Abogado descarta ausencia cargo de Glas, que cumple 90 días preso en Ecuador

Quito, 2 ene (EFE).- Eduardo Franco Loor, abogado del vicepresidente sin funciones de Ecuador, Jorge Glas, insiste en que su defendido “no ha abandonado el cargo”, pese a que hoy cumple tres meses de prisión, el lapso máximo de ausencia temporal permitido por la Constitución.

Acusado de presunta asociación ilícita dentro del caso de corrupción de la firma brasileña Odebrecht, Glas ingresó en prisión preventiva el pasado 2 de octubre y el 13 de diciembre fue sentenciado, en primera instancia, a seis años de prisión.

El abogado recordó hoy que Glas está sin funciones desde el 3 de agosto pasado por un decreto del jefe de Estado, Lenín Moreno, quien tomó esa decisión en represalia a una dura carta pública de Glas, en la que cuestionaba las revelaciones del jefe de Estado sobre la “crítica” situación económica en que había heredado el país.

Dicho decreto, “no constituye un hecho de fuerza mayor”, por lo tanto no aplica el artículo 150 de la Constitución de la República relativo a la ausencia temporal ni tampoco a la falta definitiva, defiende Franco.

Ese artículo señala como causas de ausencia temporal a las mismas que se aplican al jefe de Estado, por lo que remite al 146 que señala como razón para ello a “la enfermedad y otra circunstancia de fuerza mayor que le impidan ejercer su función durante un período máximo de tres meses, o la licencia concedida por la Asamblea Nacional”.

“No hay ausencia temporal, no hay falta definitiva y peor abandono por cuanto ya el propio presidente le retiró las funciones en agosto de 2017 mediante decreto ejecutivo 100 y el decreto ejecutivo no puede ser interpretado como una ‘fuerza mayor’ para poder lograr que el presidente envíe una terna” para reemplazar a Glas, recalcó.

Comentó a Efe que “sería absolutamente inconstitucional” si a partir de mañana, Moreno envía una terna para que la Asamblea Nacional escoja de entre los tres candidatos al eventual sucesor de Glas, que llegó al cargo en tándem con el gobernante en los comicios del pasado 2 de abril.

“Su prisión preventiva es ilegal e inconstitucional”, subrayó Franco al asegurar que aún está a la espera de que le notifiquen por escrito la sentencia verbal del pasado 13 de diciembre, emitida por un tribunal de primera instancia de la Corte Nacional de Justicia.

Indicó que la ley señala como máximo diez días para la notificación escrita.

El letrado reiteró que, pese a que Glas cumple hoy tres meses en prisión, “no está ausente del cargo porque la ausencia temporal es cuando es una ausencia querida, deseada”.

“Él está contra su voluntad detenido arbitrariamente, porque él es inocente, entonces no es justo que pierda el cargo ganado en las urnas por una prisión que es absolutamente política”, opinó.

Consultado sobre si el estar alejado de su despacho no representa una “ausencia temporal”, el letrado respondió: “En absoluto, porque él está detenido siendo vicepresidente de Ecuador”.

Si Glas finalmente fuese reemplazado a través de una terna, Franco consideró que su defendido tendría que recurrir a instancias internacionales “a efectos de que haya una reparación integral”, lo que implica también reconocimiento de daños y perjuicios, añadió.

Por otro lado, el abogado está a la espera de una respuesta del presidente del Parlamento, José Serrano, a una carta en la que, a nombre del vicepresidente, le pide que permitan a Glas exponer sus argumentos jurídicos ante el pleno del Parlamento, donde está en curso un proceso para un eventual juicio político al segundo gobernante.

Serrano, cuyo nombre se rumoreaba como posible cabeza de la eventual terna para suceder a Glas, ha descartado esa posibilidad.

“!En julio hice una declaración juramentada, no aceptaría estar en una terna, ni en una postulación para la vicepresidencia, sería una falta de respeto al pueblo que me eligió, no se cambia de función por un afán político, seguiré contribuyendo al país desde la Asamblea Ecuador”, escribió hoy en Twitter.

De otro lado, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional se instaló hoy en sesión para analizar el proceso de pedido de juicio político contra Glas. EFE