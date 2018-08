A sus 50 años, Chayanne enamora a mujeres de distintas edades

Por José Romero Mata. Corresponsal

Los Ángeles, 25 Ago (Notimex).- Con un show renovado, con el que a sus 50 años de edad enamora a mujeres de distintas edades, Chayanne retornó a Los Ángeles en el inicio de su gira “Desde el alma”.

El cantante y actor puertorriqueño llamó a sus miles de fans a dejar durante el concierto y por unos segundos sus celulares y las redes sociales para disfrutar el momento y no grabarlo en sus aparatos, sino en la mente y el corazón.

En el forum de Inglewood, California, por casi dos horas, el cantante hizo bailar, cantar y volverse a enamorar con sus canciones románticas a miles de seguidoras que se dieron cita.

“Estoy con los nervios de siempre. Como si fuera el primer concierto en mi carrera”, compartió a la prensa local el estrella boricua, momentos antes de su concierto al que asistieron mas de 17 mil personas en su mayoría mujeres.

“Tengo cantidad de mariposas que van saliendo poco a poco”, dijo y compartió que para preparar este concierto se llevo 15 meses y tuvo que montar nuevas coreografías para temas anteriores y nuevos arreglos musicales.

“Por eso es mi invitación porque a veces debemos de bajarnos de la velocidad del internet en que vivimos, tocar la arena, sentir la grama y abrazar a la gente porque estamos descuidando estos detalles tan sencillos”, invitó.

Chayanne señaló que aunque ha cumplido su medio siglo de edad “Aún faltan un montón de cosas por hacer. Creces día a día, siempre creces con lo que te preguntan con lo que haces con lo que vives y tratas de superarte.

Vivo el hoy y trato de ser mejor para mañana”. Sobre las críticas que lanzó hace unos días el regaetonero J Balvin de que algunos en su género promueven al narcotráfico, Chayanne respondio que “cada quien tiene su estilo y para el gusto los colores”.

“Al final la gente es la que decide lo que quiere escuchar yo los felicito por el trabajo que hacen”, indicó quien ha hecho colaboraciones de reggaetón con Ozuna y Wisin. Chayanne se declaró feliz al conocer que la mayoría de sus boletos para su gira de presentaciones en México se agotaron en 48 horas.

“Siempre he dicho que es Mexico, lindo y bonito”, expresó. “A México le tengo un gran cariño porque me han visto crecer desde que tenía diez años, así que vamos a estar por ciudades como Monterrey, Guadalajara y el DF en esta gira que planeamos terminar hasta diciembre del año que viene”, dijo.

Chayanne también anticipó que para finales de año prepara su regreso a la actuación. Aún no puedo decir mucho, pero siempre vienen invitaciones y ya se esta viendo algo”, comentó quien iniciar su carrera en el grupo juvenil “Los Chicos”.

En su concierto Chayanne se entrego y sudo de forma impresionante cuando bailó al mismo ritmo de sus ocho bailarines, cuatro mujeres y cuatro hombres. Con cambios de vestuario en media docena de ocasiones Chayanne bailó desde ritmo moderno, bachata e hizo coreografías energéticas en un escenario con espectaculares efectos especiales e imágenes en seis pantallas.

“Hoy yo soy el que viene a verlos a ustedes”, señaló en una de sus breves alocuciones en donde agradeció el cariño y la entrega de su gente. “Gracias por su cariño y por estar hoy aquí conmigo”.

Señaló que entre el público estaban presentes algunos de sus familias. “Aquí está mi padre al que no he visto desde hace unos meses por tantos ensayos, pero no lo señalo porque si no imagínate”, bromeó.

“Hay familia pero ustedes son mi familia este dia”, comentó para añadir más adelante “quiero que sientan todo este amor que uno les tiene”.

“No se porque lo llaman trabajo porque es bien divertido pero conlleva mucha energía atención dedicación y estoy seguro como cualquiera de las profesiones de todos ustedes uno lo hace siempre con gusto con entusiasmo, tenemos salud y agradecidos”, indicó más adelante.

Elmer Figueroa Arce su nombre verdadero tomó el nombre artístico gracias a su mamá que lo llamaba así por una tribu indígena del norte de Estados Unidos y por un programa de televisión de los años 1960.

En el concierto que inició con “Torero” interpretó temas como “Fiesta en América”, “Tu pirata soy yo”, “Tiempo de vals”, “Completamente enamorados”, “Provócame”, “Atado a tu amor”, “Dejaría todo”, “Yo te amo”, “Y tú te vas”, “Un siglo sin ti”, “Si nos quedara poco tiempo”, “Me enamoré de ti”, “Humanos a Marte”, y “Qué me has hecho”.

