“Chicotito”, por Jorge Blanco Carvajal

Escalofriante, pero certera, la advertencia de la Organización Mundial de la Salud, en el sentido de que pudiera llegar hasta 2 millones de muertos por el coronavirus, y todavía no va ni uno, de modo que…todavía alcanzamos…..CONTAGIOS.- Los efectos de la pandemia siguen tan intensos como en sus mejores tiempos y, en contrasentido, cada vez hay más gente relajada que piensa que ya pasó la emergencia. Sin cubrebocas, sin mascarilla y sin lavarse las manos…..SENSATEZ.- Todos los días, desde marzo pasado, mueren en México entre 600 y 900 individuos hasta llegar los 75 mil, cifra que hoy se rebasa para quedar cerca de los 76 mil y mucho muy cercanos a los 100 mil, y Durango sigue cooperando con tres, cinco, nueve o veinte cadáveres diarios. Sí, ha habido días que no muere nadie, pero al día siguiente cae el doble. Lamentable que esos datos erróneos sirven a muchos para desdeñar o ignorar los verdaderos riesgos de contagio, pero en la estricta realidad, lo subraya la OMS, todavía falta mucha gente, más de un millón de personas en el mundo, de pagar con su vida a la pandemia. Entonces, debemos entender de los peligros y abstenernos de ir a su encuentro. Sigue siendo la casa la zona más segura para la gente, aunque hasta la casa -está documentado- alguien lleva el virus y, se acabó. Hay familias enteras desaparecidas por la maldita enfermedad, y hay otras que perdieron en estos meses a tres o cuatro miembros. Y, por desgracia, los efectos aparecen más cerca de uno, de ahí la idea de insistir ante la gente que se cuide, que tome las precauciones necesarias para evitar la contaminación, pero muchos ignoran esos llamados, hasta se burlan de las advertencias oficiales, aunque…también es necesario reconocer que muchos de esos que se pitorrearon del patógeno ya están muertos, mientras otros, muchos, están luchando hasta lo indecible en los hospitales para conservar la vida. Mientras la enfermedad no nos alcance, mientras no llegue a nuestro círculo cercano tenemos que agradecer a Dios que así haya sido, pero obligados estamos a seguir tomando nuestras precauciones, nuestra sana distancia, el lavado de manos constante y la utilización frecuente del gel o aerosoles antibacteriales. Es que, a pesar de las calamidades presentes ya en miles o millones de familias en el mundo todavía hay personas y familias que desdeñan los riesgos, que los ignoran y hasta se burlan, sin entender que el día menos pensado puede ser uno más en las estadísticas. Y con esta le dejamos por hoy respecto al coronavirus, porque entendemos que también nuestros lectores están ya saturados con tanto consejo, aunque nuestra obligación siga siendo mantener los llamados para que la gente siga cuidándose, que lo haga ahora más que nunca, puesto que el virus ahí anda, no se ha ido y según los infectólogos no se irá nunca. Es algo que llegó para quedarse y con lo que tendremos que aprender a vivir. Las vacunas pudiesen ser el único escudo real para evitar el contagio, pero…los laboratorios todavía no terminan sus pruebas. No tienen la seguridad plena de que inmunizarán a quienes se les apliquen. Estamos cerca de su concreción en el laboratorio, pero todavía hay riesgos y no queda más que esperar meses o años para poder asegurarnos de que servirá para evitar el contagio y que no nos contaminará con otros males mucho peores…..APROBADO.- No tiene progenitora, por no decir que no tiene madre, la reacción de mucha gente hacia la maestra universitaria que dirige a sus alumnos a punta de gritos. No pocos padres han puesto el grito en el cielo y han pedido que la quemen con leña verde, que no es posible que sigan existiendo ese tipo de maestros, pero…ojalá que esos que empujaron el injusto linchamiento para la maestra tuviesen la oportunidad de pararse frente a un grupo de alumnos y mantenerlos quietos durante cinco o seis horas. Ojalá que antes de emitir un juicio lapidario entendieran tantito el triste papel del maestro frente a tanto muchacho desobediente y desentendido. No me extenderé en el comentario, solamente decir que el que escribe, más que chipil con los maestros enérgicos como el profesor Alfonso Méndez Orozco y otros que tuvieron a bien atender mi ignorancia, nunca tendré para pagarles lo que me enseñaron. Incluso hace tiempo olvidé los jalones de patillas que nos daba el profe Alfonso, o los reglazos cuando de plano el jalón de patillas no surtía efectos. Jamás podré agradecerle y reconocerle a la “Maestra Rafaelita”, que en mi primer mes de clases en la escuela 7 “Miguel Alemán” me enseñó a leer y escribir, y que era de voz baja, pero cuando hablaba más entre dientes era mayor la energía que todos debíamos entender. Ella no usaba reglazos, tenía otros métodos, como pararnos al frente del grupo volteados hacia la pared durante toda la jornada, y a veces había interrupciones nada más para ir “a la casita”. Antes que reclamarle esos castigos, lo agradecemos para la posteridad, para todos los tiempos, porque ese recurso nos hizo entender la vida y a la vida, ahí fincamos las bases de lo que sería nuestra vida. En qué cabeza cabe que vayamos a reclamarle algo a nuestros maestros como el profe Méndez Orozco, que aún vive, pensionado, y que sigue por ahí enseñando a otros a vivir. Se pasaron de lanza con la maestra universitaria, y la UJED todavía se hizo al lado de la muchedumbre cobarde en las redes sociales, cuando debió proteger a la maestra o de menos investigar para asegurarse de que la sanción que le impusieron en realidad la merece, dado que así como hay alumnos y exalumnos que hablan mal de ella, también hay muchos que hablan bien de su sistema de enseñanza, que gracias a ese método también pudieron aprender. La UJED se excedió con la maestra, ojalá meta reversa y se haga al lado de los maestros, porque al paso que vamos no tarda el día que los chiquillos agarren a reglazos u otros guamazos a los mentores, para que se les quite lo gritón. Cómo han cambiado los tiempos gracias a las benditas redes sociales, que se pasan, como el caso. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

