87-73. Venezuela gana a Islas Vírgenes en inicio de segunda fase a China 2019

Caracas, 13 sep (EFE).- La selección venezolana de baloncesto venció hoy por 87-73 a su similar de Islas Vírgenes, que mostró un bajo nivel, para iniciar con buen pie la segunda fase del grupo F de las eliminatorias americanas al Mundial de China, que reparte 3 plazas a la cita de 2019.

Venezuela abrió el marcador en el primer minuto por intermedio de Heissler Guillent, casi dos minutos después Laron Smith hizo lo propio por el conjunto isleño cuando ya venezuela los aventajaba por cuatro puntos.

Venezuela cerró bien su defensa en los primeros compases y supo arrastrar bien la marca del rival.

La selección de Islas Vírgenes fue errática en la ofensiva y descolocada en defensa por lo que siempre estuvo por debajo en el marcador del primer cuarto, que finalizó 22-11.

El segundo parcial mejoró ligeramente la defensa virgenense e impedía a los venezolanos recibir los balones cómodamente en la pintura.

Pese a ello, Islas Vírgenes no aprovechó los errores ofensivos de Venezuela, que no fueron pocos, para disminuir la brecha pues no tomó rebotes ofensivos y fue displicente en ataque para caer también en el segundo cuarto por marcador 37-28.

El quinteto entrenado por el argentino Fernando Duró avasalló corriendo y ajustando los tiros en el comienzo del tercer cuarto cuando una falla eléctrica interrumpió por poco más de 10 minutos las acciones, con la pizarra 40-31 a favor de Venezuela.

Además, la capacidad del recinto fue rebasada por lo que cientos de personas observaban de pie en escalones, pasillos y zonas no aptas.

En la reanudación del encuentro Venezuela continuó la presión como si estuviese abajo en el marcador, lo que derivó en varios triples consecutivos para una diferencia de 20 puntos al final del parcial que cerró en 62-42.

En el último cuarto la Vinotinto de las alturas permitió licencias con las que Islas Vírgenes a fuerza de triples logró recortar la diferencia y finalizar con el parcial a su favor, evitando un marcador final abultado.

El más destacado por Venezuela fue Gregory Vargas con 12 puntos, 4 rebotes, 9 asistencias y 1 bloqueo, mientras que Gregorio Milligan fue el más valioso por los isleños con 26 anotaciones, 10 rebotes y dos bloqueos.

El jugador venezolano Dwight Lewis salió lesionado del compromiso tras una mala caída que le causó un esguince en el tobillo derecho.

Así Venezuela consiguió la primera victoria de los tres encuentros que disputará como local en esta segunda fase de la clasificación a la cita mundialista.

El domingo se enfrentará con República Dominicana en el Fórum de Valencia, en el estado Carabobo.

– Ficha técnica

87. Venezuela (22+15+25+25): José Vargas (8), Miguel Ruiz (2), Dwight Lewis (2), Heissler Guillent (3), Néstor Colmenares (9), Jhornan Zamora (14), Elder Giménez (12), Gregory Vargas (12), Yohanner Sifontes (0), Windi Graterol (10), Luis Bethelmy (11), Pedro Chourio (4).

Entrenador: Fernando Duró

73. Islas Vírgenes (11+17+14+31): Walter Hodge (20), Georgio Milligan (26), Laron Smith (6), Johnathan Gray (8), Phillip Jones (3), Amir Nesbitt (7), Angel Rivera (1), Aubrey Daniel (0), Khalid Hart (2), Jason Perry-Murray (0).

Entrenador: William Colón

Árbitros: Alejandro Sánchez (Uruguay), José Melgarejo (Colombia), Leonardo Damián Zalazar (Argentina).

Incidencias: partido por la segunda ronda del Grupo F de las eliminatorias americanas para el Mundial de China 2019, disputado en el Gimnasio José Ignacio Papá Carrillo de Caracas. EFE