“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Se atragantan diputados con tanto poder

Olvidan las reglas mínimas de cortesía

Se brincan la serenidad que ofreció AMLO

El PRI quedó en cuarta o quinta fuerza política

Empieza a levantar polvo eleccion en la UJED

“Es legal, pero inmoral, que Manuel Velasco regrese al gobierno de Chiapas. Es legal y moral el regreso de Manuel Velasco al gobierno de Chiapas…”

Senado de la República

El que no tiene, y llega a tener, loco se quiere volver, dice la conseja popular. Morena y PT se atragantaron ayer con tanto poder en el Congreso del Estado y, aunque mostraron apertura, enseñaron el cobre en la designación de Héctor Vela como secretario…..LEYES.- Petistas y morenistas tienen el control de la cámara y lo compartirán solamente cuando sea estrictamente necesario, pero les está ganando la soberbia. Ya malmodearon a los empleados y ayer se excedieron al nominar a Vela. Pudieron anteponer las cortesías políticas que siempre son necesarias, pero las desdeñaron…..CACIQUES.- Ojalá sean caballerosos, porque los políticos también pueden serlo, que se olviden del avasallamiento con el que han llegado a la cámara y recuerden que van a representar los intereses del pueblo antes que cualquier remedo de cacicazgo, porque apenas nos hemos sacudido unos que nos maltrataron 98 años, y vamos a empezar con otros peores, ¿pues cómo?…..APLAUSOS.- Ricardo Monreal, líder del Senado de la República, reconoció ayer los excesos del pasado y su decisión por acabar con tales privilegios que tanto sangraron a la patria al proponer el plan de austeridad que permitirá a la cámara alta reducir los costos de operación hasta en un 30%. No habrá dinero para autos nuevos, tampoco para personal nuevo ni para apoyo al trabajo legislativo. Habrá a partir de ahora Eficiencia, Austeridad y Participación Pública. Perfecto, dirían los más, porque el Movimiento de Regeneración Nacional, con su sola mayoría, pudo mantener las exageraciones en el gasto que siempre se hizo en la cámara, y no lo hizo por solidaridad con los mexicanos y por congruencia en lo que se dijo y se ofreció en la campaña. Allá están bien, pero acá, parece que llegaron los Santos Reyes con oro, incienso y mirra a recibir los agradecimientos de los plebeyos. Nada qué ver con la serenidad que ofreció AMLO…..BRÚJULA.- Angel Sergio Guerrero Mier le puso los acentos a las íes ayer cuando subrayó que el Partido Revolucionario Institucional está en cuarto o quinto lugar de importancia en el contexto político. Nuestro partido está pagando las consecuencias del operar irresponsable e irrespetuoso. Perdimos senadurías, diputaciones y alcaldías no obstante que fuimos la primera fuerza política del país por muchos años. “Es inaplazable la necesidad de renovar la dirigencia para empezar a ver por dónde se empieza a recoger los escombros…”. Mientras Luis Enrique Benítez sigue hallándole el lado bueno a la catástrofe en las urnas. Cada quién…..ASEGUNES.- Algunos de los aspirantes a la rectoría de la UJED creen que la renuncia de Óscar Erasmo Návar abona al orden y la transparencia en el proceso sucesorio, aun cuando otros aseguran que el saliente se fue dejando prácticamente al sucesor amarrado a la victoria. Ojalá no sea así, que participen los que quieran, que la busquen, pero que no me vayan a salir con que los dados estában cargados, porque entonces la casa de estudios se mantendrá en el mismo gobierno espurio que nos dejó Don Toño. Palmira Maldonado, lideresa de los académicos, aseguró ayer que Návar dejó una universidad rota. Esteban Villegas pidió ayer que nadie se meta en la elección de rector, pero…se expone a que sus expatrones le jalen las orejas para que no ande haciendo propuestas tan temerarias, temerarias porque en la sucesión de rectoría está metida la mano de medio mundo…..AVIONES.- Rigoberto Quiñones es diputado local por segunda vez. Conoce al dedillo el funcionar de la legislatura, y si dice que tiene “aviadores”, es posible, pero que revele sus generales para no andar con especulaciones, aun cuando hace tiempo la cámara ha funcionado sin necesidad de contar con una “real fuerza aérea” de los comandantes del 15-30, pero…estaremos pendientes para negar o ampliar la materia…..ALTO.- No sabemos qué opinen los exdueños de la UJED que por años le hicieron la vida de cuadritos a la maestra Eloina Ruiz, directora de la Facultad de Enfermería, que incluso se la hicieron de jamón por mucho tiempo para tomar posesión del cargo a pesar de ganarlo por la vía electoral sin mácula una y otra vez. No sabemos qué pensarán, en serio…..ÉPALE.- Mucho brillo perdió la bancada morenista en la Cámara de Senadores ayer al negar primero, con bases, la licencia al gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, y luego, convocar casi a sesión extraordinaria para revertir su primer acuerdo y concederle el permiso para regresar como gobernador. Escándalo que junto con la licencia a José Ramón Enríquez están levantando mucho polvo, pues aquí la dirigencia del PAN no quiere que reasuma el Municipio, según anuncio de Rómulo Campuzano González. La cosa es que, sigue pesando el “chapulineo” que le atribuyeron a Joserra en redes en la pasada campaña…..CULTURA.- Los fans del Guadalajara creen que el chiverío pudiese medirse al Real Madrid en el mundial de clubes. Lo que no creen es que el equipo merengue les ponga una fábrica de goles, por un lado, y que tienen el altísimo riesgo de descender si siguen con la racha en que se encuentran. Así es. 