“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

¿Diego Armando cobrará en dólares o kilos?

Está enfermo, pero no quiere rehabilitarse

Riesgo serio para todo el equipo Dorados

Cruz Azul, el principal protagonista este torneo

Jugador duranguense en el futbol de tercera

“Árbitro, quedamos que nos marcarías un penalty…”. Pues sí, pero… de perdido métanse al área ¿no..?

El árbitro

Diego Armando Maradona es una vergüenza para el futbol mundial, y a ese pesar se le ha contratado para que venga a dirigir un equipo mexicano de la división de ascenso. No tiene la culpa él, sino quienes lo ocuparon…..VERGÜENZA.- El exjugador argentino, considerado por muchos como uno de los más grandes de la historia, apenas hace unas semanas en Rusia, durante un partido del mundial, lo sacaron de un palco, como vulgarmente se dice, “arando”…..MALES.- Maradona ha ido dando tumbos desde que se retiró del futbol. Ha dirigido a varios equipos, entre otros la selección de su país, pero ha salido como tapón de sidra por su descontrolada afición a la cochinada. Es una enfermedad, sí, pero no se atiende y no tiene ganas de atenderse…..BURLAS.- No es gratuito que al conocerse de su contratación, más que alegría por saber que venía uno de los grandes a dirigir al futbol mexicano, se desataron toda suerte de vaciladas. Unos preguntando si cobraría en dólares o en kilos, y así por el estilo…..PELIGROS.- Aunque parezca buena su llegada, debe decirse que con Diego Armando en la direción del Dorados todos o casi todos los jugadores de ese equipo sinaloense correrán el riesgo de aficionarse pronto a la cochinada, pero…si eso quieren los directivos del equipo de Culiacán, bueno, pues qué se le puede hacer…..EQUIPAZO.- Y, ya que nos ocupamos de las patadas, digamos que finalmente Pedro Caixinha le ha encontrado la manija al cementero Cruz Azul. Sigue invicto en la liga y va directo a las finales. Pinta el conjunto maquinista para el súper liderato al final del torneo regular luego de muchos años de no hacerlo, pero…en caso de clasificar en solitario, tendrá que cargar con la maldición del súper líder, que siempre lo elimina el último en calificar. La máquina ha logrado aglutinar al equipo en torno a un mismo proyecto, y con la inclusión de Édgar Hernández, Milton Caraglio, Martín Zúñiga y Édgar Méndez se ha levantado una delantera imparable. Atrás, con Pablo Aguilar, Madueña y Lichnovsky, han construido una muralla infranqueable con Chuy Corona en la puerta. Claro, le falta la etapa más importante del torneo, quizá la más difícil, pero hay equipo para superarla con bien. Por lo pronto la afición fiel al equipo azul está de plácemes con los buenos resultados en el torneo. Veremos qué ocurre en lo sucesivo, pero…se advierte a leguas la solidez del equipo y por eso crece la esperanza de los seguidores en que este es el torneo que estaba esperando el equipo de La Noria. Por lo pronto el equipo azul supera por 4 puntos al Monterrey, y por 6 al América, UNAM y Santos Laguna…..ALTO.- Lamentablemente esta es semana de fecha FIFA, por lo que el equipo de México se medirá a Uruguay y Estados Unidos. Los aztecas tienen mucho qué aprender de Uruguay, sobre todo, particularmente, en virtud de que los sudamericanos acaban de pasar un mundial con extraordinarios resultados. El equipo uruguayo fue protagonista del certamen ruso y, en su juego contra México, presentará a todas sus estrellas. Contra Estados Unidos no es lo mismo, el equipo de las barras y las estrellas ni siquiera clasificó al pasado mundial, pero…los negocios van antes que cualquier cosa, y como México vende ante la paisanada al otro lado, seguro se verán estadios llenos, de billetes para los organizadores…..APROBADO.- Esta tarde, o noche, por cierto, debutará en el futbol profesional Lalito Rangel, hijo del jugador del mismo nombre salido de las filas del Club Deportivo Maderera. Está enrolado en el equipo del Chaco Giménez en el estado de Hidalgo en la tercera división. Luego les informamos cómo le fue en su presentación en el balompié de paga….. BISNES.- Y tratándose de la materia, digamos que ayer se presentó el equipo de futbol femenil de Durango al jugar contra el conjunto del Santos Laguna. Golearon las santistas 5-0, pero…no importa el marcador si consideramos que por fin nuestra entidad tiene ya una representación, puntualmente extraída de los distintos rumbos futboleros de la entidad. Es una auténtica selección en la que está lo mejor del balompié femenil. Ojalá cuiden ese equipo y sepan llevarlo por el camino del progreso hasta levantar una representación digna de la mujer en los certamenes nacionales. No es fácil, desde luego que no es fácil, puesto que sin pensar en el malinchismo ni nada parecido, la verdad es que el futbol del sexo débil apenas sale del cascarón y todavía no tiene los seguidores que tiene el balompié varonil. Lo bueno, ya lo dijimos, es que ya hay un equipo, que lo preparen, que lo desarrollen y que lo midan a cualquiera. Bien por el balompié femenil. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

Twitter: @jorgeblancoc

Facebook: jorgeblancocarvajal

Muchas gracias