A 4 días. Nández: “Tenemos la posibilidad de quedar en la historia de Boca”

Buenos Aires, 20 nov (EFE).- El uruguayo Nahitan Nández, centrocampista de Boca Juniors, dijo este martes que tanto él como sus compañeros tienen “la posibilidad de quedar en la historia” del club si vencen a River Plate este sábado en el partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores, tras el 2-2 de la ida.

“Si te digo que no tengo ansiedad te voy a mentir. Son partidos únicos. Hoy tenemos la posibilidad de quedar en la historia de Boca, estamos convencidos de que lo vamos a hacer. Cuando llegue el sábado hay que meternos y quedarnos con el partido, que es lo importante”, dijo Nández en rueda de prensa tras el entrenamiento matutino.

“Más allá de la ansiedad empiezan las sensaciones lindas, es una semana para disfrutar también. Es una final, va a definir algo muy importante, tenemos que estar a la altura, sabemos que va a ser un partido duro, como fue acá”, añadió.

El centrocampista aseguró que el del sábado será un encuentro con “roce” y “jugadas al límite”.

“Estos partidos se ganan con detalles, hay que estar atentos a todo. Estamos confiados y tranquilos con nuestro trabajo, así que vamos a ir a ganar a la cancha de River”, aseguró.

Para el uruguayo, la clave para consagrarse campeones de América este sábado es ser “inteligentes” y “jugar con la cabeza”.

Además, aseveró que “la actitud en esta clase de partidos no puede faltar”.

También habló hoy en rueda de prensa el colombiano Wilmar Barrios, quien aspira a quedar en la historia del club, como hicieron sus compatriotas Óscar Córdoba, Mauricio ‘Chicho’ Serna y Jorge ‘el Patrón’ Bermúdez.

“Me imagino quedando campeón, porque es un anhelo que tengo desde que llegué. Un punto que me hizo quedarme, para jugar la Copa, pensando en lo que han hecho colombianos como Córdoba, ‘Chicho’ o Bermúdez, que hoy son recordados como si fuera ayer. Me entusiasma, me motiva, me pone feliz pensar que el sábado tengo 90 minutos para darlo todo, para conseguir esa hazaña que es quedar campeón de la Copa”, explicó.

Para el centrocampista, es importante que el equipo mantenga “la concentración” durante todo el partido.

“Por ahí se puede sacar ventaja de entrada o al final, hay que estar mentalmente fuertes. Hay que ser muy inteligentes a la hora de atacar, de defender y estar cortos entre líneas para tratar de acortarle los espacios a River”, precisó.

Barrios coincidió con Nández en que el campeón será el que menos errores cometa.

“Esperemos el día del partido estar a la altura y que podamos sacar una ventaja. Somos conscientes de lo que repercute esta final. Vamos a poner todo para ser nosotros los ganadores”, concluyó.

Boca Juniors y River Plate jugarán este sábado a las 17.00 local (20.00 GMT) en el Monumental el partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores, tras el 2-2 de la ida en la Bombonera. EFE