“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Todo apunta a 4 planillas para la rectoría

Jorge Cisneros se inscribe en solitario

Jesús Soto, el “comodín” a favor de Solís

Fernando Carrasco se baja de la contienda

Inicia en firme la recuperación de la autonomía

“No es plagio, es copia…”

Cesar Acuña

Todo hace suponer que al final irán por la rectoría de la UJED Manuel Murillo, Rubén Solis, Jorge Cisneros y muy posiblemente Jesús Soto, aunque Chuy no estaba convencido de ir en solitario, sino sumarse a la campaña de Rubén, que al final le serviría igual…..AGRADECIDO.- Fernando Carrasco sorprendió hoy a la fanaticada, pero sobte todo a sus fans, al anunciar de manera por demás respetuosa que no va, que no se registra en virtud de que estima no tener condiciones para pensar en el triunfo…..NUMEROS.- Lo optimo para los principales prospectos es que vayan cuatro candidatos para bajar los requerimientos a 700 u 800 votos, a lo sumo, y si fuesen tres, el ganador se vería obligado a juntar entre mil y mil trescientos tantos. Eh ahí la importancia de que Soto se inscriba, aunque no tenga posibilidades de ganar, pero le echaría la mano al próximo rector para permitirle el triunfo hasta con 500 sufragios menos, que no es cualquier cosa…..SUMAS.- Soto habría analizado la posibilidad de sumarse a Rubén Solís, pero en el supuesto le ayudaría más registrandose y haciendo campaña para “pulverizar” el voto y poder ganar el primer lugar con menos tantos…..JUGADAS.- Todavía esta mañana estaban revisando posibles jugadas de última hora, visto que mañana terminan las inscripciones, y de aquí a entonces pudiese aparecer alguna fórmula que ayude más aun a Rubén, aun cuando la inscripción de Soto se estaba cocinando con una probable alianza con Carrasco, y al caerse, Fernando prefirió dejarla de ese tamaño y no exponerse a raspones mayores…..PACHANGA.- Esta mañana se inscribió el doctor Jorge Arturo Cisneros en ruidosa ceremonia a la que asistieron montones de estudiantes, maestros y simpatizantes, algunos sin derecho a voz ni voto, pero lo hizo en medio de un verdadero gentío que pronosticó la victoria del neoumólogo. Triunfo que, apenas habrá de gestarse, puesto que vienen 15 días de campaña en la que los aspirantes moverán sus fichas y empezarán a cuadrar el futuro de la Universidad Juárez del Estado de Durango…..APROBADO.- Salvo prueba en contrario, hasta el registro del doctor Cisneros, los tres o los cuatro aspirantes debidamente enlistados advirtieron la posibilidad de que finalmente se haga justicia y que en la nominación del nuevo rector se recupere la autonomía de la casa de estudios tan lastimada en los últimos diez años…..CALMA.- Viene una etapa decisiva en el proceso, sin duda, en la que el que despliegue mejor su plan de trabajo, en el que sepa vender mejor sus ofertas, será el próximo rector de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Los tres o los cuatro, llegarán a la elección con piso parejo, tan parejo que a estas alturas ninguno se ha quejado, ninguno ha protestado el sistema, sino por el contrario, los tres o los cuatro se han referido a lo avanzado como un justo intento por devolverle el orden, la paz y el progreso a la UJED. Con algunos prietitos, pero bien en términos generales. Ojalá que esa sea la conclusión…..CORREDERO.- Los huracanes, por muy poderosos que parezcan, se topan en duro en el macizo de nuestra Sierra Madre Occidental. El abuelo platicaba que, históricamente se debilitan al entrar a la cordillera de nuestro estado, por lo alto de la montaña y lo profundo de la cañada. No estamos diciendo que no llegará la “Willa” esa, sino que quizá arribe a Durango bastante debilitada y con efectos mucho menores a los que todavía en el momento de redactar la presente se advertían en la CONAGUA. Esta mañana, desde muy temprano una gruesa capa de niebla adelantó la virtual llegada del huracán y la tormenta Vicente, por lo que estuvo cerrado por horas el paso en las dos carreteras a Mazatlán, y viceversa, especialmente en el tramo de Durango-Llano Grande. Las autoridades siguen insistiendo que lo complicado será esta noche, cuando “Willa” arribe a la entidad, y minutos u horas después “Vicente”. Antes de cerrar la presente trascendió que las autoridas cerraron los caminos a Mazatlán hasta nueva orden por los serios riesgos que pudiesen contraer quienes se atrevan a pasar …..LETRAS.- Mañana será presentado el libro “Periodismo Urgente” del extraordinario conductor Ricardo Raphael en el patio central del Museo Francisco Villa. La cita es a las 9:45 horas, según misiva circulada por el Instituto Duranguense de Acceso a la Información. El autor es periodista, académico, escritor y director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, además de conductor de uno de los programas más vistos en el Canal 11 del Politécnico. Ricardo Raphael escribió antes dos extraordinarias piezas literarias: “Los Socios de Elba Esther…” y “El Otro México…”, ambos de una gran aceptación en el mundo de las letras nacional e internacional. Veremos qué trae Ricardo en su nueva obra que, hasta ahora no se ha filtrado nada sobre su contenido, aunque suponemos que versa sobre la prensa tradicional y las nuevas herramientas de la comunicación basadas en la internet. Interesante, desde luego. Amenazamos atestiguar el “alumbramiento”. Es todo esta nublada tarde, nos vemos mañana o nos saludamos aquí mismo en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

Twitter: @jorgeblancoc

Facebook: jorgeblancocarvajal

Muchas gracias