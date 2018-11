<

Surgen fracturas entre AMLO y gobernadores

Todo por la presencia de los “su perdelegados”

Pisotearían la soberanía de los estados, dicen

No seré rehé n de nadie: López Obrador

López y gobernadores electos por el pueblo , responden

“El dinero robado por los políticos es tanto como tener pan a base del sudor y en casos hasta de la vida de otros. La riqueza de los políticos tiene un sabor a dolor, amargura y sufrimiento…”

Papa Francisco

Aquel entendimiento que parecía emerger entre el Presidente electo Andrés Manuel López Obrador y los gobernadores de los estados, se está fracturando. Primero fueron los gobernadores panistas y ahora los priistas piden su inclusión en el bloque…..SOSPECHAS.- La cercanía del cambio de Gobierno Federal ha atirantado los nervios entre los gobernadores. Ya se integró un bloque con 10 gobernadores panistas, y pudiese fortalecerse con la suma de los mandatarios tricolores…..ALTO.- Todo, consecuencia a la incierta posición de los “superdelegados”, que en el supuesto no nada más traerán toda la fuerza y el recurso de la Federación, sino que temen los gobernadores que vengan a desplazarlos y a invadir, o peor aún, a pisotear la legalidad estatal…..PELEA.- Enterado de las cosas, Andrés Manuel López Obrador advirtió que “va a haber diálogo con los gobernadores, pero no voy a ser rehén de nadie; no voy a dejarme chantajear por nadie. Yo nada más tengo un amo y un mandato, que es el del pueblo y el mandato es acabar con la corrupción…. Los gobernadores están muy nerviosos porque ya se acabó el régimen corrupto, pero tendrán que acostumbrarse…”…..FUERA.- Y montados en gastos, al fin con mayoría en las cámaras, el senador Félix Salgado Macedonio superó cualquier supuesto al amenazar a los gobernadores con la “desaparición de poderes” si es que se niegan a aceptar a los “superdelegados” y sus decisiones.Obviamente, la del guerrerense es una barbaridad política emitida en nombre del Movimiento de Regeneración Nacional, lo que fue tomado por los gobernadores panistas y priistas como una absoluta prueba de la intolerancia que viene, por lo que los gobernadores de los estados respondieron: “Es imposible construir un modelo de cooperación y entendimiento entre la Federación, estados y municipios, sustentado en la falta de respeto a las autoridades que al igual que AMLO fueron electas democráticamente por el pueblo de Jalisco y de los demás estados. Las autoridades estatales y municipales electas no somos ‘invitados’ a la mesa de seguridad; somos responsables de la seguridad en nuestro estado, por mandato constitucional. El Gobierno de la República puede plantear un nuevo modelo en materia de seguridad, sí, pero ni el Gobierno de la República, ni la Cámara de Diputados, pueden pisotear la Constitución política de Jalisco y de los demás estados”, subrayó Enrique Alfaro, el gobernador electo de Jalisco. Aparte, precisó que así como Jalisco habrá de emprender una verdadera batida para castigar a los rateros que han pasado por los gobiernos, el que termina y anteriores de aquella entidad, todoslos gobiernos actuales están haciendo lo posible para castigar a los pillos que se han valido de las bondades de nuestro sistema legal y apoyarse en miles de amparos con los que han logrado no ser detenidos y tampoco castigados…..PERDÓN.- Es el perdón propuesto por Andrés Manuel Lopez Obrador lo que ha enturbiado más las cosas entre el gobierno entrante y los estados, dado que las entidades están haciendo su parte y la Federación no termina de respaldarlas. Han chocado los intereses que se mueven en torno a tan grande botín, no obstante que AMLO fue electo por los mexicanos bajo el inconfundible clamor del castigo para los saqueadores. La promesa de castigo a los rateros es lo que convenció a los mexicanos a votar en masa y en bloque por el Movimiento de Regeneración Nacional, y ahora el Presidente electo sugiere el perdón, o para no “confrontarse” y no tener problemas, o para hacerle el favor a los nuevos ricos, pero que ha generado una verdadera impotencia entre los mexicanos, pues cómo que perdonarlos, si primero ofreció castigarlos. No entiende el pueblo cómo hacer borrón y cuenta nueva, si precisamente las indecencias de los políticos son las que tienen al país a orillas del desfiladero…..CAMBIO.- Todavía confiamos en Andrés Manuel López Obrador, aunque ahora un poquito menos que la última vez que lo mencionamos. Ojalá sea una equivocada apreciación de nuestra parte, que nos falten elementos para poder concluir en algo, pero…el ambiente se ha enrarecido demasiado a unas horas de la toma de posesión. Ojalá estemos equivocados…..MODAS.- La consulta de ayer, que tuvo casi un millón de votantes en el país, nadie la entendió en Durango. Sí acudieron a sufragar muchos paisanos, pero…si nosotros no le entendimos, cómo pudo entenderle la raza de los pueblos y las rancherías de la periferia que no tienen ni servicios. Son modas, sin embargo, a las que tal vez tengamos que acostumbrarnos antes de la extinción…..PUMAS.- Ojalá le bajen un par de rayitas los eufóricos celebrantes del triunfo de Rubén Solís Ríos. Está en redes sociales un documental en el que los autores revelan haber usado un método tridimensional, de avanzada e infalible. Nunca visto pues, en las lídes políticas universitarias en el que “la frescura de la oferta acabó convenciendo a los concejales para que votaran por Solís…” y la mayoría, gracias a aquel material traído del futuro, terminó haciendo rector al contador Rubén Solís Ríos.Esto es, que las llamadas telefónicas de funcionarios estatales y las ofertas de directivos universitarios no operaron, los 1,070 votos finales fueron la respuesta a un buen producto, bien ofertado y bien vendido mercadológicamente. ¡Ah, sí, claro…!!! Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

