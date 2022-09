A una semana de que Esteban jure como gobernador de Durango…

Columna Sena de Negros por: Dionel Sena

Justo falta una semana para que inicie el sexenio de Esteban Villegas Villarreal, por lo que no es casualidad que genere una gran expectativa, el arranque de su gestión, pues más de 100 mil duranguenses apostaron por su proyecto, de ahí que su gabinete deba estar a la altura de las circunstancias y eso lo sabe mejor que nadie quien ocupará la máxima magistratura del estado a partir del próximo 15 de septiembre, por lo que no sería extraño que inmediatamente después de que jure como gobernador, haga los nombramientos de quienes lo van a acompañar en su gobierno de coalición, en donde se verán desde priistas, panistas, perredistas y hasta personajes de la sociedad civil, mismos que no tendrán mucho margen de maniobra para dar los resultados que se esperan.

Desde luego que las especulaciones sobre los nombres de quienes conformarán el equipo de Esteban, no se han hecho esperar, sin embargo, el gobernador electo, ha sido muy hermético con esos temas, incluso con su propio equipo de trabajo sobre las designaciones que hará. Hay quienes en este momento forman parte de su equipo de entrega-recepción que aseguran que es solo un trámite para que los anuncien como titulares de las dependencias que están auditando, sin embargo, muchos de esos aspirantes, no fueron tan leales al proyecto como aseguran, lo que les costará, ya sea para no estar en el equipo final o en su defecto, ser mandados a posiciones de segundo o tercer nivel en cada una de las secretarías, por lo que se puede adelantar que, habrá más sorprendidos que sorpresas el día de los nombramientos. Al tiempo.

Habrá puestos como la Secretaría de Finanzas, Obras Públicas, Desarrollo Social, Fiscalía del Estado, Secretaría de Seguridad Pública, la Coordinación de Gabinete, la Contraloría y la Secretaría General de Gobierno que acapararán gran parte de la atención, cuando se hagan los primeros anuncios, pues será esa, la columna vertebral del gobierno entrante, de ahí que se dude que no sean hombres y mujeres de la más entera confianza de Esteban Villegas, pues deberán responder a su ritmo de trabajo, a sus políticas públicas y a sus expectativas, caso contrario, no cabe la menor duda de que no le temblará la mano al próximo mandatario para mover a quien se tenga que mover, ya sea de su equipo, de su partido o de alguno de los institutos políticos aliados.

Ha trascendido que la sesión solemne del Congreso del Estado para el cambio de poderes en el ejecutivo, cambiará de sede, es decir, se moverá del recinto legislativo al Centro de Convenciones Bicentenario, escenario en donde se pretende hacer un evento mesurado, muy acorde a la noche del triunfo electoral, en donde con gran madurez, el gobernador electo se negó a hacer una celebración en grande, lo que habla de que desde ese momento, ya estaba enfocado en lo que seguía, es decir, reunir a las mejores mujeres y hombres que lo acompañen en esta enorme responsabilidad, que sobra decir, es el reto más grande de su carrera política y querrá trascender desde el primero momento, en donde será importante ver y escuchar, los mensajes que mandará, lo que podría definir en gran medida, el estilo y la forma en que va a gobernar.

