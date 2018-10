Abdo Benítez visita a presidente del Partido Colorado para avanzar en unidad

Asunción, 4 oct (EFE).- El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, del Partido Colorado, se encontró hoy con el titular de la formación, Pedro Alliana, para avanzar en la unificación del Partido y acercar posiciones entre sus dos movimientos internos, Colorado Añetete, de Abdo Benítez, y Honor Colorado, del expresidente Horacio Cartes.

Las dos facciones escenificaron el conocido como “abrazo republicano” después de que Colorado Añetete se impusiera en las internas partidarias de diciembre, si bien en la práctica los dos grupos mantenían las distancias y los enfrentamientos.

Las diferencias en el seno del Partido Colorado se acentuaron el pasado mayo, cuando Cartes presentó su renuncia a la Presidencia como paso previo para jurar como senador activo (con voto) tras ser electo en los comicios de abril.

En la reunión de hoy, mantenida en la sede del Partido Colorado, en Asunción, Abdo Benítez y Alliana conversaron durante más de una hora sobre sus asperezas y sobre las vacantes de la Comisión Ejecutiva que quedarán para Colorado Añetete.

Alliana fue el único que informó de los aspectos tratados en la reunión, ya que Abdo Benítez salió por el garaje de la sede del Partido para evitar a la prensa.

“Estamos a un paso de que se dé una gran unidad dentro del Partido. Tengo que reconocer el gran gesto del expresidente y líder del movimiento Honor Colorado Horacio Cartes y, por supuesto, el gesto del presidente Mario Abdo Benítez el 11 de septiembre (aniversario del Partido) y el que tuvo acá”, apuntó Alliana.

El presidente del Partido Colorado avanzó que los contactos entre los dos movimientos comenzarán después de que Abdo Benítez vuelva de su viaje a Taiwán, a donde volará el viernes 5 de octubre y regresará el 13 del mismo mes.

Alliana comentó ante los medios que vio al presidente paraguayo con “mucha disposición” y añadió que Abdo Benítez le encargó ponerse en contacto con Cartes para acercar posiciones.

Asimismo, aclaró que por parte de Honor Colorado no existen condiciones para el acercamiento, y recordó que dentro del movimiento “ya no es ninguna discusión” el propósito de Cartes de jurar como senador, algo que no se le permitió al entender que pasa a ser senador vitalicio, sin voto.

En esta comparecencia, el presidente del Partido Colorado llamó a sus correligionarios a “bajar un poco los decibelios” para lograr “la paz partidaria”.

“La salud de la República de Paraguay depende de la salud del Partido Colorado, si dentro del Partido Colorado hay unidad, hay armonía, les puedo asegurar que en la República también va a haber eso”, añadió.

Por su parte, Abdo Benítez publicó en su cuenta de Twitter una foto del encuentro, en la que aparece junto a Alliana y con el asesor político de Presidencia, Daniel Centurión.

En su comentario, el presidente se limita a comentar que discutieron sobre “la posible reestructuración de la Comisión Ejecutiva”.

Las vacantes dentro de la Comisión Ejecutiva corresponden a las plazas dejadas por Luis Gneiting, ministro de Agricultura fallecido en un accidente aéreo en julio de este año, y la del canciller paraguayo, Luis Alberto Castiglioni, que se apartará de la Ejecutiva del partido para dedicarse a la Cancillería, según dijo Alliana.

Además, no se descarta que haya otro puesto más pendiente de ocupación. EFE