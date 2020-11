A 110 años de la Revolución Mexicana la deuda con el pueblo está pendiente

Con la 4T situación para los más pobres ha empeorado, no hay empleo, crece la violencia y sigue la pobreza.

Ciudad de México.- Al conmemorarse, este 20 de noviembre, el aniversario 110 de la Revolución Mexicana, Aquiles Córdova Morán, secretario general del Movimiento Antorchista Nacional, afirmó que al pueblo no se le ha hecho justicia, ya que fue la burguesía mexicana la que tomó el poder. Por lo tanto, el llamado a pelear por “lo nuestro”, es decir, por mejores condiciones para los mexicanos está más vivo que nunca, sobre todo en tiempos de la Cuarta Transformación, ya que la pobreza y la miseria se han agudizado.

Durante su mensaje de esta semana, el líder social manifestó que “México se desmorona en este 110 aniversario de la Revolución, pero entre tanta desgracia, dolor y sombras, hay una buena noticia. Desde la Revolución de octubre en Rusia, los pueblos del mundo han aprendido para qué sirve el poder, y qué es lo que deben defender como realmente suyo en las revoluciones del futuro. Terminó ya la era en la que el pueblo sólo era carne de cañón que otros hacían en su propio beneficio. Hoy, el reto es, o peleamos por lo nuestro y por los nuestros o no peleamos en absoluto, y en México ese reto está a la orden del día”.

En este contexto, argumentó que desde la llegada del liberalismo rampante en el sexenio de Miguel de la Madrid, ningún gobierno volvió a hablar de Francisco Villa, ni de Emiliano Zapata, mucho menos de la deuda de la revolución con el pueblo trabajador, todo se volcó en la producción y la competitividad, incluso, nadie dice nada de la pobreza y la desigualdad o del reparto equitativo de la renta nacional.

El dirigente social de la organización en el país con más de dos y medio millones de mexicanos dejó en claro que con la Cuarta Transformación, la situación ha empeorado, ya que las mentiras son más descaradas.

“El pueblo carece de alimento y de trabajo, las mujeres que sufren violencia se quedaron sin amparo, ya no hay despensas, desayunos escolares, comedores comunitarios y escuelas de tiempo completo. Ya no hay vacunas para los recién nacidos, ni medicina para los niños con cáncer, para los afectados con VIH, ni para los diabéticos avanzados. No hay dinero para adquirir la vacuna contra el Covid-19. Tabasco se ahoga y nadie le tiende en serio la mano. México se desmorona en este 110 aniversario de la Revolución”, señaló.

Córdova Morán explicó que la Revolución Mexicana fue la primera gran revolución social del siglo XX, anterior incluso a la Gran Revolución de Octubre en la Rusia de los zares. Cuestionó si la ocurrida en México 1910 fue una verdadera revolución popular. Continuó explicando que una revolución popular debe reunir dos características esenciales: la participación activa y directa de las masas populares en su fase armada, es decir, en la lucha a muerte por el poder político que es, siempre y en todas partes el primer objetivo; y que esas masas populares defiendan su propio proyecto de país, sus propios intereses de clase junto con los intereses de todos los demás sectores sociales.

Finalmente dijo que en el caso de la Revolución Mexicana fue evidente que el pueblo no peleó defendiendo su propio interés, su propio proyecto de país. Ya que, fue la clase burguesa, la que tomó el poder, es por ello que “la verdadera revolución popular, la que tiene que librar el pueblo por su propia causa y para su propio beneficio, sigue siendo una tarea pendiente, en México y en la mayor parte del mundo actual”. El llamado que ha hecho el Movimiento Antorchista a todos los mexicanos es a organizarse y a formar una gran fuerza social para tomar el poder político por la vía democrática y pacífica.

