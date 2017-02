9-6. Puerto Rico vence a Venezuela y se clasifica a la final del Caribe

puertorriqueños se convirtieron en el primer finalista de la Serie del Caribe al vencer hoy 9-6 a las Águilas de Zulia de Venezuela en la primera semifinal del campeonato, con un final dramático. Los Criollos, que entraron últimos a la semifinal, le entraron por los ojos al abridor de las Águilas, el estadounidense Mitch Lively, para tomar una ventaja que no perdieron en la misma primera entrada en la que hicieron un ramillete de cuatro anotaciones. Henry Ramos, Iván de Jesús y Rusney Castillo pegaron sencillos, éste último para impulsar la primera, Rubén Gotay y Jorge Padilla recibieron boletos, el segundo para fletar el 2-0, Jesmuel Valentín elevó de sacrificio para aumentar la ventaja y Yadiel Rivera ligó un 'hit' para empujar la cuarta. El veterano Roman, de 38 años, lanzó envíos hasta de 94 millas y con buen control detuvo a la poderosa ofensiva de los venezolanos que careció de bateo oportuno; sus compañeros mantuvieron su superioridad sobre el 'pitcheo' contrario y se escaparon en el marcador con dos carreras en el tercer acto, impulsadas con 'hit' de Jesmuel Valentín y sencillo de Yadiel Rivera. Puerto Rico se separó más con una en el cuarto con triple de Henry Ramos y sencillo de David Vidal, una en el quinto, empujada con imparable de Jonathan Morales, y una en el sexto, por cuadrangular de David Vidal. Venezuela descontó una en el quinto acto con sencillo de José Castillo, doble de José Pirela y rola de Alex Romero, y anotó la segunda carrera en el sexto con 'jonrón' de Denis Phipps. En el octavo las Águilas sacaron esa capacidad de no rendirse que tanto ha elogiado su manejador Lipso Nava y armó un racimo de cuatro, dos empujadas con doble de Ronny Cedeño y dos con sencillo de José Castillo. La novena entrada fue de vértigo, Alex Romero, Jesús Flores y Denis Phips pegaron 'hits', pero el relevista Ricardo Gómez sacó tres 'outs' con envíos entre 91 y 95 millas por horas y preservó la victoria para anotarse salvamento. Por los Criollos, Henry Ramos pegó de 5-3 y Vidal de 5-2 con un cuadrangular y dos carreras impulsadas, y por las Águilas, José Castillo y José Pirela batearon de 5-3, el primero con dos carreras impulsadas. El juego lo ganó Román, con siete 'hits' y una carrera permitidos en cinco entradas en las que 'ponchó' a siete rivales, y lo perdió Mitch Lively. Puerto Rico lleva 17 años sin ganar la Serie y mañana intentará acabar con la mala racha ante el ganador esta tarde-noche entre México y Cuba. Anotaciones por entradas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E Puerto Rico 4 0 2 1 1 1 0 0 0 9 11 0 Venezuela 0 0 0 0 1 1 0 4 0 6 16 1 Ganó: Orlando Román (1-0) Perdió: Mitch Lively (0-1) Salvó. Ricardo Gómez (1) Jonrones: David Vidal, por los Criollos de Caguas y Denis Phipps, por las Águilas de Zulia. EFE