

También nosotros quisiéramos ver obras grandes y rimbombantes, solo que… el pasado los dejó temblando con deudas y compromisos diversos que, se dijo desde antes de asumir, gastaron el presupuesto de las tres siguientes administraciones.

Luego de la entrega del original del Segundo Informe, el gobernador Aispuro irá el 1 de septiembre ante los diputados a escucharlos y atenderlos sin límite de temas y mucho menos de tiempo. Luego, el día 4 hará la reseña social para comunicarlo directamente ante el pueblo en el nuevo edificio de la Facultad de Enfermería, y un día después, el 5, hará su reseña en Gómez Palacio.

La disputa de la alcaldía de Durango augura una lucha sangrienta, por decirlo de alguna manera, pero echará chispas, por lo menos, puesto que quien la gane apartará un lugar inmejorable para buscar la gubernatura.

Si por lógica se resolviera la jefatura edilicia, sería Alejandro González Yañez el principal aspirante. Es el que obtuvo más votos el primer domingo de julio, y es quien debe ubicarse en la punta de la contienda, si es que acepta buscarla.

El otro prospecto se llama Jorge Salum del Palacio, es el único político que obtuvo más votos a pesar de la presencia de AMLO en las boletas. Casi gana la diputación federal, pero se la tumbaron por 17 votos, de modo que, aunque perdió, ganó un lugar privilegiado entre los suspirantes a la alcaldía.

El PRI estaría luchando por sobrevivir, no tiene tiempo para pensar en prospectos para la alcaldía.

Sin embargo, estamos a tiempo para que apareciera alguien por ahí con posibilidades, pero… por ahora nadie lo encuentra por ninguna parte.

La diferencia en el siguiente proceso electoral es que no estará en la boleta Andrés Manuel López Obrador y, los candidatos de Morena y del PT, tendrán que redoblar esfuerzos para mantener las expectativas con que llegaron a la contienda pasada, en la que la mayoría ganó sin hacer campaña. Así de claro.

El lunes anterior subrayamos que de casi tres mil kilómetros que recorrimos por tierra entre Durango y California, los peores caminos, y los más caros del mundo, son los de Durango.

Lo marcamos en nuestras plataformas virtuales y nadie de CAPUFE, SCT, Policía Federal y ninguna otra dependencia, se dieron por aludidos, hasta que vino el presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte, Enrique González Muñoz y puso bajo relieve nuestro dicho.

Y lo más lamentable, como dijimos entonces, es que ninguna autoridad federal, porque eso corresponde al Gobierno Federal, se da por enterada.

Uno, cuando se sube a la autopista ha de pagar lo que le cobren. Con dinero o sin dinero, hay que pagar, aunque a cambio se reciba muy poco, o nada, como en los casos de la autopista Gómez Palacio-Corralitos-La Unión, o el tramo Gómez Palacio-Cuencamé en la de Durano-Gómez Palacio. La primera es un mundo de baches, hoyos, olanes y cero delimitación de carriles, y la otra, aunque el pavimento está en buenas condiciones, también adolece de la dicha delimintación de carriles por lo menos en casi 120 kilómetros. Y así está desde hace años.

Esos caminos, por la noche, y con lluvias, sin duda que se convierten en una trampa mortal inevitable, dado que por lo oscuro y la invisibilidad que produce la lluvia, por momentos uno no sabe ni por dónde va, o si va volando.

La primera autopista, en la apariencia la están reparando, o por lo menos tiene varios tramos con ese aviso, pero en los hechos no reparan nada. Lleva por lo menos cinco años en esas condiciones y, obvio, los accidentes no se hacen esperar, pero a CAPUFE y las demás autoridades por una les entra y por otra les sale.

Esta mañana se lamenta otra volcadura sobre la autopista a Gómez Palacio en la que resulta lesionada una familia de Ciudad Juárez que ya está recibiendo atención médica en Guadalupe Victoria.

La tirada era que Francisco Ibarra ganara la diputación para el PRI -ya la ganó en la mesa- y que estando en la legislatura renunciaría para que asumiera Luis Enrique Benítez, ¿así es, o así era?

La jugada inicial hablaba de una serie de maniobras clásicas del tri para que Ben

os maestros sobre todo -.lcel -ronítez siguiera en la cámara, pero… como el Verde no sacó los votos ni de sus familiares, todo se fue por la borda.

Ahora, Ibarra será diputado por tercera ocasión y, como no se completó lo presupuestado, se pasará de sonso si le deja el lugar a Luis Enrique, aun cuando la estrategia original de Benítez consistía en eso, en que ganara, luego que renunciara y al final el presidente del CDE del PRI se quedaría por otros tres años de beca legislativa.

Lo malo es que el pueblo se las olió a kilómetros de distancia y no le dio al PRI más que lo mínimo para que se entretenga.

O sea, Luis Enrique se queda sin Juan y sin las gallinas. Le resta la dirigencia priista, pero… parece que por unos días, mientras Claudia Ruiz Massieu se entera de cómo se han manejado acá las cosas, justamente para llegar a la tragedia que viven, sufren y lloran los priistas de todos los tiempos.

