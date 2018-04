7 Días de Grilla

Es la aportación colectiva de la redacción de Contacto hoy, y no precisamente marca la idea de la dirección

Terminada la primera semana de las campañas, Andrés Manuel López Obrador subió 2.90 puntos para alcanzar el 45.4%; Ricardo Anaya también subió, pero poquito, en tanto que José Antonio Meade y Margarita cayeron varios puntos.

El Barómetro Electoral de la agencia Bloomberg, una de las más confiables en México, asegura que al fin de la primera semana de campañas, López Obrador sumó otros 2.90 puntos, con lo que se aleja mucho más de sus competidores.

Andrés Manuel alcanza el 45.4%, en tanto que Anaya sube a 27%. Meade desciende a 20 por ciento y Margarita se queda con 8 por ciento que la sostiene al fondo de la tabla con las mismas pobres perspectivas de la semana anterior.

El último corte del estudio realizado por Bloomberg precisa que si hoy fueran las elecciones, ganaría el tabasqueño, la misma fotografía electoral de la contienda que ha predominado prácticamente durante todo el proceso, aunque con la variante de que AMLO sigue subiendo.

Y Anaya, quien por fin parece haber superado la perruna persecución de la coalición PGR-PRI, ha sumado en los últimos días, pero sigue a casi 20 tantos de distancia de López Obrador.

Mientras, el candidato del PRI se sostiene en el tercer lugar, todavía muy lejos de meterse a la pelea. Y en los números confirma que poco o nada le valió “respetar los días santos” para arrancar la campaña.

El candidato del PRI, José Antonio Meade, estuvo en Durango a mitad de semana y, aunque contrajo compromisos con los duranguenses que interactuó, no produjo mucho.

Los anuncios de obras para impulsar a Durango y Gómez Palacio, concretamente en infraestructura urbana, educación, salud y créditos, no emocionaron ni a los tricolores.

Ofreció créditos a las mujeres para impulsar el autoempleo, pero no atrajo mucho la atención de la gente, o no le entendieron o no le creyeron.

Nada qué ver la segunda visita de Meade a Durango ya como candidato con las campañas de otros tiempos, como la de Luis Donaldo Colosio, por decir un nombre. Entonces sí motivó a las multidudes, que veían en él al salvador de Durango y lo aclamaron como pocas veces se ha visto.

Las campañas, ciertamente, apenas están arrancando, todavía es temprano para ver las formas por las que el exsecretario de Hacienda remontará, primero a Ricardo Anaya y luego a Andrés Manuel.

Está pasando sí tiempo precioso en el que el aspirante priista tenía que estar sumando ya, y no estar revisando tiempos, estilos y formas para empezar a repuntar.

Mucha gente está molesta con José Ramón Enríquez por haber “chapulineado” a la candidatura senatorial, y él, como para echarle sal a la herida, a casi todos les ha aclarado que, terminada la elección se regresa, o sea… ¿cómo?

Obvio, un doble “chapulineo” que, aunque estuviera pensando hacerlo, de menos debía guardárselo, no divulgarlo hasta que llegue el momento de hacerlo. No le entendemos al alcalde con licencia, pero… es su estilo.

Nos echamos un brinco a sus redes sociales, y aunque no las maneja él, eso es obvio, se advierte mucha violencia en sus fans que todo le festejaban en otros tiempos. No le aceptan que haya dejado la alcaldía y algunos hasta le faltan al respeto, pero… es su estilo.

Encima, Rocío Rebollo y Ricardo López están ya tendiendo la camita para acostar el primero de julio a Joserra y Paty Flores. Nadie conoce a la compañera de fórmula y ella, en vez de disimularlo, acepta que se fue de Durango hace muchos años.

Patricia es candidata del PAN por los méritos de su tío Rodolfo, no por el trabajo de ella, porque ella tiene por ahí atorado el asuntillo de la repudiada Estela de Luz en Paseo de la Reforma en la Ciudad de México.

Es una absoluta porquería en la que se gastaron cientos o miles de millones de pesos y que no sirve para nada, o sirvió nada más para que algunos se robaran cientos o miles de millones de pesos, ¿pues así cómo..?

El caso es que… ahí van las campañas locales en lo que se refiere a las campañas federales, porque las domésticas, las de alcaldes y diputados locales empezarán hasta mayo próximo.

Andrés Manuel López Obrador gritó ayer que el Movimiento de Regeneración Nacional no acepta corruptos en sus filas. Lo dijo para referirse a varios priistas que quieren enlistarse, pero… desde cuando tiene a otros en su organización.

Tiene en su partido a decenas o cientos de petistas de muy dudosa reputación que, sin embargo, están pasando como decentes, cuando para muchos están algo parecidos al palo del gallinero, dicho claro, con respeto a las gallinas.

