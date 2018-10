Abás dice que “Jerusalén y Palestina no están en venta”

Ramala, 28 oct (EFE).- El presidente palestino, Mahmud Abás, dijo hoy que “Jerusalén y Palestina no están en venta”, rechazó cualquier plan de paz que no contemple Jerusalén Este, (ocupado desde 1967 por Israel) como capital palestina y anunció decisiones “difíciles” que no concretó.

“No aceptaremos una expresión que diga que Jerusalén es la capital de los dos estados (Israel y Palestina). No (aceptaremos) una capital en Abu Dis (poblado en Jerusalén oriental). La parte este de la ciudad ocupada en 1967 es nuestra capital y Jerusalén y Palestina no están en venta”, dijo antes del comienzo de la reunión del Consejo Nacional Palestino (CNP).

Abás admitió que su pueblo está pasando por uno de sus momentos más “peligrosos”, y señaló que por eso deberán tomarse “decisiones importantes y difíciles” en este encuentro del CNP, el órgano legislativo de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), que arrancó hoy en Ramala y se prolongará dos días.

El mandatario palestino criticó la ausencia de 30 miembros del Consejo y les acusó de “ayudar a aquellos que quieren que nuestro barco se hunda”, en referencia al movimiento islamista Hamás, que gobierna de facto en Gaza desde 2007, y a las demás facciones palestinas que han boicoteado el CNP.

Respecto a la reconciliación palestina y el control de Gaza por Hamás, pidió unidad y alertó de que Estados Unidos, con el plan de paz que prepara la Administración de Donald Trump, “quiere establecer un Estado en Gaza y un gobierno autónomo en Cisjordania”.

Abás aseveró que “si la promesa de Balfour prosperó (la declaración del Gobierno británico en 1917 favorable a la creación de un Estado judío), el ‘acuerdo del siglo’ no lo hará”, refiriéndose al plan de paz que impulsa Donald Trump y cuyos detalles aún se desconocen.

La reunión de la máxima autoridad de la OLP, responsable de la formulación de sus políticas, comenzó con la aprobación de la agenda de los dos días de reuniones en la sede de gobierno palestino, la Mukata, informó la agencia oficial de noticias palestina, Wafa.

Fuentes oficiales indicaron que las conversaciones se centrarán en la implementación de los mecanismos decididos en reuniones previas, incluyendo la limitación de relaciones con Israel.

En la última reunión del CNP en enero, se decidió que la OLP suspendería su reconocimiento de Israel hasta que éste no reconozca a Palestina como Estado con las fronteras de antes de la Guerra de los Seis Días (1967), cancele la anexión de Jerusalén Este y detenga la actividad de los asentamientos judíos en los territorios ocupados.

En aquella reunión también se decidió detener la coordinación de seguridad con Israel, como había sucedido previamente en 2015, y suspender el protocolo económico de París.

El Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), el Frente Democrático para la Liberación de Palestina (FDLP), el Partido de Iniciativa Nacional (Al Mubadara), y los movimientos islamistas Hamás y Yidhad Islámica han boicoteado esta reunión de Consejo. EFE