Además, Benítez debe saber que sus contras, que son muchos, varios exgobernadores, exsenadores, exdiputados, etc., etc., entre ellos, andan buscando por todas las vías posibles que deje la conducción tricolor, antes de que acabe con el partido.

Ismael Hernández Deras asume la próxima semana la presidencia de la Cofederación Nacional Campesina. Será el tercer duranguense en ocupar el liderazgo campesino en México.

Ocurrirá durante el XXIV Congreso Nacional Ordinario que servirá para celebrar los 80 años de lucha de la CNC, en la Casa del Agrarista en la Ciudad de México.

Inicialmente dijimos que la asunción de Hernández Deras sería el 27 de los corrientes, incluso una hoja anexa a la invitación marca las 10:00 horas de ese día, pero… el programa general lo subraya el día siguiente, el 28, a la misma hora.

Señala el programa para el martes 28 a las 10:00 horas: Resolutivos del XXIV Congreso Nacional Ordinario; Toma de protesta del presidente del CEN de la CNC para el período 2018-2022 y el último punto de la orden: Ceremonia de clausura del XXIV Congreso Nacional Ordinario por parte del Lic. Enrique Peña Nieto, presidente de la República.

O sea que, en un momento dado, nada más se corre un día la toma de posesión del duranguense Hernández Deras, quien ocupará el cargo que antes atendieron Maximiliano Silerio Esparza y Rubén Escajeda Jiménez, cuya fotografía de este, al igual que de Manuel Cota Montaño, serán develadas en el salón Javier Rojo Gómez del edificio cenecista.

Tenemos invitación, por tanto, allá nos vemos.

Circula en redes sociales un material en el que supuestamente la Marina encontró una casa en la que halló en Veracruz grandes refrigeradores conteniendo decenas de cuerpos de niños, solo que… ninguna autoridad reconoce el hecho.

Incluye el material difundido fotografías de supuestos detenidos de origen colombiano, como para hacer más real el relato, pero… insistimos, ninguna autoridad lo ha considerado en serio.

Ah, pero sí está en redes generando una sicósis por demás lamentable en la que las madres de familia, sobre todo, casi ven a los “robachicos” llevarse a sus hijos.

Repetimos: Ninguna autoridad estatal o federal ha reconocido la realidad de tales materiales, por tanto no es digno de crédito. Sí, cuidemos a nuestros chiquitos todo lo que sea necesario, pero sin agarrarle grano.

Hoy, el gobernador de Veracruz, Miguel Angel Yunes, aseguró que hasta el momento, y a pesar del escándalo que se ha armado a nivel nacional o internacional, no hay siquiera una denuncia.

¿O sea que el paquete de privilegiados empleados municipales supo que se cayó el avión de Aeroméxico y esperaron pacientemente el siguiente vuelo para partir a México y de ahí a Europa?

Los angelitos estuvieron varias semanas en el Viejo Continente, obviamente gastando lo que es de los duranguenses. Algo que no tiene progenitora y que ha de castigarse en la siguiente elección, como si lo vieran.

La gente está hasta la madere de esas hijeces. Hijeces que nos costaron mucho dinero a todos, y que no habrá de dejar ningún beneficio a la ciudad y el municipio, también estamos seguros de eso. El viaje fue de placer, no de estudios ni de trabajo.

Alguien debía inventar alguna ley para el caso, precisar cuando es un viaje necesario u obligado, y cuando sea un viaje turístico, como la mayoría de los que se hacen al amparo del gobierno en sus distintos niveles.

Andrés Manuel López Obrador precisó en días pasados que Elba Esther Gordillo no trabajará en su administración. Está bien que no trabaje, pero que tampoco permita que siga saqueando el SNTE.

La cuestionada exlideresa del Sindicato Nacional de Trabajdores de la Educación estuvo injustamente en la cárcel (hospitalizada con diversos grados de gravedad que no pasaron de ahí) pero el que la hayan liberado no quiere decir que es inocente de lo que siempre se le ha acusado.

Los mismos maestros la señalan de haber saqueado en los últimos treinta años las arcas magisteriales, que su riqueza la delata como una verdadera indecente que trabajando 100 años como maestra nunca hubiera alcanzado a juntar semejante fortuna.

Nada más sus dos o tres propiedades en la Isla Coronado, en el área de San Diego, hablan de alguna irregularidad. Sus manejos en el SNTE no muestran limpieza, sino de todo lo contrario, y por lo cual no nada más no debe trabajar más en el gobierno, sino que tampoco debe permitirsele el regreso a la conducción del sindicato.

Un grupo de maestros que tiene su base en diversas escuelas del rumbo de Llano Grande se queja de que Telcel incumple su ofrecimiento de internet, pues corta la red por las noches, cuando se supone que debía ser las 24 horas del día.

Maestros de diversos planteles que piden el anonimato sostienen que el servicio de internet vía Telcel es una gran engañifa, o ha sido siempre, desde que la empresa llegó a la región.

