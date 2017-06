80 por ciento de personas desisten de sus denuncias

El 80 por ciento de personas denunciantes desisten de su proceso, por el hecho de que tienen que estar dando muchas vueltas y la pérdida de tiempo que les genera, pero no lo hacen de manera formal, sino que ya no acuden a ver cómo va la situación, así lo comentó Martin Estrada presidente de la Barra de Abogados.

Es en un alto índice que la persona al ver que no se adelanta en nada la investigación de la que se está generando un delito, se sienten frustradas al no ser atendidas, desisten de seguir insistiendo al ministerio público para que siga con el proceso, indicó.

El presidente señaló “optan por alejarse principalmente, porque están yendo a gastar y dar la vuelta a la fiscalía, que no está nada cerca, llega y que no encuentre al ministerio público porque está en audiencia, o que no se han girado los oficios correspondientes”.

Al ser víctimas de un delito las personas deben denunciar, pero como es conocido que dé inicio puede ser un trámite muy tardado las personas deciden no hacerlo.