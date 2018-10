A la semana 12 reportes de violencia contra la mujer

De acuerdo con DIF Municipal la violencia en la familia, en específico contra la mujer, sigue siendo un problema que no se ha podido erradicar, además de que no es exclusivo de Durango, aunque no se dan casos tan extremos como en otros lugares.

Pese a que las cifras han bajado es una constante que se reciban en promedio de 12 a 14 reportes por semana sobre este problema, en el cual se tienen que enfocar ya que las mujeres están siendo violentadas desde edades tempranas por padres y hermanos.

“Este tipo de violencia es variable, puede ser de distintas formas, verbal, económico, psicológico y por supuesto físico, recibimos de todo tipo y las tratamos. Nuestro trabajo es investigar estos casos que nos llegan y darles seguimiento, tratamos de entablar comunicación con las mujeres que son violentadas, las ayudamos a que retomen la moral y la autoestima, que se pierde debido a que son mujeres sometidas y sobajadas”, comentó personal de la dependencia.

Por lo general, los reportes no son por parte de las mujeres que están siendo víctimas de constantes abusos y violencia, sino de los hijos, vecinos o familiares cercanos, pues por lo general no lo dan a conocer por miedo, amenazas o pena ante la sociedad.

La falta de decisión de denuncia por parte de la fémina violentada es una situación de las más frecuentes y de riesgo pues si no se denuncia a tiempo los resultados pueden ser fatales.

Por lo que consideraron importante seguir trabajando en ese rubro, ya que la mujer sufre de mucha violencia, no solo aquí, sino en todo el país y en diferentes grados como los feminicidios, que afortunadamente no se dan en Durango”, concluyeron.