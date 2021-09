Presupuesto federal 2022, lleno de caprichos: Arturo Yáñez

El PRI luchará que se destinen recursos a rubros verdaderamente necesarios

La propuesta de presupuesto 2022 que el titular del Ejecutivo Federal envió a la Cámara de Diputados, está lleno de caprichos y no atiende a la realidad del país y las necesidades de la gente como es la salud y empleo, afirmó Arturo Yáñez Cuéllar, presidente estatal del PRI, al encabezar una rueda de prensa donde se presentó un análisis del paquete económico federal.

Acompañado de la secretaria general, Rocío Rebollo, los dirigentes de sectores y organizaciones, así como del coordinador de los legisladores del PRI en el Congreso local, Ricardo López Pescador, y la diputada Alicia Gamboa, Yáñez Cuéllar expuso cifras y porcentajes de los principales rubros disminuidos en forma drástica impactando en el bienestar de los mexicanos en general.

Un primer análisis, dijo, nos revela que la propuesta de paquete económico para el próximo año no va acorde a la realidad; no va direccionado, porque no hay recursos, a temas sensibles, en donde la sociedad quiere que haya mayores recursos, como es la generación de empleo, apoyo a micro y medianas empresas, medicinas, turismo, reactivación de guarderías y estancias infantiles, entre otros.

El presidente del tricolor en Durango, por ejemplo, dijo, ante una pandemia en donde se perdieron miles de empleos y en donde miles de empresas cerraron sus puertas, no se contempla un fondo específico para lograr la recuperación económica.

Desgraciadamente vemos que es un presupuesto de caprichos y de temas personales del ejecutivo federal, porque la mayoría de los recursos se los están llevando las obras faraónicas como es el tren maya, la refinería de dos bocas y el aeropuerto de Santa Lucía.

El PRI de México, a nivel nacional y estatales, exigimos que sea un presupuesto de egresos acorde a la realidad, en donde haya más recursos para la reactivación económica que han tren mayo; más recurso para la generación de empleo y no para el aeropuerto Felipe Ángel o la refinería de Dos Bocas.

“El PRI quiere y luchará por recursos para la atención y medicamentos para niños con cáncer, la reactivación de guarderías y estancias infantiles; para que se reactiven todos aquellos programas sociales que fueron exitosos y que de manera caprichosa han sido desaparecidos”, dijo.

Es necesario que regrese el Fondo Minero que tanta falta hace al estado, de manera especial a sus municipios porque era un área de oportunidad para realizar obras de desarrollo; en el PRI estamos dispuestos a llevar a cabo lun a lucha para que se asignen más recursos en donde la sociedad necesita como son los casos de salud, generación de empleo y economía.

Yáñez Cuéllar afirmó que hay una hay una disminución del 94 por ciento a los programas de financiamiento a microempresas familiares, al pasar de 3 mil 500 a solo 240 millones de pesos; en el rubro de Economía hay un 45 por ciento de recursos menos; en desarrollo agrarip, en donde se da la producción de alimentos, hay un 22 por ciento menos de recursos y en Ciencia y Tecnología también se reduce el presupuesto un 11 por ciento.

La secretaria general del PRI, Rocío Rebollo, señaló que los programas de apoyo al empleo contemplan para el próximo año una disminución del 93 por ciento, a pesar que es un sector que hoy más que nunca requiere apoyo para su recuperación ante los efectos de la pandemia; la diputado Alicia Gamboa, dijo que para el 2022 el 95 por ciento de los recursos de Turismo están destinados a la construcción del Tren Maya.

Por su parte, el coordinador de la fracción de diputados del PRI en el Congreso del Estado, Ricardo López Pescador, dijo que el presupuesto trae otra vez miles de millones de pesos a obras faraónicas que responde al capricho del gobierno porque no son de beneficio colectivo y de la población.

Comparte

Tweet

Más







WhatsApp