Y no nada más petistas, tiene a expriistas, expanistas, experredistas y a gente proveniente de distintas corrientes políticas con historial negro en Durango y en México, para qué la riega.

Está bien fundado su temor de que no alcanzará mayoría en las cámaras, suponiendo que gana la Presidencia de México, de ahí que vaya pidiendo el respaldo a sus candidatos a diputados y a senadores.

Aunque, habrá voto diferenciado. La gente lo respaldará a él y, dificilmente, lo hará por sus aspirantes a diputados y a senadores, particularmente por ese pequeñísimo detalle del nebuloso pasado. ¡Ya lo verán…!!!

El rompimiento virtual entre el Partido Encuentro Social con la coalición Juntos Haremos Historia, de Andrés Manuel López Obrador, puede todavía meterle mucho ruido al proceso electoral en Durango.

La petición de rompimiento fue presentada por la presidenta del partido, Patricia Escobar, ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, y depende de lo que concluya la autoridad.

Ah, pero si aprueba la ruptura, las boletas cambiarán de forma drástica. Obligaría que los partidos lleven sus propios candidatos y será menester echar mano de otros que no estaban considerados o de bajar a algunos que ya se sienten en los cuerpos de la luna.

No quitemos la mirada del tema, pero de fallar a favor del rompimiento habrán de modificarse muchas cuestiones que se creían por ahora bien “planchadas”.

La costumbre de manejar y hablar por teléfono, y peor aún, textear, sigue en crecimiento y no solo en Durango y México, sino en el mundo, muy a pesar de que esas costumbres han sido causa de miles o millones de muertos.

Alguien discute que las multas de Vialidad a los conductores que van hablando o texteando son exageradas y más para recaudación, pero… aunque sean para recaudación, es indebido hacer lo que hacen.

Está documentado que hay quienes murieron y por ir “enajenados” ni siquiera se enteraron por qué les sorprendió la muerte, y se han dado millones de accidentes con resultados fatales por ir distraídos en el teléfono.

Entonces, el que hayan aumentado a más de mil pesos la multa a quien sorprenda la policía hablando por telefono y texteando a la hora de conducir no es problema, puesto que… la realidad es que quien intenta hacer las dos cosas termina haciendo mal una.

Y en ese mal, o muere o termina matando a gente inocente que ninguna culpa tenía de su insana afición.

Aplaudimos la decisión de la Subdireccion de Vialidad, y le animamos a aplicar el reglamento con ánimo incluso de incrementar el monto, que aumente hasta donde sea necesario hasta quitarle ese vicio peligroso a la gente.

Son tan repetitivos y tan parecidos los asaltos a clientes cuando salen del banco de retirar diversas cantidades de dinero que la policía ya debió encontrar la fórmula por la que los maleantes se enteran de que alguien retira fuerte cantidad de billetes.

La historia reciente de atracos a los clientes cuando acaban de retirar dinero del banco precisa que son muchos los hurtos y con un parecido bastante, pero bastante sospechoso, como el de este mediodía en Paseo Durango.

Sin embargo, la policía es hora que no le atina al asunto, pues no puede saber quiénes son los ladrones que, mira la casualidad, pocas veces les falla cuando alguien ha sacado alguna suma importante de dinero.

Es que, en la mayoría de los casos, los ladrones no salen del banco, aparecen en la calle, seña de que ni siquiera entraron a la sucursal bancaria como para saber quién y cuándo retira dinero de ventanilla.

O sea, no hay que ser muy inteligentes como para suponer que en el asunto, o en el negocito, hay gato encerrado, y con mucha, pero muchísima posibilidad de que alguien del propio banco, suponiendo que no sean los cajeros, sea quien les informa.

Total que ya son muchos los atracos en parecidas condiciones en la callada y tranquila ciudad colonial y la policía, no obstante los miles de patrullas de que dispone, no atina a detener a nadie.

Nada debe cambiar con la llegada de Benjamín Flores Salas a la Dirección de Comunicación Social del Gobierno del Estado. Operó por años como el brazo derecho de Verónica Terrones, y por eso garantiza la continuidad.

Además de que, hasta la salida de Terrones del cargo, la política implementada en esa dependencia es la misma dictada por el gobernador José Aispuro Torres, ni más, ni menos.

Aparte, Flores Salas es un hombre probado en la chamba, que ha rendido con eficiencia durante los meses que lleva trabajando en la oficina, no tienen por qué cambiar las cosas.

Es que, se pensó que con el retiro de Verónica se abrían posibilidades de que viniera al cargo alguien que lo estaría pretendiendo desde hace tiempo, pero con la protesta rendida ayer por Benjamín cualquier posibilidad se diluyó.