El cuento de que México es territorio Telcel -dicen- es una gran mentira, pues a medida que va cayendo la noche la pobreza del 4-G se va diluyendo luego a 3-G y así hasta que desaparece.

Hay momentos en que ya no es posible enviar ni recibir ni siquiera mensajes en redes sociales, mucho menos tratar archivos más pesados.

Los maestros sobre todo -insisten- tenemos que hacer tareas, buscar temas y trabajar de manera constante en el internet, y la mayoría de las veces por la noche, lo mismo han de hacer estudiantes y empleados de todo tipo, justo cuando la empresa corta el servicio.

Piden los quejosos la atención inmediata a su inconformidad, so pena de proceder ante la Procuraduría Federal del Consumidor y otras instancias para que les regresen todo lo que han pagado por años, dado que entre todo, se están restringiendo las comunicaciones a pesar de que todo está pagado.

Francisco Martínez Díaz de León asegura que el turismo ha repuntado en los últimos días en Durango, razón más que poderosa para insistir en que tengamos buenas carreteras para recibir a nuestros visitantes.

Durango tiene muchos caminos estatales, algunos en muy buenas condiciones, pero otros no tanto y es cuando debe actuarse, puesto que son precisamente las carreteras las vías más rápidas por las que llega o puede llegar el progreso.

Lo tenemos en la confirmación del líder de los hoteleros, Martínez Díaz de León, quien asegura que a pesar de los pesares, Durango ha sido de pronto considerado como punto de reunión a nivel nacional e internacional justo por su ubicación en la geografía nacional, pues queda lejos o cerca de todo, y eso pocos estados lo tienen como el nuestro.

Tras los festejos que se dieron por el 41 aniversario del “Bioparque” Sahuatoba personal del inmueble dejó en claro que las 7 etapas que faltan para la total renovación de este lugar quedarán suspendidas ya que no hay dinero ni recurso para su continuidad.

Esto es lamentable ante toda la expectativa que se le generó a la ciudadanía con este tema, pues el presidente municipal, no el que está en turno, sino el que salió para buscar una candidatura al Senado, dijo que este parque sería el más grande de la zona norte.

Algunos regidores ya salieron a comentar que desde un principio fue un error haber cambiado el nombre del zoológico a bioparque, ya que nunca se contó con la infraestructura para lograr este cometido, pero se hizo caso omiso y se anunció con bombo y platillos.

Ahora con vergüenza en cara cada vez que se le pregunta al director argumenta desconocer si se le dará presupuesto para continuar con esta obra que pondría a Durango en el mapa de los bioparques, pero parece que será todo lo contrario, pues de eso solo tendrá el nombre.

Si bien es trabajo de Servicios Públicos Municipales tener las alcantarillas limpias y sin residuos urbanos, el de Obras Públicas es hacer redes nuevas y de ADM detectar aquellas que no sirvan y que estén obsoletas, es también responsabilidad del ciudadano hacer su parte y ser más conscientes.

Pues el que se inunde la ciudad no solo habla de lo mal que están elaboradas las calles de la capital, o del alcantarillado viejo e insuficiente, sino también habla mal del ciudadano que no tiene conciencia y tira la basura en la calle.

Esto no quiere decir que le quitemos responsabilidades al gobierno, que son los principales responsables de las inundaciones debido a los nulos proyectos de reestructuración de alcantarillas, drenaje y red de agua.

El ciudadano también es responsable del mal fluir del agua, ya que se sacan toneladas y toneladas de basura, porque no existe la educación de depositarla en lugares indicados. Es muy fácil abrir la ventana y tirar la botella de plástico, el papel, las envolturas, pero las consecuencias son graves y afectan directamente a todo el ciudadano, a aquel que no tira basura, como a aquel que no le importa y la arroja a la calle.

Hay que ser más conscientes ya que en Durango solo basta una lluviecita o una tromba como la del viernes para que salgan a relucir todos los malos aspectos tanto del ayuntamiento en su mala planeación urbana como la nula educación de la mayoría de las personas, en cuanto a limpieza vial se refiere.

En el fraccionamiento Villas de San Francisco es un hecho que cada fin de semana sufra algún vecino el robo a casa habitación, cristalazos a los carros, entre otras situaciones de índole delictivas, estos vecinos aseguran que ya han presentado quejas ante la DMSP, pero estos siguen sin enviar una sola patrulla para vigilar desde hace ya 3 meses de los reportes.

Para los vecinos ya no es novedad que se les diga que siempre hay patrullas cerca de ese fraccionamiento, pues afirman que siempre que se levanta el reporte les atienden diciéndoles que es una de las zonas que vigilan, cosa que niegan rotundamente, pues los robos en esta área no cesan, incluso hay ciudadanos que se han tenido que quedar dentro de los automóviles cuidando sus pertenencias.

Se habla mucho del programa de seguridad responsabilidad compartida, pero todo indica que la responsabilidad se la han relegado a los vecinos de dicho fraccionamiento que cada fin de semana viven hurtos en esa zona. El llamado está a la autoridad para que tomen su parte de la seguridad compartida.