“Chicotito”

Reviven las esperanzas de muchos comerciantes

Aispuro autoriza reapertura de distintos negocios

Aunque, hay que ayudarlos para que sobrevivan

Estados Unidos lleva 15 billones de dólares en ayudas

Hugo Gatell para presidente, propone AMLO

“Hugo López Gatell no nada más no debe renunciar, debíamos agradecerle públicamente que trabaje para el gobierno de México…”

Andrés Manuel López Obrador

Es lo correcto, que se reactiven más actividades económicas, como dispuso ayer el gobernador José Aispuro, pero además, se necesita estimular a toda esa gente que ha perdido todo o casi todo en la inactividad de 2020…..APROBADO.- Era obligada la disposición gubernamental para que se reactiven otros rubros de la producción que permanecían frenados por las disposiciones sanitarias. Las pérdidas resentidas por toda esa gente no puede extenderse por más tiempo o de forma indefinida…..ALTO.- Muchos negocios, infinidad de negocios han perdido hasta la camisa, primero por el cierre precipitado de marzo pasado y segundo, por el segundo semáforo rojo en que estuvo Durango desde hace varias semanas…..NUMEROS.- Les habíamos comentado que la Univesidad John Hopkins reconoció una disminución importante en los contagios en todo el país y aunque es obligado mantener las medidas sanitarias, se abre la posibilidad de reactivar otros comercios que estaban cerrados desde el año pasado…..AYUDA.- Sobra decir que los comerciantes perjudicados requieren de auxilio, de un auxilio especial que les permita sostener a sus trabajadores con todo y sus prestaciones e impuestos a pesar de no tener un peso de ingresos. Es necesario ayudarles, porque de dejarlos abrir sin una ayuda, no se podrán sostener por mucho tiempo. Son cientos, o miles de negocios que cerraron, se fueron para no volver y sus trabajadores, sin ingresos, tienen que llevar comida a la casa. Ojalá y en el anuncio que hizo ayer el mandatario estatatal hubiese anunciado algo fabuloso como lo ha hecho en repetidas ocasiones el gobierno de los Estados Unidos, que hasta el momento lleva gastados alrededor de 15 billones de dólares precisamente para ayuda de los desempleados y de los negocios afectados directamente por la pandemia. Y eso que el locuaz Donald Trump sigue dando una de cal por las que van de arena, toda vez que a pesar de la friega que le puso mi tio José en las urnas, todavía hoy dijo que nunca aceptará la derrota, como advirtiendo que insistirá para regresar a la Casa Blanca. Se sabe incluso que ya tiene un comité para buscar la reelección en 4 años. Todo eso del comité está bien, que vuelva a buscarla, pero nos tememos que el “pelos de elote” no volverá al gobierno norteamericano nunca. Sus maneras de gobernar dejaron mucho qué desear y por eso perdió el 3 de noviembre, porque la gente ya estaba harta de sus arranques racistas, xenófobos y supremacistas. Esta mañana, un grupo de despistados seguidores de Trump hizo una manifestación en el capitolio exigiendo se reconozca el triunfo de Trump, a pesar de que Biden lo venció por muchos millones de votos y por lo que el día 20 de enero a las 12:00 horas habrá de asumir el mando del país más poderoso sobre la tierra. Total que, para no salirnos del tema, bueno que Aispuro haya autorizado la reapertura de distintos negocios que estuvieon cerrados desde el rojo de la pandemia. Así se reabre alguna posibilidad de que los comerciantes o inversionistas perjudicados puedan aspirar a la recuperación, pero hay que ayudarles. Hay que voltear a ver al zafari de Trump, que aun dentro de sus locuras nunca perdió de vista la realidad de los negocios que hubieron de cerrar. Era obligado ayudarles, pero la situación de allá es la misma de acá. Los comerciantes requieren de una o más manitas de la autoridad para poder salir del lamentable bache en que cayó el mundo, no solo México, sino el mundo, de lo contrario, aunque se les haya autorizado la reapertura, pronto habrán de darnos la nota del nuevo cierre, ningún comercio podrá reponerse en el corto tiempo, y muchos de los trabajadores actuales, sin remedio, pronto habrán de ser despedidos. Por eso urge la ayuda a los distintos negocios perjudicados por la pandemia…..EPALE.- Algo le debe Andrés Manuel López Obrador a Hugo López Gatell, el otro causante del desmoder en que se halla el país por la mortandad ocasionada por el coronavirus. Muchos lo hacen, a Gatell, responsable de la situación del país, que es el de más alta letalidad en el planeta. Nunca se procedió como asonsejó la Organización Mundial de la Salud, porque Hugo insistía en su estupidez del método Centinela que no sirvió más que para causar los 130 mil muertos que se tienen hasta ahora, pues nunca se hicieron más pruebas, toda vez que en la medida en que se hicieran pruebas se podía detectar a los enfermos y confinarlos para que no contagiaran a nadie más, pero el método de Gatell y su idea de la inmunización de rebaño son los que provocaron que México tenga el índice más alto de muertos por covid que es de 8.8%, es decir, que de cada cien contagiados mueren casi nueve personas, pues hoy el jefe de la nación defendió a Gatell y lo puso como científico de importancia mundial que nos está haciendo el favor de atender la pandemia, por lo que no solo no debe renunciar, sino que debíamos agradecérselo públicamente, según nuestro presidente. 