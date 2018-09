“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

No estamos más informados porque no queremos

José Enrique Rodó

O sea que, los duranguenses ignoramos mucho de la actividad pública porque no queremos enterarnos. El IDAIP tiene la obligación de respondernos a cualquier duda que le planteemos, pero…unos cuantos son los que preguntan…..LEYES.- Existe aquí el Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública desde hace 14 años y en realidad solo unos cuantos han sabido o querido aprovecharlo al pedirle información sobre diversos temas…..REGLAS.- Las reglas de operación del IDAIP precisan que ante cualquier petición de información sobre la actividad gubernamental de los tres niveles de gobierno, la instancia está obligada a responder a la brevedad sobre cualquier tema, incluyendo los más complicados relacionados con la corrupción…..HISTORIA.- El IDAIP funciona en Durango desde hace 14 años y, según registros, empezó con un total de 55 solicitudes de información, y en los años subsecuentes fue aumentando hasta llegar en 2017 a 6,328 peticiones, y aunque parecen muchas, sigue siendo baja la solicitud de informacion, y por eso se está pidiendo a la sociedad ejerza su derecho a saber…..MEDIOS.- Esta mañana, el IDAIP informó a los directores de los diarios que tendrá la Semana Nacional de Transparencia del 3 al 5 de octubre próximos en los que se desplegarán diversos eventos informativos en busca de que la sociedad ejerza su derecho a estar informada, a conocer cualquier tema sin ningún límite. El tema fuerte se tratará en el auditorio Alonso Lujambio de la Ciudad de México, donde se verán los distintos temas que se han abordado a nivel nacional, aun cuando los estados tendrán su propia agenda de actividades…..RESUMEN.- No está informado quien no quiere informarse. El Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales está para atender cualquier duda, y tiene la obligación de responderla con la información suficiente que amerite, de manera que, en síntesis, no sabemos más de las cosas, y en eso nos incluimos los periodistas, porque no preguntamos…..MAPACHADAS.- El Instituto Nacional Electoral, por encargo del TRIFE, empezó esta mañana la revisión total de la elección celebrada el primero de julio en Puebla que en la apariencia eligió a Marta Erika Alonso como gobernadora. Miguel Barboza, el candidato de Morena, se inconformó y demostró, en el supuesto, el cochinero que se organizó en torno a las votaciones en las que Morena arrasó en todos los departamentos, menos en la gubernatura. Marta Erika asegura que ganó con el 4% de la votación, y que la revisión ratificará su triunfo, mientras Barboza dice que ganó con el 10% de los sufragios. La revisión se está haciendo en las oficinas del INE en el Estado de México con la participación de personal de otras entidades y será difícil que alguien pueda meter la mano para forzar una decisión diferente a la legal…..CAMBIO.- Todo mundo da por hecho que Alejandro Álvarez Manilla deje la dirección deportiva que ocupa en el gobierno del doctor José Aispuro. Nosotros lo vimos hace unas horas exponer uno de sus últimos proyectos atléticos al mandatario y el aparente consentimiento del Ejecutivo. Sobra decir que la oficina del Güero Alvarez es otra de las víctimas de la “refundación” de las finanzas estatales y, si se va, tiene más relación con eso que con sus planes para irse a otro lado. Y si se va, puede irse con José Ramón Enríquez o a cualquier otro lado donde lo traten mejor, o donde le den formas de atajar la avalancha de críticas por no poder atender a nadie, pues dinero no hay, a pesar de que en la última olimpiada nacional Durango fue uno de los grandes protagonistas con una conquista de medallas como hace mucho no se daba, y eso no es cosa de magia…..EUREKA.- Hoy, por cierto, pudo trabajar de manera normal la Secretaría general de gobierno. No la tomó ni Antorcha Campesina, la CNTE o Pedro Durán ni nadie de las organizaciones civiles que han tomado como deporte el ocupar la oficina un día sí y otro también. Y no es que la Secretaría de gobierno ya tenga dinero para hacerle frente a las demandas, sino que los protestantes ya se cansaron de ir a hacerla gacha, pues no sacan nada…..APROBADO.- Sotero Herrera dijo el sábado que el principal prospecto a la sucesión del doctor José Aispuro Torres es nada más y nada menos que Alejandro González Yáñez, y saben qué, que tiene razón Sotero, que en ocasiones escribe muchas ligerezas. Gonzalo se coloca a la palestra de la competencia estatal por una sencilla razón: Es uno de los dos o si acaso tres duranguenses más cercano a un tal Andrés Manuel López Obrador. Aquel cuento de que un día vino y le dio de nalgadas al ex “Tirantes” se diluyó con el triunfo aplastante de Morena y PT en todos los casilleros. Víctor Hugo Castañeda no está de acuerdo con Sotero, y adivinamos que tampoco con nosotros en ese particular, pero creemos que Gonzalo lleva en el morral un bonche de votos que pueden ayudarle y mucho a salir de cualquier atolladero en las elecciones venideras. Que puede tener oposición, pues sí, es hasta necesario, pero ¿quién más se le podrá atravesar de aquí a entonces? Gústenos que no, Alejandro es el “tapado” al que más de uno tratará de pegarle en lo sucesivo para bajarlo de la posición privilegiada en que lo dejó el pueblo a punta de votos. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