Añadir que el gobernador José Aispuro aprovechó la oportunidad y tomó la protesta tanto a Benjamín como a Israel Soto Peña como el nuevo secretario del Trabajo en el estado.

Sorprendió a propios y a extraños que Israel relevara a una “vaca sagrada” del sindicalismo local, Miguel Bermudez, pero… donde manda capitán, no gobierna marinero.

Como sucede cada año, los sindicatos de transportistas que hay en esta ciudad solicitaron la revisión a las tarifas del transporte público urbano en sus distintas modalidades y están en espera de una respuesta por parte del Gobierno Estatal que se traduzca en un incremento en los cobros que se aplican actualmente.

En su petición señalan que se trata de una medida necesaria debido a los incrementos en los precios del combustible, refacciones e insumos que requieren para prestar el servicio, aunque parecen dejar de lado que se trata de factores que no solamente les afectan a ellos, sino a otros grupos de la población entre los cuales se encuentran los usuarios, cuya economía al igual que la de los concesionarios y operadores de las unidades, también se ha visto afectada por la inflación ocasionada por los incrementos en los hidrocarburos así como en los artículos de consumo generalizado.

Se trata de una solicitud que genera polémica, pues mientras los transportistas plantean la necesidad de un aumento en las tarifas, por los costos de operación y se comprometen a mejorar el servicio, e incluso adquirir nuevas unidades, parecieran promesas que por cierto nunca cumplen.

Los usuarios también se inconforman por el impacto que tendrá en la economía de las familias, ya afectada por los aumentos en la canasta básica, además de recordar los compromisos incumplidos de concesionarios y operadores de las unidades del transporte público.

Sin duda, el Consejo Consultivo del Transporte tendrá nuevamente una complicada tarea, pues para tomar una decisión tendrá que basarse no solamente en los argumentos y quejas que cada año presentan los sindicatos de transportistas, sino también en la situación económica de la población que hace uso de este servicio y para la cual también representa un esfuerzo aún pagar las tarifas actuales, ya no digamos otras mayores.

Además cabe recordar la gran cantidad de promesas y compromisos incumplidos por parte de los dirigentes de las organizaciones de transportistas así que habrá que esperar en qué termina este asunto.

El incendio del albergue indígena que se vivió hace unos días en la zona centro no solo dejó pérdidas materiales, también destapó los conflictos que se tienen con ese terreno, que si bien de inicio pertenecía a la comunidad de Santa María de Ocotán, como pago de una deuda por parte de un empresario, los malos manejos provocaron que ese lugar se perdiera por lo que el Gobierno del Estado tuvo que intervenir.

No sé sabe en qué términos se encuentre esa propiedad pero con 290 metros cuadrados en una zona con alto valor adquisitivo se pretende se aclare la situación y al rato no salga algún empresario papeles en mano que intente despojar y desalojar a sus habitantes para sacarle mejor provecho al predio y no es que se sepa de algo similar como La Rielera y Tuitán, solo es una suposición, pues estas anomalías nunca pasan en Durango…

Sin embargo, por parte de los habitantes de la comunidad indígena que residen ahí, han manifestado que no permitirán que se les quite el espacio, o los quieran reubicar a otra zona. En el caso de los vecinos algunos se muestran a favor y otros están en contra por las condiciones insalubres en que se encuentra el lugar.

Pero destaca sobre todo la buena voluntad de las personas de la sociedad civil, que los ha hecho valer pues al menos cuentan con alimentos y ropa limpia, pero siguen con la incertidumbre de qué va a pasar.

Lo positivo en cuanto a los resultados del tema de vacaciones, destaca que la Semana de la Moto detonó las ventas en el Centro Histórico y comercios ubicados en la salida a Mazatlán por bulevar Guadiana.

Algunos empresarios y comercios reportaron un incremento de 20 y 25 por ciento en consumo en los restaurantes, principalmente de habitantes locales y visitantes foráneos de Zacatecas, Chihuahua y Sinaloa. Al menos en este gremio se reporta que fue un mejor año en comparación con 2017, lo cual ya es algo bueno. Aunque sí hubo algunos lugares que reportaron ventas hasta del 50 por ciento de aumento, pero fueron pocos los casos.

Lo malo que una de las quejas que se dio por parte de los motociclistas fue que los negocios abrían un poco tarde, pues al querer recorrer el primer cuadro o adquirir algún artículo o producto todo se veía cortinas abajo.

Esto es algo que tiene que ir cambiando poco a poco entre los dueños de establecimientos para ser un mejor destino turístico, pues en vacaciones de Semana Santa las actividades por tradición religiosa se tranquilizan mucho, el que otros decidieran mantenerse abiertos es parte de la evolución de la ciudad, pero sí es necesario corregir estos detalles para seguir ofreciendo una atención de calidad a los turistas y no quejarse en tiempos venideros.