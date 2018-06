75 Años de “Zoot Suit Riots”, violencia racista contra latinos en Los Ángeles

David Villafranca

Los Ángeles (EEUU), 1 jun (EFE).- La historia de conflictividad y odio racial en Los Ángeles (EEUU) tuvo hace 75 años uno de sus episodios más graves con los “Zoot Suit Riots”, unos disturbios en los que durante varios días de junio de 1943 se extendieron por la ciudad las palizas y linchamientos a la población de origen latino.

Estos sucesos de violencia racista contra los mexicanoamericanos toman su nombre de los “zoot suit”, un tipo de traje con pantalones anchos y de tiro alto combinados con chaqueta larga que eran la vestimenta preferida de los pachucos en los años 40.

La aversión hacia la población de origen mexicano había crecido en Estados Unidos durante la II Guerra Mundial, cuando las proclamas patrióticas y el recelo a las minorías se vieron alimentados por la prensa sensacionalista que, por ejemplo, vinculaba a los pachucos con la delincuencia o las pandillas.

Un antecedente de los “Zoot Suit Riots” fue el conocido como “asesinato en Sleepy Lagoon”, un controvertido caso por el que en 1942 fueron condenados doce jóvenes latinos, lo que contribuyó a aumentar el rechazo en Los Ángeles contra los mexicanoamericanos pese a que dos años después sus condenas serían anuladas por la falta de pruebas.

Aunque en las semanas previas ya hubo encontronazos y choques entre pachucos y soldados (el sur de California era una importante base naval de la Marina), el comienzo de los “Zoot Suit Riots” suele situarse el 3 de junio de 1943, cuando unos 50 militares recorrieron las calles del centro de Los Ángeles a la caza de pachucos.

A falta de un mejor método, los marines agredieron a todo joven que vistiera un “zoot suit”: les golpeaban y les quitaban por la fuerza sus trajes para después destrozarlos o quemarlos.

Una de las fotografías más conocidas de aquellos días muestra a dos pachucos que, tras ser atacados, están en el suelo parcialmente desnudos y rodeados por un grupo de ciudadanos, y al menos un policía, que observan la escena sin ayudarles.

Estas agresiones se intensificaron y repitieron en los días siguientes sin que las autoridades lo remediaran, tal y como lo describió el escritor Carey McWilliams.

“La noche del 7 de junio, miles de angelinos (…) participaron en un linchamiento masivo. Marchando por las calles del centro de Los Ángeles, una muchedumbre de varios miles de soldados, marines y civiles procedió a golpear a cada persona con traje ‘zoot suit’ que pudieron encontrar”, señaló.

“Detuvieron autobuses y mexicanos y algunos filipinos y negros (sic) fueron levantados de sus asientos, arrojados a las calles y golpeados con histeria sádica”, agregó.

Los disturbios alcanzaron otras zonas como East Los Angeles y Watts mientras militares de la zona de San Diego llegaban a la ciudad para unirse a los linchamientos.

En su libro “Murder at the Sleepy Lagoon: Zoot Suits, Race & Riot in Wartime L.A.” (2003), Eduardo Obregón Pagán señala que no murió nadie pero que 94 civiles y 18 militares fueron atendidos por heridas graves, aunque admite que las estimaciones de la época no son muy fiables.

“Es probable que muchas más víctimas de naturaleza menos grave no fueran reportadas en ambos bandos. El número total de jóvenes civiles y militares involucrados en griteríos, empujones y otras formas de confrontación que magullaron más egos que cuerpos fue posiblemente más alto”, apuntó.

Las autoridades pusieron freno a la situación el 8 de junio, cuando confinaron a los soldados en sus cuarteles sin permiso para salir, y prohibieron, además, vestir trajes “zoot suit” en público.

La ciudad californiana viviría otros graves episodios de violencia racial, como los sangrientos disturbios de Watts en 1965 o los de 1992 a raíz del caso Rodney King, pero los “Zoot Suit Riots” llegaron a tener su hueco en la cultura popular.

Por ejemplo, el famoso escritor chicano Luis Valdez estrenó a finales de los 70 la obra teatral “Zoot Suit”, que posteriormente adaptaría al cine en 1981 con Edward James Olmos como protagonista.

Y el genio de la novela negra James Ellroy también incluyó los “Zoot Suit Riots” en el comienzo de una de sus obras más célebres, “The Black Dahlia” (1987). EFE