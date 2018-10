“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Sí hay cambio en México, y en Durango

Se pudo caminar libremente en las calles

Nada qué ver la visita de AMLO con otras

López Obrador aprueba fuertes inversiones

Es en serio la baja de sueldos de funcionarios

“Me gustaba más cuando los ladrones llevaban antifaz. Ahora van de traje pasando como gente honorable y la justicia no los reconoce…”

Anónimo

Un poco desorganizados los primeros actos del presidente electo Andrés Manuel Lopez Obrador en Durango, nada que no se pueda superar, pero el cambio se advirtió hasta en las calles que otras veces tomó como suyas el Estado Mayor Presidencial…..FUERA.- Se notó, y mucho, la ausencia del personal militar. Los duranguenses pudieron transitar libremente por todas las calles, incluyendo las aledañas al antiguo Palacio de Gobierno. Zona que en otros tiempos parecía terreno minado o de guerra por el que no podía uno ni acercarse…..JALONEO.- También se echó de menos el maltrato del EMP a los periodistas. Ahora pudimos caminar sin ningún problema en torno al lugar donde se reunieron tanto el gobernador como el presidente electo, lo que en otros tiempos, ni soñando…..PRIORIDADES.- Antes de que el gobernador José Aispuro advirtiera que López Obrador había aceptado darle el impulso necesario a una serie de grandes prioridades estatales, como el ferrocarril a Mazatlán, el presidente electo dejó en manos del mandatario estatal priorizar esas necesidades, de modo que aun con la simpatía del próximo Gobierno Federal, será necesario definir los planes más urgentes para llevarlos a la realidad en el corto plazo, pero de forma ordenada…..NÚMEROS.- Estima el gobernador Aispuro que la Federación invertirá en Durango unos 10 mil millones de pesos en infraestructura social, carretera y hospitalaria, sobre todo, además de 3 mil millones en acciones de beneficio colectivo a través de grandes plantaciones de árboles frutales y maderables en el corredor de Mezquital a Guanaceví, nada más en los primeros meses del próximo gobierno. Esto es, que a Durango le irá mucho muy bien en la próxima administración federal……ESPERANZA.- La esperanza de los duranguenses en AMLO es la misma que lo llevó a las urnas el pasado primero de julio. No ha decrecido de ninguna manera, por el contrario, ha aumentado en los distintos sectores de la patria, a pesar de que distintos medios se han dedicado a magnificar los titubeos o las equivocaciones de los probables integrantes del proximo gobierno, por las que quisieran echar abajo la confianza del pueblo….. AJUSTES.- Advirtió el presidente electo López Obrador que los ahorros de la próxima administración empezarán desde arriba, bajando los sueldos de los altos funcionarios. No entre los de abajo, y eso mismo le pidió al doctor Aispuro que haga en la administración estatal para aprovechar mejor los recursos estatales y federales…..APLAUSOS.- No saben o quisieran ignorar los detractores de Andrés Manuel López Obrador que el maridaje entre pueblo y presidente electo es tal que los unos le perdonan al otro lo que quiera hacer. Esté bien o esté mal, se lo perdonan y, no solo eso, se lo festejan. Lo aclaman hasta rabiar, de modo que…por más contras que le quieran encontrar, no funcionarán, al menos en el corto plazo…. ÉPALE.- Álvaro Vizcaíno Zamora, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, subrayó ayer que Durango ha escalado posiciones en la media nacional hasta colocarse entre los tres más pacíficos del país. Hoy aparecieron varias pancartas con diversos mensajes en los que según boletín emitido por la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General en el Estado, tienen como propósito cuestionar los avances en la materia policial que ayer puso bajo relieve Vizcaíno Zamora, comunicado que precisa que la paz y tranquilidad en Durango se mantienen, y se hará lo necesario para mantenerlo, porque no hay otro camino mejor para nuestro estado…..TAPADO.- Melchor Velázquez, exdirector de la FCA de la UJED se monta también a la elección de rector de la casa de estudios. Algunos creen que Melchor aparece en la escena un poco tarde, cuando los otros aspirantes ya le “comieron el mandado” por meses de promoción, no obstante que los registros empiezan el viernes próximo y terminan el día 25 de los corrientes, y un día después empiezan las campañas que tendrán quince días de duración. El nuevo rectorado empezará al día 14 de diciembre de 2018 y concluirá el día 13 de diciembre de 2024. Melchor pues, viene a sumarse a la alargada lista de prospectos visiblemente interesados en la rectoría, a saber: Manuel Murillo, Rubén Solís, Jorge Cisneros, Fernando Carrasco, Jesús Soto, Manuel Gutiérrez, Enrique Leal, Enrique García Carranza y los que se acumulen en la semana, aunque, ya lo habíamos precisado, de esos grupos existe la grandísima posibilidad de que unan fuerzas entre ellos para armar trabucos más difíciles de vencer, pero de eso se conocerá hasta que cierren las incripciones de las planillas interesadas, además de que Murillo habría sugerido que si alguien quiere hacer alianza con él, él sería la punta de lanza, vistas las perspectivas que en el supuesto lo ubican a la punta de la competencia, según los últimos sondeos al interior de la casa de estudios…..SENTENCIA.- Óscar García Barrón sentencia a su partido: “Si está haciendo lo mismo que hizo antes de las dos últimas elecciones, lo menos que se puede esperar es que obtenga los mismos resultados. O sea, recontracatastróficos….”….. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

Twitter: @jorgeblancoc

Facebook: jorgeblancocarvajal

Muchas gracias